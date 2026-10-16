Palmi-Porto Viro e Napoli-Macerata danno il via all'A2 Maschile

La rincorsa verso l’Olimpo del volley si apre nel fine settimana del 17 e 18 ottobre per le 14 squadre iscritte alla Serie A2 Credem Banca 2026/27, torneo interamente seguito dalla piattaforma DAZN. A tenere a battesimo il torneo, sabato 17 ottobre, è il confronto in programma alle 17.00 tra Sviluppo Sud Palmi e Alva Inox Porto Viro, mentre lo stesso giorno, alle 18.30, il calendario prevede il faccia a faccia tra Union Napoli e Gruppo Fisiomed Macerata. Cinque le sfide di domenica. Il via alle 16.00 con Abba Pineto – Domotek Reggio Calabria e Consoli Sferc Brescia – Rinascita Lagonegro. Si chiude alle 18.00 con Essence Hotels Fano – JV Gioia del Colle, Consa Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina e Conad Reggio Emilia – Belluno Volley.

TUTTE LE SFIDE

Sviluppo Sud Palmi - Alva Inox Porto Viro

Ad accendere i riflettori sulla Regular Season è la prima sfida assoluta tra Sviluppo Sud Palmi e Alva Inox Porto Viro, con Andrea Gasparini che riceve il Club in cui militava nella stagione 2021/22. Torna così lo spettacolo della Serie A2 Credem Banca al PalaSurace di Palmi. Eliminata nei Quarti di Finale dei Play Off nell’ultimo campionato, la squadra ospite ambisce a un ruolo di primo piano. Da una parte Luka Basic è a 11 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season, dall’altra Nicola Tiozzo è a 18 attacchi vincenti dai 3.000 in Serie A2. Diego Cantagalli è a 20 attacchi vincenti dai 2.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Andrea Gasparini a Porto Viro nel 2021/22

Nicola Tiozzo (Alva Inox Porto Viro)- « La prima di campionato è sempre una partita a sé. Come ogni anno, più che i valori sulla carta, può fare la differenza la squadra che riesce a distendersi per prima, a portare ordine nel proprio gioco e il giusto agonismo in campo. Dovremo essere bravi a entrare subito nella partita con lucidità e determinazione. Sicuramente il viaggio è lungo e potrà incidere un po’, ma lo sappiamo e dobbiamo farci trovare pronti. Senza entrare troppo nel singolo fondamentale, Palmi si presenta a questo campionato con un roster molto solido, composto da tanti giocatori esperti della categoria e anche da elementi con trascorsi in SuperLega. È una società che punta a un campionato di livello, sarà sicuramente difficile affrontarla nel suo palazzetto, ma noi andremo lì con la voglia di giocarcela ».

Union Napoli - Gruppo Fisiomed Macerata

Union Napoli, il sodalizio nato dalla fusione tra Virtus Aversa e Team Volley Napoli, reduce dalla Semifinale Play Off e quest’anno con quartier generale nel capoluogo, vuole partire con il piede giusto al PalaVesuvio contro Gruppo Fisiomed Macerata, che ha avuto la meglio una volta su cinque precedenti. Dopo l’eliminazione al primo turno dei Play Off Promozione 2025/26 il team ospite vuole ripartire con grinta e ambizioni rinnovate. Nel roster dei marchigiani milita Ionut Ambrose che nel 2024/25 murava per la squadra campana. Da una parte Nicola Cianciotta è a 9 punti dai 1.000 in A2, mentre Francesco Barretta è a 9 punti dai 500 in Regular Season, dall’altra Marco Novello è a 29 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Union Napoli, 1 successo Gruppo Fisiomed Macerata)

EX: Ionut Ambrose a Napoli Virtus nel 2024/25

Marco Novello (Gruppo Fisiomed Macerata)- « Sono finalmente entusiasta di iniziare, per la prima di campionato mi aspetto una partita veramente impegnativa, dove affronteremo una squadra molto strutturata. Nel precampionato abbiamo cercato di oliare il più possibile tutti i meccanismi in una squadra con moltissimi nuovi giocatori rispetto l’anno scorso, così da arrivare preparati all’esordio di sabato. Speriamo vada bene! ».

