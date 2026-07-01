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Volley Mercato: Manuele Marchiani è il regista di Palmi

La società del presidente Pino Carbone ha presentato il palleggiatore proveniente da Grottazzolina che nella prossima stagione di A2 sarà il fulcro del gioco dei calabresi
2 min
MarchianiSviluppo Sud
Volley Mercato: Manuele Marchiani è il regista di Palmi

PALMI (REGGIO CALABRIA)- La Sviluppo Sud Palmi apre la presentazione dei nuovi volti della stagione con l'arrivo di Manuele Marchiani, palleggiatore classe 1989, alto 185 centimetri, originario di Loreto. Un regista di grande esperienza che porta in Calabria un curriculum di assoluto prestigio: 18 stagioni disputate in Serie A, di cui cinque in SuperLega (Serie A1) e dieci in Serie A2, oltre alle ultime due annate consecutive nella massima serie con Grottazzolina. Un profilo di assoluto spessore, chiamato a dirigere il gioco della formazione del presidente Pino Carbone.

Con il suo bagaglio di esperienza, la leadership maturata in quasi vent'anni di carriera e la qualità nella distribuzione del gioco, Marchiani rappresenta uno degli innesti più importanti del nuovo progetto tecnico della Sviluppo Sud Palmi. Il suo arrivo testimonia le ambizioni della società, determinata ad affrontare da protagonista un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di sfide. Ora la parola passa al campo, dove il regista è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra e dei tifosi.

Le parole di Manuele Marchiani

«Sono davvero molto entusiasta di arrivare a Palmi e di iniziare questo nuovo percorso con una società di cui sento parlare benissimo da tanti anni. Ci eravamo già sentiti qualche stagione fa e finalmente siamo riusciti a concretizzare tutto. Non vedo l'ora di cominciare questo campionato che, sulla carta, si preannuncia davvero molto impegnativo. Ci sono squadre molto attrezzate e ogni partita sarà una vera battaglia.Le prospettive sono sicuramente positive: è stato allestito un ottimo roster, costruito per essere competitivo su ogni campo. Da parte nostra cercheremo di portare entusiasmo a Palmi e, naturalmente, anche risultati. Non vedo davvero l'ora di iniziare questa nuova avventura».

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