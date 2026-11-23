ROMA- Nella sesta giornata la Yuasa Battery Grottazzolina mantiene l’imbattibilità ma deve faticare in casa dell’ABBA Pineto e riesce a spuntarla soltanto al tie break perdendo i primi due punti stagione. La Conad Reggio Emilia regola in tre set la JV Gioia Del Colle e si attesta al quarto posto, sullo stesso gradino dell’ Essence Hotels Fano che la spunta al tie break in casa della della Alva Inox Porto Viro. Vittoria e prestazione convincente per la Consar Ravenna in casa contro il Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata. Encefalogramma piatto per la Consoli Sferc Brescia travolta in casa anche da Belluno Volley.

TUTTE LE SFIDE

Consoli Sferc Brescia – Belluno Volley

Eccola qui, la prima vittoria in trasferta nel campionato per Belluno Volley. Arriva a Brescia, nella tana di una Consoli Sferc che, a dispetto di un avvio di stagione col freno a mano tirato, ha qualità importanti. E un trofeo già in bacheca: la Supercoppa. Lucido, concreto, essenziale: al Centro sportivo San Filippo, il Belluno Volley sfodera un’autentica prova di forza. Sempre in controllo, il gruppo di coach Mastrangelo non ha mai permesso agli avversari di raggiungere quota 20 all’interno di un singolo set. A proposito di set, ne sono bastati tre per regalare ai gialloblù quella che è anche la prima affermazione netta, da tre punti, del loro cammino. Le due precedenti, con Napoli e Fano, erano arrivate al tie-break. In Lombardia, funziona pressoché tutto. A cominciare dal servizio (in parità il computo tra errori e ace: 8 e 8). E dal muro: saranno 12, alla fine, i palloni rispediti al mittente. E in ben sette occasioni la firma è di uno dei centrali più continui, prolifici e determinanti dell’intero panorama: Enrico Basso. Il quale, come se non bastasse, spedisce a terra 6 palloni su 8 in attacco, per un sontuoso 75 per cento. Da applausi, inoltre, la coppia di schiacciatori: Allik e Azab, tre ace a testa e 26 punti complessivi.

Pronti, via. E i rinoceronti scappano con Ahmed Azab, subito sugli scudi: due punti in sequenza per l’egiziano, imponente anche a muro, e 7-4 dolomitico sul tabellone. I padroni di casa riescono a cucire lo strappo, ma Tulone e compagni crescono progressivamente e trovano risposte di rilievo al centro. Non a caso, è proprio Mozzato a restituire tre lunghezze di margine ai suoi (17-14), dando il via alla fuga decisiva. La battuta diventa un rebus irrisolvibile per la ricezione dei tucani. E, dopo un piccolo spavento per un problema al dito di Azab, è un bresciano doc, ma in maglia gialloblù, a chiudere il parziale: Andrea Baldi.

La Consoli Sferc prova a reagire, solo che il sestetto di coach Mastrangelo fa ancora la voce grossa a muro e, grazie al tandem Tulone-Basso, mette subito tra sé e gli avversari 4 punti. Un Baldi particolarmente “caldo” fissa il +7, ma i i padroni di casa rialzano la testa e tornano a farsi minacciosi: il vantaggio di due lunghezze è minimo? Niente paura, perché sale in cattedra un Allik inarrestabile. E capace di marchiare a fuoco i momenti chiave con un paio di ace e altre giocate d’autore.

I bellunesi sono ormai lanciati verso il traguardo, mentre Brescia appare in difficoltà anche sul piano mentale. E il terzo set scivola via senza particolari sussulti. Mozzato è ancora un fattore sotto rete, Azab continua a essere incisivo dai nove metri e, in seconda linea, Iannelli non lascia cadere neppure la polvere. Il divario raggiunge la doppia cifra e il punto della staffa lo mette a terra l’atleta premiato con la simbolica palma di mvp della serata: Karli Allik.

