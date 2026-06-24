Volley Mercato: Mario Catinelli esordirà in A2 con Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA) –Il palleggiatore romano Mario Catinelli, classe 2000, all'esordio nel campionato di A2, è il nuovo regista della Rinascita Lagonegro. Dopo gli ingaggi di Cosimo Balestra, Stavros Mouchlias, Leonardo Caletti e la conferma di Gabriele Tognoni, si tratta del quinto tassello del nuovo roster biancorosso.

Per il regista capitolino, 190 centimetri di talento e visione di gioco, l’approdo alla corte di coach Waldo Kantor rappresenta la grande occasione di una carriera costruita passo dopo passo, stagione dopo stagione, senza scorciatoie.

LA CARRIERA

La sua storia pallavolistica inizia proprio nella Capitale, con la maglia delle giovanili della Fenice Roma. A soli diciotto anni arriva il debutto tra i grandi: tra il 2018 e il 2020 muove i primi passi in Serie B dividendosi tra la stessa formazione romana e l’Anguillara. Le qualità tecniche e la personalità in cabina di regia non passano inosservate e ad accorgersene è il Tuscania, che nell’estate del 2020 gli spalanca le porte della serie A3.

Con il club viterbese resta per due stagioni consecutive, collezionando 55 presenze e 38 vittorie, numeri che ancora oggi rappresentano il suo record personale. Dopo una parentesi in Serie B con Foligno nella stagione 2022/2023, Catinelli torna stabilmente in A3, dove veste per due anni la maglia del Sabaudia, totalizzando altre 46 presenze.

Nell’ultima stagione è stato il palleggiatore titolare della neopromossa Terni. Nonostante un campionato complicato per la formazione umbra, il presidente Nicola Carlomagno ha individuato nel regista romano un profilo di prospettiva e personalità, decidendo di offrirgli l’opportunità del grande salto in A2.

Il bilancio parla già di cinque stagioni in Serie A e 128 presenze complessive tra i professionisti. Adesso, però, per Catinelli è arrivato il momento di misurarsi con il palcoscenico più importante della sua carriera.

Le parole di Mario Catinelli

« Ho scelto Lagonegro perché mi dà l’opportunità di confrontarmi con l’A2, una categoria che speravo di raggiungere da tanto tempo. Per me è un onore indossare i colori biancorossi e rappresenta anche una grande sfida personale. Mi hanno sempre parlato molto bene del Club: una società seria, ben strutturata e capace di accogliere al meglio i giocatori. Per questo ho firmato praticamente ad occhi chiusi. Sono molto fiducioso e decisamente entusiasta per questa nuova avventura ».

Il nuovo regista della Rinascita sa bene che l’impatto con la categoria non sarà semplice, ma è pronto a mettersi a disposizione della squadra con umiltà e voglia di crescere:

« Spero di disputare un buon campionato. Non voglio pormi limiti o creare aspettative particolari: voglio semplicemente dare il massimo, sudare la maglia ogni giorno e portare in campo tutta la mia “garra”. Credo che questa squadra abbia le qualità per fare una stagione all’altezza e per provare a raggiungere nuovamente i playoff. Per me l’A2 è una grandissima opportunità e spero che insieme riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni ».

L’avventura lagonegrese deve ancora iniziare ufficialmente, ma i primi contatti con l’ambiente biancorosso hanno già lasciato sensazioni positive:

« Mi hanno parlato molto bene del mister e abbiamo già avuto modo di sentirci al telefono per iniziare a conoscerci. Sono davvero impaziente di cominciare questa esperienza, conoscere i miei compagni e mettermi al lavoro. Non vedo l’ora di iniziare ».