I ragazzi di Waldo Kantor tornano a esprimere una pallavolo efficace, mettendo sotto pressione gli avversari soprattutto a muro e trovando maggiore continuità in attacco rispetto alla trasferta di Macerata.

È proprio il muro a raccontare meglio la serata. Tredici punti diretti, contro i cinque della formazione calabrese, con cinque giocatori capaci di lasciare il segno in questo fondamentale. Armenante, Balestra e Cottarelli ne firmano tre a testa, Penna e Tognoni due ciascuno. La Domotek fatica a trovare continuità, soprattutto nei primi due set, quando i tentativi di Boiko e Sen vengono ripetutamente respinti dal muro lagonegrese.

In attacco, intanto, Gaetano Penna continua a essere il principale riferimento della squadra, chiudendo con 18 punti e superando quota cento nella regular season: sono 108 quelli realizzati nelle prime sei giornate. Alle sue spalle Armenante ne mette a segno 14, Koci 8, mentre il contributo dei centrali e della regia di Cottarelli completa una prestazione nella quale la Rinascita riesce a distribuire le proprie soluzioni offensive con buona continuità. Dall’altra parte, Iervolino è il miglior realizzatore con 14 punti, seguito da Boiko con 8, mentre l’ingresso di Lazzaretto e Laganà nel terzo set rappresenta il tentativo di Polimeni di cambiare un andamento ormai favorevole ai padroni di casa. Pesante, a conti fatti, l’assenza in regia dell’esperto Saitta non al meglio fisicamente, sostituito nella circostanza da Marco Favretto.

Tutto confermato per Kantor: Cottarelli-Penna la diagonale palleggiatore-opposto, Koci-Armenante la coppia di bande, Balestra-Tognoni quella al centro, capitan Fortunato libero. Polimeni si affida, appunto, alla regia di Favretto, opposto Boiko, Sen e Iervolino martelli di posto quattro, Buzzi e Presta al centro, Saverio De Santis libero.

L’avvio è equilibrato, con Reggio Calabria che cerca soprattutto in Sen il proprio riferimento offensivo e la Rinascita pronta a rispondere con Armenante. È proprio lo schiacciatore originario di Praia a Mare a fermare Boiko a muro per il 2-2, prima di trovare il lungolinea del 3-3. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva su un errore dello stesso Boiko (4-3), ma è soprattutto il muro a permettere alla squadra di Kantor di prendere le distanze. Cottarelli ferma Sen per il 6-4, poi sorprende la difesa ospite con un attacco di prima intenzione. Koci trova il mani out del 10-6 e costringe Polimeni alla prima sosta tecnica.

La pausa non interrompe il buon momento della Rinascita. Penna mura Sen per l’11-6 e subito dopo mette a terra la diagonale del 12-6, al termine di un’azione costruita su una grande difesa di Fortunato. La Domotek prova a reagire, recupera tre punti consecutivi e si riporta sul 12-9, ma i biancorossi mantengono il vantaggio grazie agli attacchi di Penna e Armenante. Sul 17-11, però, Iervolino trova due ace consecutivi che riducono il distacco a tre lunghezze (17-14), costringendo Kantor alla sua prima chiamata in panchina.

Al rientro Armenante interrompe la serie ospite, mentre un errore di Sen permette alla Rinascita di tornare sul più cinque (19-14). Reggio Calabria continua a cercare soluzioni con Boiko e Iervolino, ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. L’ace di Koci vale il 23-18 e porta Polimeni a utilizzare il secondo time-out. Armenante conquista cinque palle set con il mani out del 24-19, poi la Domotek ne annulla due, approfittando anche di un errore al servizio di Mouchlias, appena entrato. A chiudere è ancora Koci, con una pipe che fissa il 25-21 e consegna il primo parziale alla Rinascita.

Nel secondo set i biancorossi ripartono con la stessa attenzione, trovando ancora nel muro l’arma principale. Penna ferma Iervolino per il 3-2, Balestra e Armenante chiudono consecutivamente la strada a Boiko e sul 5-2 Polimeni è già costretto a chiamare time-out. La Domotek cerca di rientrare affidandosi soprattutto a Boiko e Sen, ma la Rinascita continua a trovare risposte efficaci. Balestra mette a terra un primo tempo, Penna colpisce in lungolinea e lo stesso centrale firma un altro muro su Boiko per l’8-5. Poco dopo è Cottarelli a fermare Sen per il 10-6, mentre Armenante si fa sentire anche in attacco con una pipe.

Reggio Calabria non rinuncia a giocare e prova ad accorciare con Iervolino, che trova diversi attacchi vincenti e riporta gli ospiti fino al 13-12. È Penna a interrompere il tentativo di rimonta con una diagonale (14-12), prima che Armenante metta a terra il pallone del 15-13. Lo schiacciatore biancorosso si ripete poco dopo direttamente al servizio, trovando l’ace del 17-14. La Rinascita ritrova così un margine più ampio e lo consolida grazie a un altro muro di Cottarelli su Sen (19-16) e al successivo contrattacco vincente di Koci (20-16).

