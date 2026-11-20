PINETO (TERAMO)- Cambia la guida tecnica dell'ABBA Pineto. Cezar Douglas Silva ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti da dove gli è pervenuta un'irrinunciabile offerta professionale. Alla luce di tale opportunità, la società biancoazzurra ha deciso di assecondare la volontà del coach, consentendogli di intraprendere questa nuova esperienza l

Contestualmente, la società ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Loris Palermo, che già fa parte dello staff tecnico biancoazzurro.

Per Palermo si tratta di un nuovo capitolo di un percorso professionale fortemente legato alla realtà pinetese. Dopo avere svolto con l’ABBA il ruolo di 2° allenatore per quattro stagioni, dal 2021 al 2025, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi sportivi, il tecnico di origini molisane, tornato a Pineto proprio alla vigilia della trasferta di Palmi, ricoprirà da qui in avanti l’incarico di 1° allenatore. Una scelta, quella del club, che conferma la piena fiducia nelle competenze e nelle qualità professionali e umane di Loris Palermo, ritenuto figura in totale sintonia con l’ambiente biancoazzurro e con il percorso delineato dalla società.

Lo staff tecnico dell’ABBA Pineto sarà dunque composto da Loris Palermo nella qualità di 1° allenatore e completato da Natale Monopoli (2° allenatore) e dagli assistenti Marco Mancini e Lorenzo Calonico.

Il club ha espresso a Cezar Douglas Silva il proprio ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati nel corso della sua permanenza alla guida della prima squadra formulando i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per il nuovo percorso professionale che lo attende.