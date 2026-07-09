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Volley Mercato: Gianluca Fahr talento in rampa di lancio a Gioia del Colle

Centrale, diciannove anni romano, cresciuto nel Marino Volley, è stato scelto da coach  Denora Caporusso per completare la sua crescita sportiva e per mettere a disposizione della neo promossa pugliese i suoi 210 cm
2 min
FahrJoy Volley
Volley Mercato: Gianluca Fahr talento in rampa di lancio a Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI)- Talento da vendere, entusiasmo e fisicità, questo porterà Gianluca Fahr, centrale classe 2007, alto 210 centimetri, nel roster della JoyVolley GIoia Del Colle.

Per Fahr, promettente prospetto in rampa di lancio, quella con la JoyVolley sarà la prima esperienza tra i pro. Le qualità fisiche a atletiche del giovanissimo atleta originario di Roma saranno a disposizione di Coach Denora Caporusso che avrà il compito di affinare le qualità del ragazzo per svilupparne a pieno il talento. Fahr, in carriera, è cresciuto nel settore giovanile della Marino Pallavolo, nella sua Roma, conquistando anche il titolo U19 Regionale.

Le parole di Gianluca Fahr

« Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la JoyVolley. Arrivo con grande entusiasmo e con tanta voglia di mettermi subito al lavoro insieme ai miei nuovi compagni e allo staff. Non vedo l’ora di rientrare in palestra, vivere da vicino l’ambiente di Gioia e conoscere tutti i tifosi. Spero che possa essere una stagione ricca di emozioni, esperienze importanti e soddisfazioni da condividere tutti insieme.Un grande saluto a tutti, buona estate e forza Gioia! ».

Le parole del presidente della JoyVolley, Gianni D’Elia

« Gianluca è un atleta destinato ad un grande avvenire. Siamo contenti di essere la prima tappa del suo percorso professionistico in quanto riconosciamo al ragazzo delle doti tecniche e fisiche molto importanti. Sono certo che il suo sviluppo sarà una chiave importante per la crescita di tutto il roster ».

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