Volley Mercato: Salvatore Cannilla completa la rosa di Gioia Del Colle

Nato il 26 marzo 2006, Cannilla rappresenta un profilo giovane e interessante, pronto a mettersi alla prova per la prima volta nel campionato di Serie A2 e a proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico guidato da coach Francesco Denora Caporusso.

LA CARRIERA

Il suo cammino pallavolistico prende forma in Campania, dove veste la maglia della Com Cavi Volley Meta nella stagione 2022/2023. Le qualità mostrate nel ruolo di libero gli consentono successivamente di entrare nel settore giovanile della Sir Safety Perugia, una delle realtà più importanti e prestigiose del panorama pallavolistico italiano.

Nella stagione 2024/2025 Cannilla fa parte della Sir Safety Perugia B e della SIR ITS Umbria Academy Assisi, vivendo un’esperienza particolarmente formativa e confrontandosi quotidianamente con un ambiente di alto livello, orientato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Nell’ultima stagione ha invece difeso i colori del Valdiano Volley nel campionato nazionale di Serie B, acquisendo ulteriore esperienza e continuità in una competizione senior. Un passaggio importante nel suo percorso, che gli ha permesso di consolidare le proprie qualità tecniche, atletiche e caratteriali.

Libero rapido, reattivo e dotato di buone qualità nei fondamentali di seconda linea, Cannilla arriva a Gioia del Colle con entusiasmo, voglia di lavorare e ampi margini di miglioramento.

Le parole di Salvatore Cannilla

«Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, non vedo l’ora di cominciare e di conoscervi tutti. Ci vediamo al palazzetto! ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano

« Ragazzo giovane, volenteroso che ha voglia di emergere. Risponde alle caratteristiche dei giocatori che a noi piacciono. Siamo sicuri che ci darà una mano. Sono sicuro che nel nostro, grazie ai nostri tecnici e a compagni di squadra migliorerà sensibilmente ».