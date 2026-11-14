Napoli imbattibile in casa, si inchina anche Reggio Emilia

NAPOLI- Continua la striscia vincente casalinga della Union Napoli che, nell' anticipo della 5a giornata, fa bottino pieno anche contro la Conad Reggio Emilia fra le mura del PalaVesuvio. La squadra di Graziosi si è imposta 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) contro la squadra di Zagni che ha dato filo da torcere a capitan Cavanna e compagni prima di arrendersi ai vantaggi nel quarto parziale.

I partenopei conquistano tre punti di fondamentale importanza perché non era assolutamente scontato vincere contro una squadra, quella giallorossa, che aveva vinto 3 delle 4 partite fin qui disputare. Prestazione importante e di carattere: così si va lontano. Sabato prossimo si va in Calabria: appuntamento alle 16 contro Sviluppo Sud Palmi.

Apre un muro di Rempel, poi il canadese trova anche l’ace e l’Union Napoli va +2 (7-5). L’ex di turno, Arasomwan, stoppa l’attacco partenopeo ed è pari a 7. Punto a punto fino al diagonale strettissimo dell’opposto della squadra di coach Graziosi (13-11), poi l’ace di un clamoroso Rempel permette di allungare (17-14). Zhelev con una botta dai 9 metri riporta sotto i suoi (19-18) ma la Conad Reggio Emilia non riesce mai ad impattare ed esce battuta 25-22 nel primo parziale.

Muro su Raffaelli e subito allungo della squadra di coach Zagni nel secondo set (9-13). Praticamente Napoli non rientra più, perché sempre Zhelev ferma l’attacco della Union e costringe l’allenatore della squadra di casa a chiamare time-out (9-14). Il secondo ‘stop’ arriva quando il tabellone dice 12-19. Due servizi vincenti di fila di Chevalier portano la contesa sul 15-23. E’ 1-1 (15-25).

Nel terzo parziale subito in campo Barretta che trova la parallela vincente che lancia l’allungo (6-3). L’ace di Mian e l’attacco out di Mattei dicono 9-8. Rempel passa nel muro dopo uno scambio lunghissimo (11-8) ma c’è il break di tre punti della Conad fino al nuovo pari a 11. Il muro di Volpato stampa il 16-13, time-out Reggio Emilia. Mattei al centro chiude un primo tempo stupendo (21-16) ma c’è un piccolo black out che permette agli ospiti di tornare -2 (22-20), time-out Graziosi. Cavanna a muro toglie le castagne dal fuoco, Barretta chiude i conti (25-21).

Ad inizio del quarto set coach Graziosi capisce subito che c’è qualcosa che non va come deve andare e si gioca subito i 2 time-out già sul 5-10 (dopo il muro di Arasomwan). Sempre l’ex centrale spara fuori sul 13-16 e regala speranze alla Union Napoli costringendo coach Zagni a fermare il gioco per 30 secondi. Invasione a rete di Reggio Emilia (17-19), poi monster block di Volpato (18-19). Il pareggio arriva a 21 e porta la firma di Rempel. Primo set point di Reggio (Mian, 23-24). Si va ai vantaggi. Vince Napoli 29-27, quando Mian spara out. E’ 3-1, tre punti fondamentali per la classifica.

IL TABELLINO-

UNION NAPOLI – CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) –

UNION NAPOLI: Cavanna 2, Cianciotta 14, Volpato 13, Rempel 25, Raffaelli 2, Mattei 5, Monda (L), Barretta 10, Luzzi (L), Mastrangelo 0. N.E. Agapitos, Bonola, Gavan, Paloscia. All. Graziosi.

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 1, Chevalier 9, Arasomwan 11, Mian 23, Zhelev 15, Sighinolfi 1, Zecca (L), Marini (L), Alberghini 4, Mazzon 8, Storchi 0. N.E. Bigozzi, Bertazzoni. All. Zagni.

ARBITRI: Kronaj, Merli.

Durata set: 31′, 27′, 31′, 41′; tot: 130′.