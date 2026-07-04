Volley Mercato: l'ultimo acquisto di Pineto è Marco Di Felice    

PINETO (TERAMO)-L'Abba Pineto chiude il roster con l'ingaggio dello schiacciatore diciottenne Marco Di Felice che completa il reparto dei posto 4 che già comprende il capitano Paolo Di Silvestre, il ceco Martin Licek, e Gianluca Loglisci. Bronzo agli Europei U18 e ai Mondiali U18 di beach volley, il giovanissimo abruzzese ha alle spalle esperienze nei campionati di Serie B con Montorio – dove il padre Carlo ha trascorsi da allenatore – e in seguito Ravenna, con cui ha anche chiuso al quarto posto la Junior League dell’anno passato.