I protagonisti

Pietro Bonisoli (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « È un momento molto difficile, dal quale non riusciamo a uscire. Stiamo attraversando un periodo completamente buio, non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma soprattutto per l’atteggiamento che mostriamo in campo. Continuiamo a sommare errori su errori e questo ci porta inevitabilmente a perdere anche quella grinta che potrebbe permetterci di rimanere agganciati al punteggio. Questa sera abbiamo affrontato un avversario molto forte, che ha saputo approfittare delle nostre difficoltà. Sapevamo di doverci confrontare con battitori di grande qualità, ma hanno variato molto al servizio, mettendoci in crisi rispetto a quanto avevamo preparato. Alle difficoltà in ricezione si sono aggiunti gli errori in attacco e in battuta, che non ci hanno consentito di mantenere l’equilibrio iniziale e di giocarcela punto a punto. Adesso dobbiamo necessariamente ripartire dall’allenamento, impegnandoci ancora di più e lavorando soprattutto sugli aspetti tecnici. Perché, al di là dell’atteggiamento, è proprio la tecnica che in questo momento ci manca. Credo che la chiave per uscire da questa situazione sia nel lavoro quotidiano in palestra».

Il tabellino

CONSOLI SFERC BRESCIA – BELLUNO VOLLEY 0-3 (16-25, 18-25, 14-25) –

CONSOLI SFERC BRESCIA: Salsi 0, Firkal 6, Sanfilippo 0, Lucconi 9, Iribarne 5, Ciccolella 8, Solazzi 3, Bonisoli (L), Franzoni (L), Zambonardi 0, Bettinzoli 0, Tiberti 0. N.E. Vinati, Compagnoni. All. Zambonardi.

BELLUNO VOLLEY: Tulone 1, Allik 14, Basso 13, Baldi 10, Azab 12, Mozzato 6, Tosatto (L), Iannelli (L), Cantagalli 0. N.E. Melato, Bortoletto, Corrado, Zanotti, Gamba. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Lanza, Nava.

Durata set: 25′, 26′, 23′; tot: 74′.

Conad Reggio Emilia – JV Gioia Del Colle

a Conad Reggio Emilia torna alla vittoria con un netto 3-0 su Gioia del Colle e centra il terzo successo casalingo su tre.

Gioia del Colle parte meglio e scava un piccolo solco nelle prime battute. La Conad accorcia le distanze al servizio e ritrova la parità grazie al muro, prima di completare il sorpasso con un ace. Una volta avanti, i granata aumentano il ritmo in attacco e in battuta, prendono il largo e chiudono il parziale con un muro vincente sul 25-17.

Il secondo parziale si apre in equilibrio, ma la Conad spezza presto la parità e costruisce un buon margine in attacco. Reggio continua a spingere dai nove metri, mette sotto pressione la ricezione pugliese e amplia il vantaggio. Nel finale, due errori al servizio degli ospiti consegnano ai granata il set point e il punto del definitivo 25-14.

I granata partono forte al servizio e mantengono il vantaggio con buone soluzioni in attacco. Gli ospiti ricuciono lo strappo a metà set e da lì il parziale prosegue punto a punto. Nel finale i padroni di casa si procurano il match point con un primo tempo vincente e sfruttano subito l’occasione, chiudendo il set sul 25-23.

La Conad Reggio Emilia torna al PalaBigi per affrontare la JV Gioia del Colle nella sesta giornata di andata di Serie A2. I granata cercano il riscatto dopo la sconfitta di Napoli, mentre i pugliesi arrivano dalla vittoria contro Porto Viro, la terza consecutiva. Davanti al proprio pubblico, la Conad proverà a imporre il suo gioco fin dai primi scambi.

Reggio Emilia parte col sestetto composto da Santambrogio-Mian in diagonale principale, Chevalier-Zhelev di banda, Arasomwan-Sighinolfi al centro con Marini libero. Gioia del Colle risponde con Pedron al palleggio, Sabbi opposto, Sette e Garkov martelli, Frumuselu e Nachev centrali con Raffa libero.

