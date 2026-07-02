Volley Mercato: Matteo Pedron è il regista di Gioia del Colle

LA CARRIERA

Nato a Padova il 14 luglio 1992, Matteo Pedron è un palleggiatore di 189 centimetri, profilo di grande esperienza e affidabilità, con un percorso consolidato nei campionati di Serie A.

Cresciuto nel settore giovanile della Pallavolo Padova, Pedron muove i primi passi tra il 2007 e il 2009, prima dell’esperienza in B1 con il Blu College Vigna di Valle. Nella stagione 2010/2011 arriva il debutto in Serie A2 con il Club Italia Aeronautica Militare Roma, passaggio importante nel suo percorso di crescita tecnica.

Dopo l’esperienza con la Universal Pallavolo Carpi in B1, nella stagione 2012/2013 torna a Padova, vestendo la maglia della Tonazzo in Serie A2. Da quel momento inizia un lungo cammino nella seconda categoria nazionale, che lo porta a indossare le maglie di Matera, Castellana Grotte, Ortona, Tuscania, Lagonegro, Cuneo e Cantù.

Nel corso della sua carriera Pedron si è affermato come uno dei palleggiatori più continui ed esperti della Serie A2, categoria nella quale ha collezionato gran parte delle sue presenze. Nella stagione 2024/2025 è tornato a confrontarsi anche con il massimo campionato, vestendo la maglia della Sonepar Padova in SuperLega, prima dell’esperienza con Banca Macerata Fisiomed MC in Serie A2 nella stagione 2025/2026.

Complessivamente, Pedron vanta 15 stagioni nei campionati di Serie A, con 351 incontri disputati tra SuperLega/A1 e Serie A2. Un bagaglio importante, fatto di conoscenza della categoria, leadership in regia e solidità tecnica.

Le parole di Matteo Pedron

« Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con la maglia della JoyVolley Gioia del Colle. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la squadra e di vivere questa stagione insieme a tutto l’ambiente biancorosso. Saluto con grande entusiasmo tutti i tifosi: vi aspettiamo numerosi al palazzetto, il vostro sostegno sarà fondamentale. Ci vediamo presto! ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano

« Abbiamo cercato Matteo perché conosciamo benissimo le sue qualità e la sua grandissima esperienza nella categoria ci darà una grande mano. Come tutti i giocatori ingaggiati, il suo profilo rispecchia al massimo le esigenze condivise di società e staff tecnico. Voglio dare il benvenuto a Matteo, che sono certo ci darà una grandissima mano nel corso di tutta l’annata ».