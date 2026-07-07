Volley Mercato: Gioia del Colle porta in Italia Vladimir Garkov

GIOIA DEL COLLE (BARI)- JoyVolley Gioia del Colle punta forte sul talento bulgaro Vladimir Garkov, schiacciatore bulgaro classe 2003, alto 198 cm, scelto dal club pugliese per rinforzare il proprio reparto offensivo. Garkov è considerato uno dei profili emergenti del volley continentale, atleta fisico e dotato di importanti qualità in attacco e a muro, Garkov arriva alla JoyVolley dopo un percorso già ricco di esperienze significative, maturate tra campionato bulgaro, competizioni europee, nazionale e una prima esperienza all’estero.

LA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile del Victoriya Volley, club con cui muove i primi passi nel panorama nazionale bulgaro, Garkov si mette presto in evidenza. Il suo percorso di crescita prosegue poi con il Levski Sofia, una delle realtà più prestigiose della pallavolo locale, con cui completa la propria maturazione tecnica e agonistica. Con la maglia del Levski Sofia si afferma stabilmente ad alto livello, prendendo parte al massimo campionato bulgaro e alle competizioni CEV. Un ciclo importante, culminato con la vittoria di campionato, Coppa e Supercoppa e con la partecipazione alla CEV Champions League. Nella stagione 2023/2024 Garkov è stato insignito del premio di Miglior Schiacciatore e MVP del campionato bulgaro.

Parallelamente al percorso di club, Garkov si ritaglia uno spazio importante anche con le selezioni nazionali bulgare. Con le rappresentative giovanili ottiene risultati di rilievo a livello internazionale, tra cui il secondo posto al Campionato Europeo U17 del 2019, l’argento ai Mondiali U19 del 2021, il bronzo all’Europeo U21 del 2022 e il terzo posto alla Coppa del Mondo U21 del 2023. Esperienze che ne certificano il valore all’interno di una generazione bulgara di grande prospettiva. Anche in nazionale Garkov ha fatto incetta di premi individuali, venendo eletto Miglior Attaccante delle qualificazioni Europee 2024 e miglior schiacciatore dell’Europeo Under 17.

Nella stagione 2025/26 Garkov vive la sua prima esperienza fuori dalla Bulgaria, approdando in Francia al Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, club impegnato in un campionato competitivo e formativo come quello transalpino. Un passaggio importante nel suo percorso di crescita, prima dell’arrivo in Italia.Per la stagione 2026/27 Vladimir Garkov vestirà la maglia della JoyVolley Gioia del Colle, portando nel roster biancorosso un bagaglio tecnico già significativo nonostante la giovane età. Un innesto di prospettiva e qualità per la formazione guidata da coach Francesco Denora Caporusso, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 con ambizione, equilibrio e grande voglia di crescere.

Le parole di Vladimir Garkov

« Sono davvero felice di poter dire che farò parte della famiglia della JoyVolley Gioia del Colle. Sono sicuro che vivremo insieme momenti bellissimi e costruiremo ricordi indimenticabili. Ci vediamo presto! ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano

« Parliamo di un ragazzo giovane, che ha dimostrato fin da subito grande entusiasmo e una forte volontà di venire a giocare con noi. È un atleta con buone potenzialità in attacco e al servizio, caratteristiche sulle quali potrà continuare a lavorare con ampi margini di miglioramento. Siamo convinti che, inserito nel nostro percorso tecnico e nel lavoro quotidiano del gruppo, potrà crescere ulteriormente e dare un contributo importante alla squadra ».