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Volley Mercato: Pineto riporta in Abruzzo Gianluca Loglisci

Il ventottenne mantovano, dopo due stagioni molto positive a Belluno in A3, viene richiamato dal team per il quale ha già giocato nella stagione 2023/2024 contribuendo ad una brillante salvezza nel campionato cadetto
2 min
LoglisciAbba
Volley Mercato: Pineto riporta in Abruzzo Gianluca Loglisci

PINETO (TERAMO)- Due anni facendo la differenza in A3 ed ora il ritorno in A2 nella piazza dove ha già giocato nella stagione 2023/2024. Gianluca Loglisci torna a giocare a Pineto dove ha contribuito fattivamente alla salvezza del team abruzzese nella primo campionato nella serie cadetta. Oggi, dunque, Loglisci ritrova all’ombra della Torre del Cerrano lo stesso allenatore, Cezar Douglas Silva, che a metà della stagione 2023/24 aveva assunto la guida del club per guidarlo poi al mantenimento della categoria.

Loglisci rinforzerà il reparto degli schiacciatori, dove ritrova il capitano Paolo Di Silvestre – anche lui suo compagno tre anni fa – e il ceco Martin Licek; il comparto sarà completato nei prossimi giorni con due ulteriori innesti. Notevoli le ultime due stagioni di Serie A3 con Belluno, con cui ha disputato la finale Play-Off persa contro Reggio Calabria: 567 punti totali, di cui 242 lo scorso anno (206 in attacco, 26 muri, 10 ace).

Le parole di Gianluca Loglisci

«È un piacere ritrovare Pineto ambiente che ho già conosciuto tre anni fa, dove ho passato bei momenti e dove, sono sicuro, quest’anno la squadra sarà pronta per affrontare un campionato di altissimo livello. Ovviamente non devo presentare la piazza di Pineto perché è una società che ha sempre saputo migliorarsi costantemente anno dopo anno. Nella scorsa stagione ha raggiunto l’apice e quindi quest’anno cercheremo di replicare e addirittura fare meglio, se possibile. Mi aspetto un ambiente caldo, caloroso, soprattutto durante le partite in casa, un ambiente molto serio e professionale, motivo per cui l’ho scelta subito. Non vedo l’ora di iniziare e di riabbracciare i tifosi di Pineto, per formare insieme un’unica squadra, un insieme coeso, in campo e fuori, per toglierci delle belle soddisfazioni».

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