Primo set che vede Gioia del Colle partire avanti (3-5) e allungare fino al 6-9, quando Sighinolfi va a segno in primo tempo. L’ace di Santambrogio riporta la Conad a due lunghezze (9-11), poi il muro di Zhelev firma la parità (12-12). Reggio mette la freccia con l’ace di Arasomwan (16-15) e allunga con l’attacco vincente dalla seconda linea di Mian (19-17). Zhelev amplia il margine con una pipe (23-17) e conquista il set point al servizio (24-17). A chiudere il parziale è il neoentrato Storchi, che firma a muro il 25-17 per i granata.

Il secondo set si apre in equilibrio (4-4), poi la Conad prende il largo con il mani-out di Mian (9-5). Chevalier firma il +6 in diagonale (14-8) e Santambrogio allunga con un ace (18-10). Un errore al servizio di Gioia del Colle vale il 21-12, quindi i granata continuano a spingere in battuta e salgono sul 23-12. Un servizio out degli ospiti consegna a Reggio il set point (24-13) e un altro errore dai nove metri chiude il parziale sul 25-14.

La Conad parte forte nel terzo set e sale sul 4-1 con l’ace di Chevalier. Zhelev va a segno in diagonale (9-6) e Mian mantiene tre lunghezze di vantaggio con una diagonale stretta imprendibile (11-8). Gioia del Colle ricuce lo strappo (12-12), ma Mian trova la riga in diagonale per il 16-15 e il muro reggiano firma il 18-17. L’attacco out di Garkov vale il 21-20 per la Conad, mentre il lungolinea di Chevalier riporta il parziale in parità (22-22). Nel finale Arasomwan conquista il match point in primo tempo (24-23) e Reggio sfrutta subito l’occasione, chiudendo il set 25-23 e la gara con un netto 3-0.

Il prossimo incontro si giocherà sabato 29 ottobre alle ore 19.00 al Palazzetto dello sport di Porto Viro (RO); a sfidare la Conad sarà la Alva Inox Porto Viro.

I protagonisti

Francesco Denora Caporusso (Allenatore JV Gioia sel Colle)- « analizza con lucidità la prestazione dei biancorossi, assumendosi la responsabilità della sconfitta: «Purtroppo oggi siamo stati irriconoscibili per tutta la partita. Non è la squadra che siamo abituati a vedere, perché abbiamo subito fin troppo il loro servizio ed è venuta a mancare anche la qualità nel cambio palla. Nel terzo set, quando tutto sommato siamo riusciti a risolvere questo aspetto, siamo mancati completamente in contrattacco. Naturalmente sono io il primo responsabile di questa sconfitta. Probabilmente non ho dato la giusta attenzione al livello di gioco che richiedeva questa partita».

Il tabellino

CONAD REGGIO EMILIA – JV GIOIA DEL COLLE 3-0 (25-17, 25-14, 25-23) –

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 4, Chevalier 10, Arasomwan 4, Mian 13, Zhelev 14, Sighinolfi 4, Zecca (L), Marini (L), Bigozzi 0, Alberghini 0, Mazzon 0, Storchi A. 1. N.E. Fontanesi, Storchi M.. All. Zagni.

JV GIOIA DEL COLLE: Pedron 0, Garkov 11, Frumuselu 5, Sabbi 9, Sette 6, Nachev 3, Raffa (L), Longo 0, Marrone 1, Ferri 1, Cannilla 0. N.E. Persoglia, Fahr. All. Denora Caporusso.

ARBITRI: Russo, Pernpruner.

Durata set: 24′, 23′, 28′; tot: 75′.

