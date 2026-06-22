Volley Mercato: Nicola Cianciotta schiaccerà per la nuova Napoli

NAPOLI -La Virtus Volley Napoli in vista della prossima stagione di A2, ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di Nicola Cianciotta , schiacciatore pugliese di 25 anni con alle spalle un notevole curriculum in A2 e Superlega.

Il PalaJacazzi lo ha già visto protagonista da avversario e proprio ad Aversa ha dimostrato tutto il suo carattere. In una sfida intensa e spettacolare riuscì a trascinare la propria squadra con una prestazione di altissimo livello, mettendo in mostra quella determinazione che oggi siamo pronti ad applaudire dalla nostra parte della rete.

LA CARRIERA

Originario di Bari, alto 196 centimetri, Cianciotta porta con sé un bagaglio tecnico e umano di assoluto valore, costruito attraverso un percorso di crescita che lo ha visto protagonista in alcune delle piazze più importanti del volley nazionale. Cresciuto nella prestigiosa scuola della Materdomini Castellana, ha vestito le maglie del Club Italia, di Taviano, Mondovì, Casarano, Castellana Grotte, della Sir Susa Vim Perugia, della Prisma Taranto e oggi è pronto ad iniziare una nuova avventura con i colori della Virtus Volley Napoli.

Il suo palmarès parla da solo: Campione del Mondo Under 19 nel 2019, Campione del Mondo Under 21 nel 2021, Campione d’Europa Under 22 nel 2022, oltre ad essere stato premiato come miglior centrale mondiale nelle categorie giovanili. Un talento che negli anni ha saputo reinventarsi, passando dal ruolo di centrale a quello di schiacciatore e dimostrando una straordinaria capacità di crescita e adattamento.

Dopo aver vissuto l’esperienza della Superlega con Perugia, conquistando da vicino trofei prestigiosi come la Champions League e la Supercoppa Italiana, e dopo l’ultima esperienza con la Prisma Taranto, Nicola ha scelto il progetto Virtus Volley Napoli per continuare il proprio percorso di crescita e contribuire alle ambizioni del club.