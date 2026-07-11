Volley Mercato:Marco Marrone giocherà a Gioia del Colle

LA CARRIERA

Marrone, cresciuto proprio con la società barese, inizia il suo percorso tra i grandi nella stagione 2021/2022 dove conquista, al primo colpo, la promozione in Serie A3. Dopo l’esperienza in Serie A passa al Cus Bari, con cui ha disputato le stagioni 2023/2024 e 2024/2025, continuando il proprio percorso di crescita nei campionati nazionali.

Per la stagione 2025/2026 è approdato alla New Volley Polignano, proseguendo il proprio percorso di maturazione tecnica. Giovane atleta dalle buone qualità fisiche e con ampi margini di crescita, Marrone rappresenta un profilo di grande prospettiva e duttilità.

Le parole di Marco Marrone

« Voglio salutare tutti i tifosi, non vedo l’ora di giocare al Pala Capurso! Sono sicuro che lavorando duramente potremo toglierci moltissime soddisfazioni! ».

Le parole del presidente Gianni D’Elia

« Marco è un ottimo giocatore, siamo felici di accoglierlo a Gioia del Colle. Seguiamo molti giovani talenti pugliesi a cui dare una occasione per emergere nelle categorie superiori e Marco è uno di questi. Sono certo che ci darà una gran mano per tutto l’anno ».