Alva Inox Porto Viro – Essence Hotels Fano

Primo punto casalingo della stagione per l’Alva Inox Porto Viro. I nerofucsia si arrendono 2-3 all’Essence Hotels Fano, ma escono ancora una volta, meritatamente, tra gli applausi dei propri tifosi. Priva di Cantagalli e Sperandio, la squadra di Matteo Bologna cede nettamente nel primo e nel terzo parziale, ma trova in entrambe le occasioni la forza di reagire, riuscendo a trascinare la sfida al tie-break, dove paga qualche errore di troppo, soprattutto in battuta. E pensare che proprio il servizio è stato uno dei fondamentali più produttivi nel corso della gara (4 ace), insieme alla ricezione (67% di positive) e al muro (11 block complessivi, sette firmati da Grottoli), mentre l’attacco (39% di efficacia) ha incontrato le maggiori difficoltà.

Tiozzo, top scorer del match con 21 punti (49% in attacco, due muri e due ace), è senza dubbio il simbolo di un’Alva Inox indomita, che ha portato in doppia cifra altri tre giocatori: Klobucar ha chiuso con 15 punti (37% in attacco), Zaghetto con 12 (33% in attacco) come Grottoli (29% in attacco e un ace, oltre all’exploit a muro). Nella metacampo di Fano il miglior realizzatore è l’ex Pinali (20 punti, con il 42% in attacco e tre muri vincenti), mentre la palma di MVP va a Karyagin (18 punti, con il 50% in attacco e tre muri vincenti).

Con questo risultato Porto Viro sale a quota sette punti in classifica, gli stessi di Reggio Calabria, Macerata e Palmi. Nel prossimo turno, il settimo della Regular Season di Serie A2 Credem Banca, i polesani giocheranno nuovamente in casa: domenica 29 novembre, nel posticipo delle ore 19, la sfida contro Reggio Emilia.

Oltre a Cantagalli, l’Alva Inox Porto Viro deve rinunciare anche a capitan Sperandio, fermato da un problema al polpaccio. Coach Matteo Bologna si affida a Sperotto in regia con Zaghetto opposto, Grottoli e Pegoraro al centro, Tiozzo e Klobucar in posto quattro, Morgese come libero. La Essence Hotels Fano di Marco Bonitta al via con Palev-Pinali sulla diagonale principale, Tondo-Trillini centrali, Karyagin-Cattaneo schiacciatori, Benedicenti a presidiare la seconda linea.

Fano parte fortissimo a muro e avanza sul 2-6. Palesi le difficoltà dell’Alva Inox, gli ospiti piazzano altri cinque punti break sul servizio di Trillini: 4-13, coach Bologna ha già esaurito entrambi i time out a disposizione. Dopo uno scambio interminabile, Zaghetto interrompe finalmente il monologo dei marchigiani, poi ci mette ancora lo zampino con il contrattacco vincente dell’8-14. Grottoli a muro e Tiozzo in ricostruzione alimentano le speranze di rimonta nerofucsia: 12-16, tocca a Bonitta richiamare i suoi in panchina. Arrivano però tre docce fredde per Porto Viro: il muro di Cattaneo (13-19), l’ace di Trillini e il successivo errore in costruzione dei padroni di casa (14-22). A chiudere la frazione è un attacco polesano spedito out: 16-25, 0-1.

L’Alva Inox approccia decisamente meglio il secondo parziale, conquista subito il vantaggio minimo e ha anche un paio di occasioni per allungare, senza però concretizzarle. Puntuale il sorpasso ospite, ma altrettanto pronta la risposta di Tiozzo, che con una bella doppietta attacco-ace rimette davanti la squadra di casa (7-6). Una murata per Fano, firmata Palev, due per Porto Viro, con Grottoli che fissa il 12-10 sul tabellone. Un’infrazione e un errore in attacco dei nerofucsia ribaltano nuovamente il punteggio, coach Bologna si gioca il doppio cambio, inserendo la diagonale Tassoni-Chiloiro (12-13). Sbagliano anche i marchigiani, quindi arriva la murata di Tiozzo per il più due dell’Alva Inox: 15-13, Bonitta interrompe le operazioni. Klobucar sfrutta un servizio al veleno di Tiozzo per incrementare il margine, ma Karyagin accorcia subito le distanze a muro: 18-17, time per Bologna. Arriva un altro tentativo di fuga polesano, stavolta più deciso, con l’ace di Pegoraro, il muro di Grottoli e il contrattacco vincente di Zaghetto, nel frattempo rientrato in campo: 22-17. È la spallata decisiva, Fano non riesce più a reagire e Sperotto può mettere il punto esclamativo a muro: 25-19, 1-1.

Nel terzo set l’equilibrio dura finché Fano non alza la voce a muro con Karyagin e Pinali, portandosi sul 6-10: dopo aver sostituito Zaghetto con Chiloiro, coach Bologna chiama tempo. Porto Viro incassa altri due block, firmati Trillini e Karyagin, scivolando a meno sei, prima che Tassoni rilevi Sperotto in regia. Gli ospiti allungano ancora con Pinali e Cattaneo, costringendo Bologna a fermare nuovamente il gioco sull’8-16. Per l’Alva Inox suona la carica Grottoli al servizio (11-17), poi Klobucar trova il mani-out del meno cinque (14-19), convincendo Bonitta a spendere un time out. Karyagin ristabilisce le distanze in ricostruzione e piazza anche un ace (15-23). Brondolo prende il posto di Klobucar tra le fila nerofucsia, ma Porto Viro deve arrendersi all’attacco vincente di Trillini: 16-25, 1-2.

Fano riparte davanti nel quarto parziale (0-3) e mette subito altro fieno in cascina con la murata di Tondo (1-5). Incredibile Tiozzo, che mette a terra quattro palloni consecutivi e azzera in un colpo solo il divario: 5-5, Bonitta è costretto a chiamare time out. Continua lo show personale di Tiozzo, che piazza una doppietta attacco-ace e porta Porto Viro al comando: 7-6. Un muro di Grottoli vale il più due nerofucsia (10-8), ci sarebbero anche due occasioni per allungare, ma i padroni di casa le sciupano. Ci pensa Fano, con un errore in costruzione, a regalare il più tre ai polesani (15-12), che poco dopo conservano il vantaggio grazie a un super salvataggio di Tiozzo. Altro gentile omaggio dei marchigiani per il 19-15, Cattaneo non ci sta e dimezza le distanze: per Bologna è il momento di interrompere il gioco. Fano sbaglia l’ennesimo pallone, Bonitta chiama time out sul 22-18. La stoccata di Zaghetto in ricostruzione dopo la pausa mette l’ipoteca sul parziale, che Klobucar provvede a sigillare: 25-20, 2-2.

Il tie-break si apre all’insegna degli errori in battuta di Porto Viro, mentre Pinali piazza la zampata a muro del 2-3 marchigiano. La squadra di casa sbava anche in attacco (3-5), il solito Tiozzo tiene almeno i suoi a contatto chiudendo di prepotenza uno scambio combattutissimo. Fano non molla il suo tesoretto, l’Alva Inox insegue generosamente, ma si inceppa in cambio palla e perde un’altra lunghezza: 7-10, time per Bologna. I nerofucsia ci provano fino alla fine e risalgono a meno uno con la murata del tandem Pegoraro-Tiozzo: 11-12, time per Bonitta. La rincorsa polesana si infrange però sul successivo, determinante muro di Trillini. Fano conquista tre palle match e alla seconda occasione chiude con Cattaneo: 12-15, 2-3.

I protagonisti

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox Porto Viro)- « Questo campionato sta dimostrando un grandissimo equilibrio, con tante squadre racchiuse in pochi punti. In situazioni del genere sono i dettagli a fare la differenza. Ci stiamo trascinando qualche problema fisico, ma siamo fiduciosi perché queste difficoltà stanno dando l’opportunità anche a chi ha giocato meno di offrire il proprio contributo. Sono molto contento di quanto sta facendo la nostra panchina nelle ultime settimane: nel corso della stagione avremo bisogno di tutti. Oggi abbiamo avuto un brutto approccio alla gara, siamo riusciti a riprenderci, ma poi siamo calati nuovamente. L’aspetto più positivo, però, è stata la reazione nel quarto set: eravamo partiti male, ma abbiamo trovato la forza di rimontare e conquistare il parziale. Peccato per il tie-break: per la seconda partita consecutiva abbiamo commesso più errori degli avversari. Dobbiamo essere più attenti in certe situazioni, perché alla fine sono proprio questi dettagli a pesare sul risultato. Il pubblico continua a sostenerci anche nei momenti di difficoltà, speriamo di riuscire a sbloccarci definitivamente domenica prossima ».

Il tabellino

ALVA INOX PORTO VIRO – ESSENCE HOTELS FANO 2-3 (16-25, 25-19, 16-25, 25-20, 12-15) –

ALVA INOX PORTO VIRO: Sperotto 3, Tiozzo 21, Pegoraro 5, Zaghetto 12, Klobucar 15, Grottoli 12, Lamprecht (L), Morgese (L), Brondolo 0, Chiloiro 1, Tassoni 0. N.E. Cantagalli, Milan. All. Bologna.

ESSENCE HOTELS FANO: Palev 2, Karyagin 18, Trillini 15, Pinali 20, Cattaneo 9, Tondo 8, Benedicenti (L). N.E. Falcioni, Bisotto, Boschini, Usanza, Meschiari, Zanolla. All. Bonitta.

ARBITRI: Giglio, Faia.

Durata set: 23′, 28′, 24′, 30′, 18′; tot: 123′.

Consar Ravenna – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata

La miglior Consar di questo inizio di stagione batte la Fisiomed Alema Energy Macerata, reduce dal successo sulla capolista Lagonegro, conquista la seconda vittoria di fila per 3-0 e interrompe la serie negativa contro gli stessi maceratesi che avevano vinto le ultime quattro sfide dirette. Ottima in difesa, incisiva in attacco, dove sbaglia pochissimo (appena quattro errori) e dove Dimitrov e Cominetti hanno il braccio caldissimo (30 punti in due), e pericolosa al servizio, la formazione ravennate si prende una gara difficile, contro un avversario di spessore, che ha il merito di tenere sempre in equilibrio la sfida, con il solito Novello a brillare, con i suoi 16 punti.

Avvio equilibrato con le due squadre subito efficaci nel cambio palla. Sul 5-4, un errore rossoverde e un ace di Dimitrov determinano il primo scatto della gara da parte della Consar (7-4). Cominetti dalla seconda linea manda fuori giri il muro ospite ed è +4 (12-8) e primo time out di Giannini. Plaskie riavvicina i suoi con un doppio ace (12-11) e Novello con un poderoso attacco ripristina la parità a quota 14. Randazzo costringe Ravenna a murare lungo e Macerata mette la freccia (14-15). Ora è Valentini a ricorrere al time out. Ravenna pareggia i conti e apre una nuova fase di cambio palla. Plaskie fa ancora male dalla linea dei nove metri ma Goi e compagni non tremano. Dimitrov perfora la difesa ospite, Macerata sbaglia l’attacco (24-22). Novello ci mette una pezza ma poi un altro errore condanna Macerata.

Prova a scappare la Fisiomed Alema Energy nel secondo set (1-4) ma la Consar è reattiva e pareggia subito con la tripletta firmata da Berger, Cominetti ed Erati. Su un errore ravennate e un ace di Novello la formazione di Giannini costruisce il nuovo doppio vantaggio, di nuovo annullato. Si apre una lunga fase punto a punto in cui la Consar si fa sentire al servizio e in attacco e prende quei due punti di margine che riesce a conservare per lunghi tratti. Sul 20-19 Giannini fa ricorso alla sua panchina e chiude il set con cinque innesti nuovi nel sestetto. Macerata aggancia la parità a quota 22 con Plaskie ma poi la Consar dà l’accelerazione giusta sfruttando un errore avversario e le due conclusioni vincenti di Cominetti (25-22).

