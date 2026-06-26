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Volley Mercato: Karil Dadash Adeh chiude il roster di Macerata

Potente schiacciatore alto due metri, completa il reparto degli opposti che comprende anche Marco Novello. Una alternativa che coach darà l'opportunità a coach Giannini di scegliere a seconda le esigenze della squadra
3 min
Dadash Adeh Banca Macerata Fisiomed
Volley Mercato: Karil Dadash Adeh chiude il roster di Macerata

MACERATA-Karil Dadash Adeh, opposto assiro alto 200 cm, è l'ultimo colpo di mercato della Banca Macerata  Fisiomed che mette a disposizione del tecnico Giannini un roster di alto livello per il campionato di Serie A2.

Dadash Adeh porta in dote potenza, talento offensivo e un bagaglio internazionale già significativo. Cresciuto nei principali club del volley iraniano – tra cui Paykan Teheran, Shahrdari Urmia e Saipa – si è messo in luce fin da giovane, arrivando anche alla Nazionale juniores iraniana e venendo selezionato tra i migliori prospetti del campionato.

Particolarmente significativo anche il reparto opposti di Macerata, che si presenta come uno dei più interessanti della categoria: da una parte la potenza internazionale di Dadash Adeh, che vestirà la maglia numero 7, dall’altra il talento e il fiuto realizzativo del bomber veneto Novello. Una coppia di altissimo livello, capace di garantire qualità, profondità e soluzioni offensive. 

LA CARRIERA-

Dopo una stagione nella Super League iraniana, il suo percorso lo ha portato in Europa con il Chaumont VB 52 in Francia, esperienza maturata a soli 19 anni. Successivamente ha scelto di proseguire parallelamente carriera sportiva e studi, prima negli Stati Uniti e poi in Canada, dove ha vestito la maglia della University of Manitoba, uno dei programmi universitari più prestigiosi del Paese, dove nel 2024 ha chiuso la stagione come miglior battitore.

Un percorso costruito passo dopo passo, che ha formato un atleta competitivo e determinato: un opposto dal gioco aggressivo e dall’elevato impatto in attacco e al servizio, ma allo stesso tempo una persona fortemente legata ai propri valori.

Le parole di Karil Dadash Adeh 

«A volte le persone fraintendono la mia intensità per il mio modo di stare in campo, ma fuori dal taraflex sono umile e molto socievole!».

Dopo diverse offerte provenienti dall’Europa orientale, Dadash Adeh ha scelto Macerata:

«Venire in Italia è una grande opportunità per me. Conosco la lega da anni e ho già lavorato con coach Giannini ai tempi di un’esperienza di allenamento con la Lube Civitanova. Conosco anche alcuni dei ragazzi: credo che possiamo competere ad alto livello in questa stagione».

Un pensiero, infine, anche per i tifosi biancorossi: 

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi e dare il massimo per questo club».

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