Consoli Sferc Brescia - Rinascita Lagonegro

Consoli Sferc Brescia, fresca vincitrice della Del Monte® Supercoppa Serie A2 grazie al successo per 3-0 ottenuto sabato scorso in Abruzzo contro Pineto, si presenta davanti al proprio pubblico. Al Centro Sportivo San Filippo si presenta Rinascita Lagonegro, rivale che ha sconfitto i Tucani solo cinque volte su 16 tentativi e che ritrova un ex al palleggio, Nicola Salsi. Forte di una cavalcata che lo scorso anno si è arrestata solo nelle Semifinali Play Off, il Club lombardo ha già dato prova alla prima uscita di avere qualità e quantità. Fuori ai Quarti nel torneo 2025/26, anche la formazione ospite vuole partire bene nel giorno della partita n. 100 di Cosimo Balestra in Regular Season e con il bomber Gaetano Penna a 29 punti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 16 (11 successi Consoli Sferc Brescia, 5 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Nicola Salsi a Lagonegro nel 2020/21

Roberto Zambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)- « Mi aspetto una partita difficile e delicata contro una squadra forte, fisica e ben organizzata, guidata da uno degli allenatori più preparati della categoria. Lagonegro ha rinnovato gran parte della rosa, mantenendo giocatori importanti e inserendo elementi di qualità, e ha disputato un’ottima preseason. Dovremo essere bravi a metterli in difficoltà in ricezione e a esprimerci al meglio nel muro-difesa. La vittoria della Supercoppa ci ha regalato entusiasmo e maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, ma manteniamo i piedi ben saldi a terra: ora inizia un campionato lungo e impegnativo, nel quale ogni punto sarà prezioso. Vogliamo partire bene e condividere con il nostro pubblico la gioia del primo trofeo stagionale. Invito tutti i tifosi al San Filippo per festeggiare insieme la Supercoppa e sostenere questi ragazzi, che lavorano e lottano ogni giorno e hanno bisogno del calore di tutti ».

Nicola Fortunato (Rinascita Lagonegro)- « Dopo tante settimane di allenamenti, la voglia di cominciare a lottare per i punti è davvero tanta. Abbiamo lavorato per conoscerci meglio e trovare i primi equilibri, ma adesso non vediamo l’ora di metterci alla prova in campionato. Si parte subito con una trasferta difficile, contro una Brescia che ha appena vinto la Supercoppa e che arriva a questa sfida con grande fiducia. Dovremo essere concentrati e attenti fin dal primo pallone, perché sappiamo che su un campo del genere non ci si può permettere alcuna distrazione. Per quel che mi riguarda, essere ancora il capitano della Rinascita è un grande orgoglio, qualcosa che non do mai per scontato. In questi anni abbiamo vissuto tante soddisfazioni e mi piacerebbe che anche questa squadra riuscisse a regalarsi qualcosa di importante. Il gruppo è cambiato, ma la voglia di stupire è sempre la stessa ».

Abba Pineto - Domotek Reggio Calabria

Confronto inedito al PalaVolley S.Maria per Abba Pineto, che ritrova gli ex Marco Bragatto e Luca Presta e punta a riscattare la sconfitta subita sabato scorso nella Finale di Del Monte® Supercoppa Serie A2 contro Brescia. In Abruzzo arriva Domotek Reggio Calabria, neopromossa reduce da un dominio in Serie A3 Credem Banca nella stagione 2025/26, grazie al successo nella Finale Play Off contro Belluno e in entrambe le coppe di categoria ai danni di Reggio Emilia. Anche l’Abba ha chiuso la stagione da regina di coppe ma in Serie A2 Credem Banca. Tra i padroni di casa Paolo Di Silvestre è a 26 attacchi vincenti dai 2.000 in Regular Season. Tra gli ospiti Enrico Lazzaretto ha nel mirino i 1.000 punti in maglia Domotek.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23; Luca Presta a Pineto nel 2024/25

Luca Butti (Abba Pineto)- « Veniamo da una partita negativa dove non ci siamo espressi al meglio. Abbiamo subito bisogno di ripartire e di farlo nel modo giusto nella gara contro Reggio Calabria. Abbiamo già analizzato la finale di sabato scorso e stiamo lavorando per preparare al meglio questo debutto. Reggio Calabria è una neo promossa, è vero, ma è anche una squadra di valore che verrà qui per darci del filo da torcere. Noi vogliamo giocare una grande gara per reagire. Il pubblico? Ho sempre giocato al Pala Santa Maria da avversario e conosco bene l’atmosfera che si respira qui. Non vedo l’ora di sentire questo calore dalla mia parte ».

Antonio Polimeni (Allenatore Domotek Reggio Calabria)- « Arriviamo coscienti della nostra condizione, seppur non abbiamo ancora al meglio diversi effettivi. Sappiamo però di avere tanta voglia e voglia di sacrificarsi in ciascun elemento di questa squadra. Pineto è una squadra che ha nel fattore campo il proprio punto di forza, al di là delle qualità degli effettivi. Vengono da una stagione fantastica, dove hanno vinto la Coppa Italia e sono arrivati in Finale Play Off. Hanno sicuramente acquisito una mentalità vincente che, per lunghi tratti di questo campionato, porterà loro giovamento. È una cosa bellissima e motivo di orgoglio. Non dico che ormai sia un'abitudine, ma Reggio Calabria e chi ne fa parte anche fuori ci ha abituato a cose fantastiche. Difficilmente l'anno scorso siamo stati senza tifo o senza un grosso numero di sostenitori al seguito. Ci sarà gente che farà di tutto per seguirci: è un ulteriore motivo, forse il più importante, per continuare a fare bene ».