Randazzo e compagni tentano anche nel terzo set di prendersi lo spazio per la fuga (4-7) ma la Consar di oggi è feroce, lucida e convinta e riesce a portarsi in parità sull’8-8. I punti in attacco di Dimitrov e Cominetti e un ace di Russo scrivono il break con cui la Consar porta dalla sua parte anche questo parziale (12-10). Dimitrov fa partire la bordata al servizio del +3 (16-13), imitato da Russo per il 21-17. Macerata alza bandiera bianca e Ravenna si prende il secondo successo di fila per 3-0, che vale il salto al sesto posto della classifica.

I protagonisti

Roberto Cominetti (Consar Ravenna)- « Siamo molto contenti di questo risultato, è il frutto del grande lavoro che stiamo facendo in allenamento, con la mentalità giusta e penso che oggi si sia vista un’ulteriore crescita del nostro gioco. Oggi abbiamo difeso tantissimo e si è vista una buona correlazione muro-difesa, dobbiamo essere un po’ più bravi a trasformare le difese in attacchi vincenti, però il passo in avanti che abbiamo fatto è significativo ».

Il tabellino

CONSAR RAVENNA – GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) –

CONSAR RAVENNA: Russo 4, Cominetti 13, Berger 4, Dimitrov 17, Pierotti 8, Erati 5, Asoli (L), Goi (L). N.E. Iurlaro, Ciampi, Giani, Capiozzo, Fabbri. All. Valentini.

GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA: Esposito 0, Plaskie 8, Marchetti 10, Novello 16, Randazzo 7, Diaferia 4, Marchisio (L), Dadash Adeh 0, Becchio 0, Frage Rubin 1, Dolcini 0, Sandu 0. N.E. Ambrose, Zillio. All. Giannini.

ARBITRI: Scotti, Cecconato.

Durata set: 31′, 31′, 31′; tot: 93′

Abba Pineto – Yuasa Battery Grottazzolina

Alzi la mano chi, dopo il doppio vantaggio di Pineto, avrebbe mai scommesso un euro sul ribaltone e sulla vittoria della Yuasa. Non certo perché quest’ultima non lo avesse nelle corde, ma perché nei primi due set una Abba letteralmente perfetta aveva davvero messo alle corde Grottazzolina, parsa peraltro in giornata no, soprattutto al servizio. Eppure, punto su punto e con grande pazienza, in un ribollente PalaVolley S. Maria accade di tutto, e con la proverbiale tigna di chi non molla mai, Fedrizzi e compagni si insinuano nelle prime cricche concesse dalla formazione di casa, fino a portare a casa una vittoria dal peso specifico enorme, sotto il profilo motivazionale prima che di classifica.

Pineto in campo in avvio con Catone in diagonale a Van Den Dries (Krauchuk ancora out, nemmeno a referto), Di Silvestre e Licek in posto quattro, Copelli e Candeli al centro con Butti libero. Risponde coach Ortenzi con Mancini in regia opposto a Guzzo, Zamagni e Cubito centrali, Cavuto e Fedrizzi laterali con Russo libero. A riposo forzato capitan Stankovic, per un problema alla schiena accusato in fase di riscaldamento.

