Volley Mercato: il Volley Tricolore ingaggia Alessandro Storchi 

Cresciuto nel settore giovanile della Scuola di Pallavolo Anderlini, Storchi ha proseguito il proprio percorso con Modena Volley, maturando due stagioni in Serie B prima di esordire nell’ultima annata in Serie A3 con la maglia della Stadium Mirandola. Opposto di 192 centimetri, nonostante la giovane età ha già avuto modo di confrontarsi con la pallavolo nazionale, collezionando 24 presenze nella sua prima stagione in Serie A e continuando il proprio percorso di crescita in un campionato competitivo come la Serie A3.

Ora, per il giovane modenese, si apre una nuova e stimolante sfida: quella con Volley Tricolore, pronta ad affrontare il ritorno in Serie A2.

Le parole di Alessandro Storchi

Dopo l’ultima esperienza a Mirandola, inizia una nuova avventura a Reggio Emilia. Cosa ti ha spinto a scegliere il Volley Tricolore?

« Sono innanzitutto grato per l’opportunità che mi è stata data. La motivazione principale che mi ha spinto a scegliere Volley Tricolore è stata l’ammirazione per il percorso compiuto dalla squadra nell’ultima stagione e la consapevolezza di entrare a far parte di un ambiente con uno staff e compagni di squadra di alto livello. Credo sia il contesto ideale per continuare il mio percorso di crescita ».

Che tipo di giocatore troveranno i tifosi granata e quali sono le qualità che pensi di poter portare alla squadra?

« Troveranno un ragazzo con tanto entusiasmo, umiltà e determinazione. Ho una grande voglia di migliorarmi ogni giorno e di lavorare duramente per mettere le mie qualità al servizio della squadra, cercando di dare il maggior contributo possibile ».

Quali sono i tuoi obiettivi per questa nuova avventura?

« Il mio obiettivo sarà dare sempre il massimo, supportando la squadra in ogni situazione e facendomi trovare pronto quando ci sarà bisogno di me. Voglio crescere giorno dopo giorno, sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto mentale, per diventare un giocatore sempre più completo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi ».