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Volley Mercato: Nicolò Bortolotti rinforza il roster di Pineto

Il diciottenne di Pavullo arriva in Abruzzo con la prospettiva di esordire in A2 dopo la stagione molto positiva a Reggio Emilia in B e nlla Del Monte Junior League U20
2 min
bortolottiAbba
Volley Mercato: Nicolò Bortolotti rinforza il roster di Pineto

PINETO (TERAMO)- Il Pineto Volley ha definito l’ingaggio di Nicolò Bortolotti per la stagione 2026/27 di Serie A2 Credem Banca. Arriva dalla Volley Tricolore Reggio Emilia, dal campionato di Serie B. A Pineto ritroverà il collega di reparto di Luca Butti nel roster biancoazzurro che scalda i motori in vista del prossimo campionato.

LA CARRIERA

Classe 2007, appena 18 anni e nato a Pavullo nel Frignano (Modena), Nicolò Bortolotti è reduce da un’esperienza nel campionato di Serie B e dalla partecipazione, nello stesso anno, alla Del Monte Junior League U20.

Le parole di Nicolò Bortolotti

«Ringrazio la società per la fiducia e per la grande opportunità che mi ha dato. Non vedo l’ora di iniziare questa importante esperienza. Quando ho saputo dell’interessamento da parte di Pineto ero davvero felice perché è una società di grande valore. Il mio impegno sarà massimo, è il mio primo anno lontano da casa e la voglia di mettermi alla prova è tanta. Porterò tutta la mia energia, la passione e la positività a servizio della squadra. Aspetto con grande entusiasmo i tifosi al palazzetto perché sono sicuro che vivremo forti emozioni insieme».

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