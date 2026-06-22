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Volley Mercato: Alessandro Ribecca sarà il secondo regista di Pineto

Il ventiquattrenne lombardo ha scelto il ventiquattrenne lombardo, redude da da quattro stagioni nel campionato di Serie B, come vice del titolare Mattia Catone
2 min
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Volley Mercato: Alessandro Ribecca sarà il secondo regista di Pineto

PINETO (TERAMO)- L'ABBA Pineto Volley edizione 2026/27 va via via prendendo forma. Il nuovo rinforzo biancoazzurro arriva nel reparto dei palleggiatori e risponde al nome di Alessandro Ribecca.

LA CARRIERA

Classe 2002, nato a Garbagnate Milanese, il regista che dovrà dare manforte a Mattia Catone arriva da quattro stagioni nel campionato di Serie B: le ultime due coi siciliani dell’Aquila Bronte Volley, le precedenti con Lamezia. In precedenza, da giovanissimo, anche un trascorso in Serie A3 coi pugliesi di Casarano. Ora la chiamata del club biancoazzurro, con il DS Massimo Forese che ha inteso assicurare al roster una valida alternativa al fianco di Catone.

Le parole di Alessandro Ribecca

« Per me è un orgoglio entrare a far parte di questa società. Quando è arrivata la possibilità di vestire questa maglia non ho avuto nessun dubbio: Pineto rappresenta una realtà importante e per me è una grande opportunità di crescita. Sono entusiasta di conoscere i miei nuovi compagni e tutto lo staff e di iniziare questo percorso insieme. Arrivo a Pineto con tanta voglia di lavorare, crescere e mettere le mie qualità al servizio della squadra, per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Inoltre non vedo l’ora di vivere l’atmosfera del Pala Santa Maria e di conoscere i tifosi di Pineto: la scorsa stagione hanno dimostrato quanto possano essere importanti e sono sicuro che anche quest’anno ci daranno una grande mano. Ci vediamo presto in campo ».

 

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