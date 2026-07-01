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Volley Mercato: il Bomber Motzo da Aversa a Palmi

L'opposto nato in Brasile sarà il terminale d'attacco dell'ambiziosa formazione allestita dal presidente Pino Carbone.
2 min
MotzoSviluppo Sud
Volley Mercato: il Bomber Motzo da Aversa a Palmi

PALMI (REGGIO CALABRIA)- Il potente braccio di Matheus Motzo al servizio della Sviluppo Sud Palmi. L'opposto nato in Brasile si trasferisce in Calabria da Aversa, convinto del progetto del presidente Pino Carbone che sta allestendo una formzione molto competitiva in vista del prossimo campionato di A2.

I numeri raccontano il valore dell'atleta: 3.147 punti realizzati in carriera nei campionati di Serie A rappresentano il biglietto da visita di un giocatore capace di fare la differenza grazie a potenza, continuità e personalità. A questo si aggiunge il prestigioso percorso con le Nazionali giovanili azzurre, culminato con l'argento ai Campionati del Mondo Under 21.

Le parole di Matheus Motzo

«Sono davvero molto contento di poter giocare per Palmi. Fin dal primo contatto ho percepito la serietà della società, l'organizzazione e la bontà del progetto. Ho avuto subito sensazioni molto positive e non ho avuto dubbi nello sposare questa nuova sfida. Arrivo da una stagione complicata, anche a causa di un infortunio, e il fatto che la società abbia creduto in me fin da subito mi ha dato ancora più motivazione. Ho tanta voglia di tornare in campo, lavorare e dare il massimo per questa maglia. Credo che sia stata costruita una squadra con le qualità per essere competitiva. Ci sarà tanto da lavorare, ma sono convinto che possiamo fare un campionato importante. Ai nostri tifosi voglio dire che non vedo l'ora di conoscerli. Ho sempre visto Palmi come una piazza calda e appassionata: insieme possiamo creare un ambiente straordinario e toglierci grandi soddisfazioni».

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