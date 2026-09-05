Volley Mercato: Mattia Cavani giocherà in A2 con Brescia

BRESCIA -Ancora un ingresso, il linea con la politica societaria che vuole puntare con fiducia sui giovani, nel roster dell' Atlantide Brescia che ha ingaggiato Mattia Cavani, classe 2006,per reparto degli schiacciatori ma anche per la seconda linea. Un altro ventenne si aggiunge dunque al progetto della prima squadra: Cavani è pronto a mettere qualità, entusiasmo e solidità al servizio del gruppo, affrontando con determinazione questa nuova esperienza.

LA CARRIERA

Nato a Guastalla (RE) l’11 febbraio 2006, residente a Novellara e alto 185 centimetri, Cavani arriva con un percorso pallavolistico sviluppato prevalentemente nel ruolo di libero. Un’esperienza che gli ha permesso di affinare soprattutto i fondamentali di seconda linea: ricezione, difesa, lettura del gioco e gestione del pallone rappresentano infatti alcuni dei suoi principali punti di forza. Qualità preziose che porta ora nel suo percorso da schiacciatore, aggiungendo al reparto un profilo giovane, duttile e particolarmente affidabile nei fondamentali di seconda linea.

Cresciuto nel settore giovanile di Univolley Carpi, dove ha militato dall’Under 13 all’Under 17, Cavani ha progressivamente compiuto il salto verso la pallavolo senior. Nella stagione 2022/2023 ha disputato i campionati Under 17 e Under 19, affiancando l’attività con le formazioni di Serie C e Serie B dell’AMA.

Nel 2023/2024 è stato inserito nella formazione di Serie C di AMA VBSM, entrando anche nel giro della Serie B. Nella stagione successiva, sempre con AMA San Martino, ha centrato un risultato importante con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Serie B.

Nel 2025/2026 ha quindi vestito la maglia dei Vigili del Fuoco M. Marconi Reggio Emilia, giocando da libero titolare in Serie C e raggiungendo un’altra finale playoff, conclusa al secondo posto.

Ora per Mattia si apre una nuova sfida, anche dal punto di vista tecnico. Inserito nel gruppo degli schiacciatori, potrà proseguire il proprio percorso di crescita facendo tesoro dell’esperienza maturata da libero e delle qualità sviluppate soprattutto in ricezione e difesa.

Le parole di Mattia Cavani

«Sono molto onorato di far parte di questo gruppo. In questi primi giorni ho avuto modo di conoscere i compagni di squadra e si è creata da subito un’ottima sintonia. Fuori dal campo mi stanno dando un grande supporto, mentre in allenamento ritrovo la mia stessa determinazione e voglia di vincere: è questo clima di sana competizione che mi stimola a dare il massimo e a crescere costantemente».