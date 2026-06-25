Volley Mercato: Andrea Pegoraro un posto 3 per Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO)- Il Delta Volley Porto Viro pesca ancora dalla Rinascita Lagonegro per rinforzare la rosa della prima squadra. Dopo Cantagalli e Sperotto, a trasferirsi dalla Basilicata al Veneto è il centrale Andrea Pegoraro, classe 2003, 198 centimetri di altezza, che ha firmato un contratto biennale con il club polesano. Giovane, ma già forte di un’esperienza importante tra A2 e A3, Pegoraro arriva a Porto Viro con l’obiettivo di confermare la propria crescita.

LA CARRIERA-

Nato a Scorzè, in provincia di Venezia, Pegoraro inizia a giocare nella società di pallavolo locale già ai tempi delle elementari. Nel giro di pochi anni passa al Silvolley Trebaseleghe, quindi entra nel florido vivaio del Volley Treviso, compiendo tutta la trafila giovanile dall’Under 13 all’Under 19 e disputando due campionati di Serie B tra il 2020 e il 2022.

Le ottime referenze ottenute in maglia orogranata gli valgono la chiamata di Prata di Pordenone in Serie A2 Credem Banca. Trascorre il biennio 2022-2024 in Friuli, poi scende di categoria con Lagonegro, contribuendo alla promozione in A2 con 192 punti in 28 presenze e 102 set giocati.

L’ultimo campionato cadetto lo vede ancora protagonista tra le fila lucane: pur partendo come terzo centrale nelle gerarchie di squadra, riesce a mettere a segno 64 punti in 23 partite disputate tra Regular Season, Coppa Italia e Play Off, portando a 262 punti in 97 incontri il suo score complessivo in Serie A.

Le parole di Andrea Pegoraro

« Il progetto del Delta, con la possibilità di lavorare insieme a coach Matteo Bologna e di ritrovare due miei ex compagni come Sperotto e Cantagalli, mi ha convinto fin dai primi contatti. Mi ha colpito proprio la qualità del roster che sta nascendo, così come mi aveva sorpreso positivamente, la scorsa stagione, la tenacia e lo spirito combattivo dimostrati da Porto Viro, soprattutto nella seconda metà del campionato. Inoltre, considero il club uno dei migliori e più affermati della categoria, un ambiente dove si percepiscono grande fiducia e sintonia tra società e giocatori ».

Pegoraro arriva a questa nuova esperienza dopo due stagioni importanti vissute a Lagonegro:

« Ho giocato due anni sotto la guida di coach Waldo Kantor e insieme siamo riusciti a migliorare le mie caratteristiche e i miei punti di forza, come la doppia C e la battuta. In questo biennio ho giocato molto e adesso mi sento molto più lucido e cinico in campo. A Porto Viro voglio diventare ancora più costante nei fondamentali, oltre ad aumentare la mia esplosività e reattività ».

La mentalità costruita nel biennio in Lucania sarà un punto da cui ripartire anche nel prossimo campionato di Serie A2:

« A Lagonegro davamo sempre tutto senza risparmiarci, senza mollare mai, e spesso riuscivamo a ribaltare anche risultati che sembravano già scritti, grazie anche al calore del pubblico. L’incitamento dei tifosi è fondamentale e ci darà forza e determinazione per combattere in un campionato di alto livello come la Serie A2. Per questo spero di vedere tanta gente sugli spalti del nostro palazzetto ».