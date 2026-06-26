Volley Mercato: Boris Nachev da Padova a Gioia Del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI)- La JoyVolley Gioia del Colle ha portato in Puglia Boris Nachev , centrale bulgaro nato a Varna il 22 aprile 2004. Nachev è un atleta di 202 centimetri, dotato di una struttura fisica importante e di qualità interessanti nei fondamentali di prima linea.

LA CARRIERA

Il suo percorso pallavolistico prende forma in Bulgaria, con la maglia del VC Cherno More Bask, club con cui milita dal 2020 al 2025 nel massimo campionato nazionale. Proprio con la formazione di Varna, Nachev compie le tappe più importanti della propria crescita tecnica e agonistica, confrontandosi con continuità con il livello senior e iniziando a ritagliarsi spazio come uno dei profili più promettenti del movimento bulgaro.

Nel corso della sua esperienza con il Cherno More, il centrale bulgaro prende parte alla Super League nazionale e alle competizioni di coppa, contribuendo anche ai risultati ottenuti dal club nella stagione 2021/22, chiusa con la vittoria della NVL Top League e della Bulgarian Top League Cup. Un passaggio significativo nel suo percorso, che conferma la sua abitudine a misurarsi in contesti competitivi già in giovane età.

Parallelamente all’attività di club, Nachev si mette in evidenza anche con le selezioni giovanili della Bulgaria. Con la nazionale U19 conquista l’argento ai Campionati Mondiali 2021, mentre nel 2022 ottiene il terzo posto al Campionato Europeo U21 e il secondo posto all’European Youth Olympic Festival U19. Risultati di rilievo che testimoniano il valore di una generazione bulgara di grande prospettiva, all’interno della quale Nachev ha saputo costruirsi un ruolo importante.

Nella stagione 2025/26 arriva il salto nel campionato italiano, con l’approdo alla Sonepar Padova in SuperLega. Un’esperienza di alto livello, vissuta in uno dei tornei più competitivi al mondo, che gli consente di confrontarsi quotidianamente con ritmi, fisicità e qualità tecnica del massimo campionato italiano. Con Padova disputa la sua prima stagione in Superlega, mettendo insieme presenze e punti preziosi nel proprio percorso di crescita.

Per la stagione 2026/27 Boris Nachev vestirà la maglia della JoyVolley Gioia del Colle in Serie A2 Credem Banca, portando nel roster biancorosso centimetri, fisicità, entusiasmo e un bagaglio internazionale già significativo nonostante la giovane età. Un innesto di prospettiva per la squadra guidata da coach Francesco Denora Caporusso, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 con ambizione, equilibrio e voglia di consolidare il proprio percorso di crescita.

Le parole di Boris Nachev

« Voglio salutare i nostri tifosi e dire loro che sono davvero entusiasta per questa nuova avventura ».

Le parole del presidente Gianni D’Elia

« Siamo molto soddisfatti dell’ingaggio di Boris, parliamo di un giocatore giovane e di grande potenzialità che già conosce il livello e i ritmi richiesti dal campionato italiano. Sono certo che saprà imporsi tra i giocatori più interessanti dell’intero campionato. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro per essere arrivati alla conclusione di questo colpo ».