I reggini provano a restare in partita con Boiko, autore anche dell’ace del 21-19, ma il finale è tutto dei padroni di casa. Un errore al servizio dello stesso schiacciatore restituisce tre lunghezze di vantaggio alla Rinascita, poi un’invasione di Presta porta il punteggio sul 23-19. Balestra firma il primo tempo del 24-19 e sull’azione successiva mura ancora Boiko per il 25-19, chiudendo un parziale nel quale il suo contributo sotto rete è stato particolarmente importante.

Sotto di due set, Polimeni prova a cambiare qualcosa nel sestetto e si affida all’esperienza dello schiacciatore Lazzaretto e dell’opposto Laganà, inseriti rispettivamente al posto di Sen e Boiko per cercare di dare una scossa alla squadra. È proprio Lazzaretto a firmare il primo punto del terzo parziale, ma la risposta della Rinascita arriva immediatamente. Penna trova la diagonale dell’1-1, Tognoni mura Iervolino e Armenante ferma Laganà, prima che l’ace di Koci porti i biancorossi sul 4-1.

Reggio Calabria prova a restare a contatto con Iervolino e lo stesso Laganà, ma la Rinascita continua a trovare buone soluzioni. Cottarelli chiude un lungo scambio fermando Lazzaretto per il 9-6, poi Penna e Armenante allungano fino all’11-7, costringendo Polimeni al primo time-out. La pausa non cambia l’andamento del set. Koci trova due attacchi vincenti, Armenante firma una bella diagonale per il 14-8 e il tecnico ospite utilizza anche il secondo time-out.

La Domotek prova ancora a reagire, approfittando di qualche errore biancorosso per risalire fino al 15-11, ma è Penna a interrompere il tentativo di recupero. L’opposto continua a trovare spazio in diagonale e lungolinea, diventando il principale riferimento offensivo di un Cottarelli ispiratissimo in regia. Laganà e Lazzaretto provano a tenere in corsa gli ospiti, senza però riuscire a ridurre il distacco.

Sul 20-15 i padroni di casa trovano l’allungo definitivo, sfruttando anche alcune imprecisioni degli avversari. Un fallo di Laganà e un errore in attacco di Lazzaretto portano il punteggio sul 22-15, poi Penna firma il 23-16. Un’altra infrazione di Laganà regala ben otto match point alla Rinascita. Presta annulla il primo con un attacco al centro, ma sull’azione successiva è ancora Penna a trovare il colpo vincente del 25-17. Partita chiusa e quinto successo stagionale per i biancorossi.

Il tabellino finale conferma la superiorità della Rinascita soprattutto in attacco e a muro. Il 51% di efficacia offensiva, contro il 40% della Domotek, racconta di una squadra capace di sfruttare meglio le occasioni costruite, mentre i tredici muri vincenti rappresentano il dato più significativo dell’incontro. Più equilibrato il confronto in ricezione: Reggio Calabria chiude con il 62% di positiva contro il 57% dei padroni di casa, ma la Rinascita fa leggermente meglio nella perfetta (39% contro 35%). Tre gli ace per parte.

Il ritorno alla vittoria arriva, dunque, attraverso una prestazione nella quale la squadra di Kantor ritrova soprattutto efficacia e ordine. Dopo quattro successi consecutivi e la prima sconfitta incassata a Macerata, serviva riprendere a lavorare sul campo con la stessa convinzione mostrata nelle prime giornate. La risposta è arrivata contro un avversario che ha provato a restare in partita, ma che ha trovato poche soluzioni per superare il muro biancorosso.

Cinque vittorie in sei partite, quindici punti in classifica e terzo successo su tre davanti al pubblico di casa. La Rinascita riprende il proprio cammino senza bisogno di fare confronti con quanto accaduto una settimana fa. Il campionato continua, le difficoltà torneranno e ci sarà ancora molto da migliorare. Intanto, però, la squadra ha ritrovato il successo. E lo ha fatto ripartendo da uno dei fondamentali che meglio raccontano il lavoro collettivo: il muro

Il tabellino

RINASCITA LAGONEGRO - DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3-0 (25-21 25-19 25-17) –

RINASCITA LAGONEGRO: Fortunato (L), Koci 8, Cottarelli 4, Caletti (L), Penna 18, Balestra 6, Tognoni 3, Armenante 14, Mouchlias 0, Catinelli Guglielminetti 0. Non entrati: Giacomini, Salvador, Chinello All.Kantor

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: De Santis (L), Presta 6, Asteriti 0, Buzzi 4, Laganà 5, Boiko 8, Iervolino 14, Favretto 1, Lazzaretto 4, Sen 6. Non entrati: Bruno (L), Saitta, Bragatto, Bonanno All. Polimeni

ARBITRI: Vecchione, Autuori

Durata set: 28' 30' 27'; tot: 85′

Lagonegro: 3 ace, 13 muri, 51% in attacco, 57% ricezione positiva (39% perfetta).

Reggio Calabria: 3 ace, 5 muri, 40% in attacco, 62% ricezione positiva (35% perfetta).