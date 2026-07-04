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Volley Mercato: l'ultimo acquisto di Pineto è Marco Di Felice    

Il diciottenne, che vanta un notevole curriculum nel beach volley, chiude il reparto degli schiacciatori che già comprende il capitano Paolo Di Silvestre, il ceco Martin Licek, e Gianluca Loglisci
1 min
di feliceAbba
Volley Mercato: l'ultimo acquisto di Pineto è Marco Di Felice    

PINETO (TERAMO)-L'Abba Pineto chiude il roster con l'ingaggio dello schiacciatore diciottenne Marco Di Felice che completa il reparto dei posto 4 che già comprende il capitano Paolo Di Silvestre, il ceco Martin Licek, e Gianluca Loglisci. Bronzo agli Europei U18 e ai Mondiali U18 di beach volley, il giovanissimo abruzzese ha alle spalle esperienze nei campionati di Serie B con Montorio – dove il padre Carlo ha trascorsi da allenatore – e in seguito Ravenna, con cui ha anche chiuso al quarto posto la Junior League dell’anno passato.

Le parole di Marco Di Felice

 «Sono davvero felice ed entusiasta della chiamata di Pineto, sono certo che sarà un’esperienza fantastica dalla quale trarrò molti spunti per crescere sia in campo che fuori. So già che troverò un ambiente caloroso, un palazzetto stracolmo e una squadra pronta a lottare dal primo giorno. Sono certo che i tifosi ci daranno una grande mano, vi aspetto tutti al palazzetto a combattere con noi».

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