Napoli al terzo posto dopo il successo su Brescia

E’ crisi invece per la Consoli Sferc Brescia che si arrende 3-1 (27-25, 18-25, 25-22, 25-19) di fronte alla maggiore verve dei padroni di casa che hanno avuto in Rempel (19 punti) e Raffaelli (15) i trascinatori della serata. Dall’altra parte della rete buone le prove di Lucconi e Firkal che chiudono a 20 punti ciascuno

Napoli schiera la diagonale Cavanna-Rempel, al centro Volpato-Bonola, in posto 4 Cianciotta-Raffaelli, libero Luzzi. Brescia parte con la diagonale Salsi-Lucconi, al centro Sanfilippo-Ciccolella, in posto 4 Firkal-Iribarne, libero Bonisoli.

L’inizio è a favore dei padroni di casa che si portano subito sul 6-4, poi un bel muro di Sanfilippo e un attacco di FIrkal permettono l’aggancio 6-6. Raffaelli e Rempel però firmano subito un altro break 8-6. Salsi è autore di un bel muro su Raffaelli. Lucconi attacca out per il 10-8. Cianciotta mette a terra l’11-8. Errore di Firkal 12-8. Rempel firma il 13-8 e coach Zambonardi chiama il primo time out. Al rientro però la musica non cambia, coach Zambonardi inserisce un doppio cambio con Vagnini e Ghirardi. Vagnini firma il 16-9. Ma Cianciotta fa mani out, 17-9. Ciccolella firma il 17-10, e il 18-11, poi fa ace per il 18-12. Lucconi mette a terra il 20-14. Entrano anche Bettinzoli che rileva Firkal e Solazzi al servizio. Lucconi fa mani out per il 23-19. Rempel però trascina 24-20, Cianciotta spara out 24-21. L’invasione di Volpato permette il 24-22. Iribarne in pallonetto raggiunge il 24-23. Lucconi fa mani out, 24-24, ma Napoli è più cinica e si aggiudica il 27-25.

Nel secondo parziale è Brescia a trovare il primo break con un bel muro di Ciccolella su Rempel, e l’ace di Salsi 5-8. Firkal si aggiudica il 6-9. Lucconi mette a terra il 6-10. Ciccolella continua a trovare varchi e si porta sul 7-12. Lucconi mette a terra l’8-13. Cianciotta spara ancora out, 13-18, coach Graziosi inserisce Barretta. Rempel mura Iribarne per il 14-19. Iribarne fa ace, 15-23. Firkal firma il 16-24, Ciccolella firma il 18-25.

Il terzo set parte in equilibrio con Sanfilippo che mura Rempel e pare trovare le misure per il 3-3. Napoli approfitta di qualche pasticcio sottorete dei bresciani e si porta 7-5. Lucconi si porta 10-9. Napoli spinge con una pipe di Cianciotta che si aggiudica il 15-11, coach Zambonardi chiama time out. Ciccolella firma il 15-13 con un muro su Rempel. Firkal fa mani out 15-14. Cavanna fa un pallonetto falloso ed è aggancio 15-15. Firkal mette a terra il sorpasso 15-16. Lucconi firma il 16-18. Lucconi firma il 19-20. Sanfilippo ferma Cianciotta per il 19-21. Ancora Sanfilippo ferma Raffaelli 20-22. Volpato firma il 21-22. Lucconi viene murato per il 23-22. Lucconi spara out per il 25-22 avversario.

Il quarto set vede ottime giocate in pipe di Firkal e Iribarne che permettono a Brescia di condurre 8-10. Napoli in un batter d’occhio riprende il vantaggio complici i molteplici errori nel campo bresciano, errori in attacco. Iribarne fa ace 13-12. Firkal fa mani out 13-13. Sanfilippo sbaglia, poi però fa punto per il 15-14. Ciccolella attacca out, poi Firkal viene murato 18-14. Il resto è un monologo di Napoli che approfitta dei numerosissimi errori in attacco dei bresciani. Chiude Napoli con un muro su Sanfilippo 25-19.

I protagonisti

Roberto Zambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)- « Merito a Napoli per questa vittoria, compagine molto forte, noi siamo partiti male ma abbiamo ripreso il primo set al fotofinish, vinto molto bene il secondo e stavamo conducendo bene il terzo ma abbiamo commesso degli errori di troppo risvegliando la squadra locale, abbiamo commesso ben 18 errori al servizio: non abbiamo saputo approfittare del momento negativo in cui Napoli faticava a mettere giù palla, con questa discontinuità al servizio che ha permesso al team locale di riprendere fiducia e concludere il match. I ragazzi sono molto dispiaciuti ma sono atleti che si allenano molto e hanno una grande professionalità e impegno, e dobbiamo avere tenacia e pazienza, i tifosi lo sanno e ci stanno sempre vicini! ».

Il tabellino

UNION NAPOLI – CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (27-25, 18-25, 25-22, 25-19) –

UNION NAPOLI: Cavanna 1, Cianciotta 9, Volpato 8, Rempel 19, Raffaelli 15, Bonola 5, Monda (L), Barretta 3, Luzzi (L), Mastrangelo 0. N.E. Agapitos, Gavan, Paloscia. All. Graziosi.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Salsi 2, Firkal 20, Ciccolella 12, Lucconi 20, Iribarne 11, Sanfilippo 12, Franzoni (L), Solazzi 0, Bonisoli (L), Bettinzoli 0, Vagnini 1, Ghirardi 0. N.E. Zambonardi, Compagnoni. All. Zambonardi.

ARBITRI: Adamo, Vecchione.

Durata set: 33′, 24′, 31′, 26′; tot: 114′.