Volley Mercato: Nicolò Bortolotti rinforza il roster di Pineto

LA CARRIERA

Classe 2007, appena 18 anni e nato a Pavullo nel Frignano (Modena), Nicolò Bortolotti è reduce da un’esperienza nel campionato di Serie B e dalla partecipazione, nello stesso anno, alla Del Monte Junior League U20.

Le parole di Nicolò Bortolotti

«Ringrazio la società per la fiducia e per la grande opportunità che mi ha dato. Non vedo l’ora di iniziare questa importante esperienza. Quando ho saputo dell’interessamento da parte di Pineto ero davvero felice perché è una società di grande valore. Il mio impegno sarà massimo, è il mio primo anno lontano da casa e la voglia di mettermi alla prova è tanta. Porterò tutta la mia energia, la passione e la positività a servizio della squadra. Aspetto con grande entusiasmo i tifosi al palazzetto perché sono sicuro che vivremo forti emozioni insieme».