Conad Reggio Emilia - Belluno Volley

In parità i due precedenti tra Conad Reggio Emilia e Belluno Volley, squadre che l’anno scorso militavano in Serie A3. Caduta in Finale nelle due coppe di categoria 2025/26, la Conad ha vinto lo Spareggio Promozione tornando in Serie A2. Il ritorno in Serie A2 Credem Banca, a 36 anni dall'ultima partecipazione, è arrivato in estate grazie al ripescaggio seguito alla rinuncia di Taranto. Un ex per parte nei roster: Riccardo Mian e Marco Cantagalli. Tra i veneti va menzionato l’allenatore Vincenzo Mastrangelo, che si presenta sul campo della squadra con cui nel 2022 ha vinto i Play Off di Serie A2 Credem Banca e la Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Il centrale di casa Martins Arasowman è a 6 punti dai 1.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Conad Reggio Emilia, 1 successo Belluno Volley)

EX: Riccardo Mian a Belluno nel 2024/25; Marco Cantagalli a Reggio Emilia nel 2022/23 - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Reggio Emilia nel 2018/19, 2020/21, 2021/22

Riccardo Mian (Conad Reggio Emilia)- « Sono davvero contento ed entusiasta di iniziare finalmente il campionato. Dopo due mesi intensi di preparazione, avremo la possibilità di iniziare questo nuovo percorso davanti al nostro pubblico. Il PalaBigi ci dà sempre una spinta in più, come abbiamo visto anche lo scorso anno, e dovremo cercare di farlo diventare il nostro settimo uomo in campo. Dall'altra parte della rete ritroveremo Belluno, una formazione che abbiamo già affrontato diverse volte lo scorso anno e che nel frattempo ha apportato qualche cambiamento. Noi, però, dobbiamo concentrarci soprattutto sul nostro gioco e cercare di affrontare la partita nel migliore dei modi. Partire con il piede giusto sarebbe sicuramente importante, soprattutto per il morale della squadra, ma dobbiamo ragionare un passo alla volta. Sappiamo che il livello della Serie A2 sarà più alto e che servirà ancora maggiore attenzione in ogni partita. È un aspetto sul quale stiamo già lavorando molto durante gli allenamenti e credo che siamo sulla strada giusta» .

Matteo Mozzato (Belluno Volley)- « Quando sono arrivato a Belluno, nel 2021, l’ambizione si toccava già con mano, al pari della voglia di costruire qualcosa di importante. Ma la A2 era un sogno nel cassetto. Arrivarci con questi colori, indossando la stessa maglia, rende tutto ancora più speciale e gratificante. Nel complesso, sta nascendo un gruppo affiatato e con una grandissima etica del lavoro. Fin dal primo giorno si è creata una splendida armonia in palestra. Ed è un aspetto fondamentale per affrontare le difficoltà che incontreremo in un campionato di così alto livello. La sfida di Reggio Emilia? La dovremo affrontare con coraggio, una particolare attenzione ai dettagli e la spensieratezza giusta, imponendo il nostro ritmo e giocando con la massima intensità dall’inizio alla fine ».

Essence Hotels Fano - JV Gioia Del Colle

Prima sfida ufficiale in Serie A2 Credem Banca tra Essence Hotels Fano, che dopo gli alti e bassi dell’ultimo campionato ha dato vita a una rivoluzione estiva allestendo un gruppo solido e d’esperienza, e JV Gioia Del Colle, eliminata agli Ottavi dei Play Off di Serie A3 Credem Banca nel torneo 2025/26, ma approdata comunque in Serie A2 Credem Banca durante l'estate grazie all'acquisizione del titolo sportivo di Sorrento. La formazione pugliese si presenta al PalaAllende con gli ex fanesi Stefano Ferri e Mattia Raffa. Record in vista tra i giocatori in campo: da una parte Claudio Cattaneo è a 9 attacchi vincenti dai 1.000 in Serie A2, dall’altra Giulio Sabbi è a 15 punti dai 4.500 in carriera, mentre Felice Sette è a 6 attacchi vincenti dai 1.500 in Serie A2.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Stefano Ferri a Fano nel 2022/23; Mattia Raffa a Fano nel 2022/23, 2023/24, 2024/25

Marco Bonitta (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Abbiamo giocato con personalità l'ultimo test prima del campionato, recuperando svantaggi importanti contro un'avversario attrezzatissimo come Ravenna. Ora si fa sul serio con la prima gara ufficiale della stagione, partita che riserva sempre le sue insidie. E' la prima in casa, Gioia arriva con il coltello tra i denti ma noi abbiamo dalla nostra parte il pubblico e tifosi che verranno a sostenerci. Quindi, attenzione alla prima gara, Gioia del Colle viene a Fano senza aver nulla da perdere ».

