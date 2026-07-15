Volley Mercato: l'albanese Redi Koci ultimo colpo di Lagonegro  

LA CARRIERA

Nato a Tirana il 1° novembre 1994, Koçi non è un semplice innesto nel nuovo roster di coach Waldo Kantor: è un innalzamento di quota. Con i suoi 203 cm di statura e 103 kg di potenza pura, il martello della Nazionale albanese arriva a Lagonegro nel momento più maturo della propria parabola agonistica, reduce dall’esperienza qatariota con l’Al Gharafa Sports Club di Doha. Alle spalle, un bagaglio notevole e particolarmente interessante: oltre 260 presenze ufficiali nel volley, due Treble e altrettanti Double nazionali a certificare una carriera costruita mattone su mattone, campionato dopo campionato.

I numeri raccontano di un attaccante fuori scala. 358 cm l’altezza in schiacciata, 340 cm quella a muro: parametri che trasformano Koçi nel punto più alto a cui la squadra potrà rivolgersi quando la partita si fa ripida. Mano destra, efficacia offensiva stabilmente tra il 50% e il 53%, più un 20% di ricezione perfetta che smentisce il luogo comune del martello unidirezionale: Koçi non si limita a colpire dall’alto, regge anche il peso della seconda linea.

Prima di issarsi tra le vette del volley continentale, Koçi ha scritto la storia del proprio Paese di origine. Cresciuto nel Farka, esplode con lo Studenti Tirana, dove conquista il Treble 2015/16 (Superliga, Coppa d’Albania, Supercoppa) e il primo palcoscenico europeo l’anno dopo in CEV Challenge Cup.

Da lì, un’ascesa che attraversa mezza Europa: terzo posto e finale di Supercoppa con la Dinamo Bucarest in Romania (2019/20), terzo posto in LNA e finale di Coppa Svizzera con lo Schönenwerd (2020/21), non prima di passaggi formativi nella Extraliga ceca e in Finlandia. Nel mezzo, la maglia della Nazionale albanese, portata fino al quinto posto in European Silver League.

Uno dei punti più alti arriva in Ungheria, con il MÁV Előre Foxconn: dopo un secondo posto nel 2023, la stagione 2024/25 si chiude con il Double (Campionato Extraliga e Coppa d’Ungheria) e con due partecipazioni consecutive alla CEV Challenge Cup, chiuse al 9° posto assoluto. Prima di scegliere Lagonegro, un’ultima traversata mediorientale tra Oman, Arabia Saudita e Qatar: tappe che hanno affinato un profilo già internazionale.

Koçi non ha atteso molto tempo per raccontare le ragioni di una scelta che ha definito consapevole fin dal primo contatto con la Società.

Le parole di Redi Koci

« Ho scelto Lagonegro perché fin dalle primissime conversazioni ho provato un grande senso di fiducia e rispetto da parte del Club. Il progetto che mi hanno presentato era molto ambizioso e credo fermamente che questo sia l’ambiente giusto in cui posso continuare a crescere sia come giocatore che come persona. Dopo le mie esperienze all’estero, cercavo un club con obiettivi chiari, valori forti e il desiderio di realizzare qualcosa di importante, e ho trovato tutto questo a Lagonegro ».

È l’ambizione del progetto, più che ogni altra cosa, ad aver fatto pendere la bilancia:

« Ciò che mi ha convinto di più è stata l’ambizione del club e la visione che ha per il futuro. Ho potuto constatare molta determinazione da parte della dirigenza e dello staff tecnico nel costruire una squadra competitiva e lottare per ottenere risultati importanti. Far parte di un progetto in cui tutti condividono la stessa passione e fame di successo è stato qualcosa che mi ha davvero motivato ad accettare questa sfida ».

Sul primo impatto con l’ambiente lagonegrese, Koçi si sofferma sul legame con la piazza, prima ancora che sul campo:

« La mia prima impressione di Lagonegro è stata estremamente positiva. Ho trovato un club professionale e ben organizzato, con una forte identità e una comunità appassionata alle spalle. So quanto possa essere importante il supporto dei tifosi durante una lunga stagione e non vedo l’ora di indossare questa maglia e creare un legame speciale con loro. Sento già la responsabilità e l’orgoglio di rappresentare questi colori ».

Quanto allo spirito con cui si prepara ad affrontare l’esordio in biancorosso, l’albanese sceglie parole che sanno di disciplina più che di proclami

« Mi avvicino a questa nuova avventura con molto entusiasmo, determinazione e un forte desiderio di mettermi alla prova. Ogni nuovo capitolo di una carriera porta con sé nuove sfide e sono pronto ad affrontarle con duro lavoro, disciplina e una mentalità positiva. Darò tutto quello che ho ogni giorno in allenamento e in partita per aiutare la squadra a raggiungere le sue ambizioni ».

Sugli obiettivi individuali, Koçi guarda oltre la propria casella statistica

« Il mio obiettivo personale è continuare a migliorare, diventare un giocatore ancora più completo e portare la mia esperienza e le mie qualità nella squadra. Voglio essere un giocatore su cui il club, i miei compagni di squadra e i tifosi possano sempre contare. Al di là delle prestazioni individuali, la mia più grande soddisfazione verrà dal contribuire al successo collettivo della squadra ».

E per chiudere, uno sguardo alla squadra tutta, con la cautela di chi ha già vinto abbastanza da sapere che i trofei si costruiscono un passo alla volta

« Credo che questa squadra abbia tutte le qualità per avere una stagione di grande successo. È ancora presto, ma con impegno, sacrificio e unità possiamo costruire insieme qualcosa di speciale. Dobbiamo lavorare passo dopo passo, rimanere umili e mantenere sempre una mentalità vincente. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di competere al massimo livello possibile e dare ai nostri sostenitori molti momenti da festeggiare ».