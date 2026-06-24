Volley Mercato: il libero Mattia Raffa firma per Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI) - La JoyVolley Gioia Del Colle , in vista del campionato di A2 ha tesserato Mattia Raffa. Libero, classe 1996, nato a Lusaka, in Zambia, ma di nazionalità italiana, è un atleta di grande esperienza nei campionati nazionali. Alto 184 cm, nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 200 presenze tra Serie A2 e Serie A3, confermandosi come un profilo affidabilissimo nel ruolo di libero.

LA CARRIERA

Raffa cresce nel settore giovanile dei Diavoli Rosa Brugherio, dove milita dal 2011 al 2013, prima del passaggio alle giovanili del Vero Volley Monza nella stagione 2013/2014. Successivamente torna a Brugherio, proseguendo il proprio percorso di crescita tra Serie B2, B1 e B, fino al 2019. Nella stagione 2019/2020 debutta in Serie A3 con la Gamma Chimica Brugherio, club con cui resta anche nell’annata successiva. Nel 2021/2022 compie il salto in Serie A2 con la Synergy Mondovì. Dal 2022 si apre poi la lunga parentesi con Fano: con cui nella stagione 2023/2024 conquista il campionato di Serie A3 tramite i play off. Nella stagione successiva resta a Fano, disputando la Serie A2 Nella stagione 2025/2026 veste la maglia della Virtus Aversa in Serie A2, aggiungendo un’ulteriore tappa a un percorso costruito con continuità, affidabilità e solidità nei fondamentali di ricezione e difesa.

Le parole di Mattia Raffa

« Ci tengo a rivolgere un saluto speciale a tutti i tifosi di Gioia. Non vedo l’ora di conoscervi, di vivere da vicino il vostro entusiasmo e di iniziare insieme questa nuova avventura. Avremo subito tanta voglia di lavorare, conoscersi e costruire qualcosa di bello giorno dopo giorno. Sono molto motivato e pronto a dare il massimo per questa maglia. Auguro a tutti una buona estate: ci vediamo presto in palestra. Forza Gioia! ».

Le parole del Direttore Sportivo Mirko Corsano

« Mattia Raffa, come tutti i giocatori che faranno parte della nostra squadra, è stato fortemente cercato e voluto dall’allenatore, dal sottoscritto e dal Presidente per le sue caratteristiche tecniche e morali. Parliamo di un giocatore che conosce molto bene questo campionato e che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di poter rappresentare un valore aggiunto importante per la propria squadra. Lo accogliamo con grandissimo piacere ed entusiasmo, certi che potrà dare un contributo significativo al nostro percorso ».