Francesco Denora Caporusso (Allenatore JV Gioia Del Colle)- « C’è voglia di iniziare questo campionato, perché la preparazione è stata lunga, faticosa e sofferta. Siamo però carichi, soprattutto dopo la bella partita di sabato scorso. Abbiamo voglia di dimostrare quello che è il nostro valore e portare a casa sensazioni positive per affrontare il campionato. La partita sarà molto complicata. Affrontiamo una montagna, un avversario che ha disputato una preseason di altissima qualità. Secondo me sono già pronti per giocare per l’alta classifica, perché facciamo quasi fatica a trovare punti deboli. Qualcosina, però, l’abbiamo individuata e dovremo essere bravi a battere il chiodo proprio in quel punto. Sicuramente sarà importante valorizzare i nostri punti di forza, badare soprattutto alla qualità del nostro gioco e avere pazienza, perché affronteremo momenti molto difficili durante la partita. Potremmo però spuntarla se riusciremo ad avere la giusta pazienza proprio in quei momenti ».

Consar Ravenna - Yuasa Battery Grottazzolina

Al Pala De Andrè è in programma una sfida che promette spettacolo tra Consar Ravenna e Yuasa Battery Grottazzolina. Entrambe hanno militato per più stagioni in SuperLega, ma in Serie A2 si sono affrontate 8 volte tra Regular Season, Play Off e Coppa Italia, con un bilancio di 5 successi a 3 per i marchigiani. Il Club romagnolo è al quinto campionato nella seconda serie nazionale dopo una lunga esperienza in SuperLega, categoria in cui ha militato la squadra ospite nell’ultimo biennio e in cui ha intenzione di tornare dopo un mercato estivo ambizioso. Sono quattro gli ex ravennati nel roster degli ospiti: Oreste Cavuto, Tommaso Guzzo, Filippo Mancini e Matteo Zamagni. Da una parte Marco Pierotti è a 1 ace dai 200 in Serie A2, dall’altra Michele Fedrizzi è a 19 punti dai 3.500 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Consar Ravenna, 5 successi Yuasa Battery Grottazzolina)

EX: Oreste Cavuto a Ravenna nel 2019/20; Tommaso Guzzo a Ravenna nel 2024/25; Filippo Mancini a Ravenna nel 2022/23, 2023/24; Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Iniziamo subito col botto, con un avversario tra i più accreditati per la promozione. E questo match ci trasmette grande carica e ci darà le indicazioni che ci servono per capire a che livello siamo, dal momento che abbiamo fatto una preparazione finalizzata a farci trovare pronti per la gra d'esordio. Ci saranno tanti ex ravennati dall'altra parte della rete e questo darà ulteriore valore a questa gara, per la quale confidiamo sull'appoggio del nostro pubblico che sa sempre come sostenerci ».

Filippo Mancini (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Domenica per me sarà un po' tornare a casa, visto che proprio da Ravenna è iniziata la mia carriera. Sarà sicuramente un'emozione, ritroverò tante persone che mi vogliono bene e mi conoscono, come è stato nella passata stagione in cui tornai per la prima volta da avversario, fu un impatto notevole per me. La partita di esordio non è mai facile, tutte le squadre sono piene di entusiasmo. Noi oltretutto andremo in trasferta in un campo ostico, avendoci giocato lo conosco bene. Il pubblico si farà sentire, e loro sono una squadra buona, costruita per fare bene. Ci faremo trovare pronti, abbiamo fatto tante amichevoli, la squadra va. Siamo contenti e le sensazioni sono molto buone. Sicuramente sarà una bella battaglia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 17 ottobre 2026, ore 17.00

Sviluppo Sud Palmi – Alva Inox Porto Viro Arbitri: Sumeraro Fabio, Pazzaglini Marco

Sabato 17 ottobre 2026, ore 18.30

Union Napoli – Gruppo Fisiomed Macerata Arbitri: Ciaccio Giovanni, Autuori Enrico

Domenica 18 ottobre 2026, ore 16.00

Consoli Sferc Brescia – Rinascita Lagonegro Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Mazzarà Antonio

Domenica 18 ottobre 2026, ore 16.00

Abba Pineto – Domotek Reggio Calabria Arbitri: Lentini Gianmarco, Faia Riccardo

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Belluno Volley Arbitri: Nava Stefano, Angelucci Claudia

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Essence Hotels Fano – JV Gioia Del Colle Arbitri: Lambertini Alessio, Pernpruner Marco

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Marconi Michele, Chiriatti Stefano