Volley Mercato: lo schiacciatore Capelli a Gioia Del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI)- La JoyVolley Gioia del Colle ha ingaggiato Riccardo Capelli, schiacciatore classe 2000, nato a Monza il 16 novembre, alto 198 centimetri. Capelli porta in biancorosso qualità, centimetri e una significativa esperienza maturata tra SuperLega, Serie A2 e Serie A3. Il neoacquisto biancorosso ha già collezionato 7 stagioni nei campionati di Serie A, con oltre 170 presenze complessive e più di 1600 punti realizzati.

LA CARRIERA

Il suo cammino pallavolistico prende forma nel settore giovanile della Vero Volley, con cui disputa i campionati di Serie B2 e Serie B tra il 2016 e il 2019. Proprio con il club brianzolo arriva anche l’esordio nel massimo campionato nazionale: nella stagione 2019/2020 veste, infatti, la maglia del Vero Volley Monza in SuperLega, iniziando così il proprio percorso in Serie A.

Nella stagione 2020/2021 passa all’Aurispa Libellula Lecce, in Serie A3, proseguendo il proprio processo di crescita e iniziando a trovare continuità in categoria. L’anno successivo sale in Serie A2 con la BCC Castellana Grotte, esperienza che gli permette di confrontarsi con un campionato di alto livello e di ampliare ulteriormente il proprio bagaglio tecnico.

Dal 2022 al 2025 veste la maglia dell’Avimecc Modica, diventando uno dei riferimenti offensivi della formazione siciliana in Serie A3. Tre stagioni importanti, nelle quali Capelli consolida il proprio rendimento e si conferma come schiacciatore capace di incidere in attacco e di garantire un contributo costante alla squadra. Nella stagione 2025/2026 si trasferisce alla Sarlux Sarroch, sempre in Serie A3, continuando il proprio percorso da protagonista.

Ora per Riccardo Capelli si apre una nuova tappa con la JoyVolley Gioia del Colle, chiamata ad affrontare il campionato di Serie A2 Credem Banca.

Le parole di Riccardo Capelli

« Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto. So quanto sia importante per Gioia del Colle il ritorno in Serie A2 e non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura con grande entusiasmo e determinazione. Colgo l’occasione per salutare tutti i tifosi e la Gradinata 3M, che so bene ci accompagnerà e ci supporterà in questo lungo viaggio. Sono certo che ci sarà da divertirsi. Ci vediamo presto! ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano

« Siamo molto soddisfatti dell’ingaggio di Capelli. Riccardo è un giocatore che ha avuto una crescita importante negli ultimi anni e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Conosce molto bene il campionato ed è stato già protagonista in piazze importanti. Siamo certi che, come tutti gli altri, darà il suo importante contributo ».