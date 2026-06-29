Volley Mercato: Raffaelli, Galvan e Rempel, tre colpi per Napoli

NAPOLI - La Virtus Napoli fa davvero sul serio nelle ultime ore ha perfezionato tre ingaggi che danno nerbo e sostanza al roster affidato a Graziosi. Nel neonato club campano arrivano l’esperto schiacciatore Giacomo Raffaelli, l’opposto austriaco Robert Alexander Gavan e l’altro posto 2 canadese Henry Rempel.

Giacomo Raffaelli

Schiacciatore classe 1995, Raffaelli approda in azzurro dopo una carriera di altissimo livello che lo ha visto protagonista per nove stagioni nei campionati di Serie A, collezionando oltre 260 presenze tra SuperLega e Serie A2 con maglie prestigiose come Top Volley Cisterna, Prisma Taranto, Emma Villas Siena, Ravenna Volley, Gruppo Consoli Sferc Brescia e Rinascita Lagonegro. Un innesto di assoluto spessore, che porta in dote tecnica, personalità e una mentalità vincente. Un atleta abituato ai grandi palcoscenici, pronto a mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e a trascinare la Virtus Volley Napoli verso nuovi traguardi.

Robert Alexander Gavan

Opposto austriaco classe 2003, alto 200 centimetri, cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Hypo Tirol Innsbruck, una delle società più titolate d’Austria.

Dopo gli anni a Innsbruck, Robert ha scelto di mettersi alla prova in altri club della massima serie austriaca, conquistandosi spazio e dimostrando il suo valore sul campo. Ora arriva la sfida più importante della sua giovane carriera: vestire la maglia della Virtus Volley Napoli.

Dietro il cognome Gavan c’è una vera famiglia di pallavolisti. La passione nasce dalla nonna, prosegue con la mamma e trova nel papà il più grande punto di riferimento. È proprio da lui che Robert trae ispirazione ogni giorno, con il sogno di ripercorrerne le orme e scrivere una storia ancora più importante.

Le parole di Robert Alexander Gavan

«Sono cresciuto a Innsbruck, dove ho iniziato a giocare a 13 anni. Dopo il percorso con l’Hypo Tirol ho scelto di mettermi alla prova in altri club per crescere come giocatore. Oggi arrivo nel Paese della pallavolo, una grande opportunità per imparare ancora e raggiungere il mio vero potenziale. Sono felicissimo di questo trasferimento e darò tutto me stesso per dimostrare alla società, ai tifosi, ai tecnici e allo staff perché il cognome Gavan è così conosciuto nel mondo della pallavolo. Vengo da una famiglia che vive questo sport da generazioni e mio padre è il mio esempio più grande. Senza di lui non sarei arrivato fin qui. Forza Napoli!»

Henry Rempel

Dalle università canadesi della Trinity Western University, passando per l’Europa con il Kladno Volejbal CZ in Repubblica Ceca e il Lindemans Aalst in Belgio, fino a una nuova, straordinaria tappa della sua carriera. Per la prima volta, Henry Rempel giocherà in Italia e lo farà con la maglia della Virtus Volley Napoli. Basta uno sguardo per capire chi abbiamo davanti. Capelli lunghi, barba imponente, occhi che trasmettono determinazione. L’aspetto è quello di un autentico guerriero vichingo. Di quelli che non arretrano mai. Di quelli che affrontano ogni battaglia con coraggio, sacrificio e fame di vittoria. Portare un atleta del suo calibro a Napoli è il frutto di una trattativa importante, costruita con convinzione e con la certezza di poter regalare ai nostri tifosi un opposto di assoluto valore internazionale. Ha scelto un progetto ambizioso, una società che continua a guardare oltre i confini, costruendo una squadra pronta a sognare in grande.