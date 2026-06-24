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Volley Mercato: Paolo Bonola torna in A2 chiamato da Napoli 

L'esperto centrale cresciuto a Monza, dopo tante stagioni fra Superlega e A2, quest'anno era sceso a Savigliano dove ha dimostrato di meritare la categoria superiore
1 min
BonolaVirtus Napoli
Volley Mercato: Paolo Bonola torna in A2 chiamato da Napoli 

NAPOLI- Nella costruzione del roster per la prossima A2 la Virtus Volley Napoli ha individuato in Paolo Bonola il giocatore ideale per rinforzare il reparto dei posto 3. Ad entrare nel roster campano un'atleta dalle riconosciute qualità tecniche, unite a un’importante cultura del lavoro, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il progetto della società.

LA CARRIERA

Nato a Sondrio il 25 giugno 1992, alto 200 centimetri, Bonola porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in oltre un decennio di pallavolo ad alto livello. Cresciuto nel prestigioso vivaio del Vero Volley Monza, ha calcato i parquet della Serie A vestendo le maglie di Monza, Taviano, Cuneo, Lagonegro, Reggio Emilia e, ultima, Savigliano, in Serie A3.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

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