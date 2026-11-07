La VHV Arena, popolata da quasi mille anime, va in estasi per una squadra che non molla mai. Ma proprio mai. Nemmeno quando si ritrova sotto 2-1 nel conto dei set e 25-24 nel quarto parziale. I rinoceronti, infatti, rimangono in piedi e si regalano un finale da urlo. Con un gigantesco Karli Allik (21 punti, nobilitati da tre ace e un muro), un Baldi a tratti inarrestabile (23 palloni a terra: top scorer di serata insieme a Giulio Pinali) e un collettivo che ha ritrovato Kristian Gamba e ha saputo fare la differenza con caratteristiche difficilmente riscontrabili nelle statistiche o in qualsiasi tabellino: cuore, orgoglio, carattere. Guardando avanti, la seconda affermazione stagionale rappresenta il miglior viatico in vista della doppia trasferta all’orizzonte: prima a Grottazzolina, nella tana della capolista, poi a Brescia, in casa della vincitrice della Supercoppa di A2.

È solo la quarta giornata di campionato, ma serpeggia un pizzico di tensione. Come testimonia la lunga sequenza di errori al servizio: da una parte e dall’altra. Al termine di un lungo inseguimento, i padroni di casa mettono la testa avanti sul 14-13, mentre Allik allunga a muro. E dopo essere rimasto in aria una vita: 17-14. Anche Azab alza la voce (19-15), ma i marchigiani non mollano. E, con Pinali, fanno sentire il fiato sul collo ai padroni di casa: 20-19. Il margine di vantaggio è minimo, ma risulterà decisivo: 25-23, sancito dalla battuta sbagliata di Tondo.

L’Essence Hotels, però, è uno squadrone. E trova risorse importanti dalla propria panchina: in questo senso, l’impatto di Matteo Meschiari è fragoroso (5 punti nel solo secondo set: 20 in totale). In parallelo, cresce il rendimento dei biancorossi a muro (quello di Pinali vale il 14-9 ospite) e al servizio. Calano, invece, le percentuali d’attacco dei bellunesi, al pari dell’incisività dai 9 metri: 17-25, si ricompone l’equilibrio. Solo che Fano, oltre ad avere qualità indiscutibili, prende pure fiducia. E scappa via anche nel terzo round: Tondo, sotto rete, timbra il break (12-14), Azab manda fuori l’attacco del 13-16 (e viene rimpiazzato da Corrado), mentre Meschiari punisce una ricezione lunga (15-19). I gialloblù annulleranno poi tre set-ball, ma Pinali chiude i conti.

Serve il calore del pubblico. E anche quello del presidente: Sandro Da Rold, infatti, segue tutto il quarto parziale a bordo campo, a strettissimo contatto con i suoi ragazzi. I quali rispondono alla grande: scattano sul 4-0 e, nonostante la rimonta subita (15-16 con tre muri consecutivi dei marchigiani), si presentano in vantaggio al rettilineo conclusivo. Ma l’epilogo sfocia ai vantaggi: Tulone e compagni annullano un match ball agli avversari e un ace di Allik spiana la strada. Perché poi sarà decisivo l’attacco out di Cattaneo: 27-25. Si va al tie-break e il sestetto di coach Mastrangelo scatta sul 3-1, in un festival a cui si iscrive pure Zanotti, autore di un “primo tempo” da urlo. Pinali ha un problema fisico, ma Fano non cede minimamente e impatta a quota 10. Basso, però, edifica il muro del 13-11, il quarto della sua straordinaria partita. E Azab scrive la parola “fine”, dopo due ore e mezza ad altissima intensità.

Il tabellino

BELLUNO VOLLEY – ESSENCE HOTELS FANO 3-2 (25-23, 17-25, 22-25, 27-25, 15-13) –

BELLUNO VOLLEY: Tulone 1, Allik 21, Basso 11, Baldi 23, Azab 9, Mozzato 5, Tosatto (L), Melato 0, Iannelli (L), Corrado 1, Zanotti 1, Cantagalli 0, Gamba 0. N.E. Bortoletto. All. Mastrangelo.

ESSENCE HOTELS FANO: Palev 4, Karyagin 3, Trillini 6, Pinali 23, Cattaneo 12, Tondo 9, Benedicenti (L), Boschini 1, Usanza 0, Meschiari 20. N.E. Falcioni, Bisotto, Pascucci, Zanolla. All. Bonitta.

ARBITRI: Mazzarà, Marconi.