Partenza a ritmi alti per Grottazzolina che si porta sul 2-5 con Fedrizzi, straordinario e strettissimo il diagonale di Di Silvestre che vale l’8-9. Molto falloso il servizio per la Yuasa che fatica a trovare i giusti riferimenti al Palavolley S. Maria, il più pericoloso dai nove metri in questo avvio è Candeli. Pineto ritrova la parità a quota 13 e si affida, quando e come può, ad un Copelli decisamente sul pezzo. Si procede punto a punto, splendida l’azione che vale il 20-19 pinetese chiuso da Licek al termine di una serie di difese incredibili da parte dei locali. L’ace di Van Den Dries trova la linea e allunga per l’Abba, che dopo la pipe out di Cavuto chiude sul 25-21 grazie ad un’invasione grottese.

Il secondo set si apre in fotocopia al precedente, con Grottazzolina che si fa preferire (2-5) con Guzzo imperioso da posto due; ancora una volta, però, Licek e Di Silvestre confezionano la parità già a quota 9, troppo poco reattiva la difesa marchigiana. Licek è on fire (8 punti col 73% in attacco per il ceco nel set), ma Grottazzolina con Guzzo ritrova il vantaggio; Di Silvestre si inventa però un colpo da circoletto rosso che vale il 17-16 e fa infuriare Ortenzi che vuole parlarci su coi suoi. I martelli dell’Abba sono in giornata di grazia, 21-17 ancora con Licek a chiudere lo scambio; il PalaSantaMaria è una bolgia e trascina letteralmente i ragazzi dell’Abba che chiudono sul 25-22, con un eccellente 64% di squadra in attacco, nonostante un misero 12% di ricezione positiva. Per la prima volta in stagione, Yuasa in netta difficoltà. Al cambio di campo l’inerzia in avvio è analoga ai set precedenti, con la Yuasa subito in vantaggio. Stavolta però accade all’Abba ciò che solitamente accadeva a Grottazzolina, ovvero di abbassare la guardia sul doppio vantaggio. Ecco allora che a muro i marchigiani allungano fino al 5-13, e sul 7-15 Pineto prova a cambiare la diagonale inserendo Ribecca e Vattovaz. Proprio l’opposto si presenta subito con una bella serie al servizio, costringendo Ortenzi al time out sul 13-17; Grottazzolina si aggrappa però a Fedrizzi e sui muri di Mancini e Zamagni (16-23) il set prende una piega piuttosto netta. Pineto annulla una serie di set point, ma sul 20-25 Cavuto chiude in mani out.

Il quarto set si apre con un salvataggio difensivo di Russo ai limiti dell’impossibile, 0-3 Yuasa con Cavuto; il pari di Pineto in questo caso arriva però in un battito di ciglia, 4-4 a muro con Copelli. Guzzo riporta sopra i suoi, ed è 5-9 quando Cubito ferma a muro la pipe di Di Silvestre; rientra Vattovaz per Van Den Dries su sponda abruzzese. Fedrizzi e Guzzo confezionano l’8-14, solido Cavuto per il diagonale strettissimo che seguito dall’ace che vale il 11-19; spinge forte Grottazzolina, consapevole che per portare la gara al quinto e prendere punti anche a Pineto questo è il momento topico. Vattovaz prova a suonare la sveglia con l’entusiasmo tipico della gioventù, ma l’Abba molla un po’ la presa e con un netto 16-25 la Yuasa strappa il tie break.

I protagonisti

Loris Palermo (Allenatore ABBA Pineto)- «Abbiamo visto una grandissima squadra almeno per tre set, perché, oltre ai primi due, il quinto lo abbiamo giocato veramente ad altissimo livello. Giocavamo contro la prima della classe, abbiamo giocato alla pari, se non anche meglio per tre set. Probabilmente non abbiamo ancora la continuità per farlo per cinque set e in questo momento la differenza tra noi e loro è quella. Noi ci eravamo detti con i ragazzi di continuare a costruire e oggi abbiamo costruito veramente tanto: consapevolezze nuove, certezze rimarcate, quindi bisogna uscire dal campo soddisfatti per quello che si è visto, un po’ meno per il risultato, ma essere felici per quello che abbiamo fatto.

Siamo stati aggrappati sia nel primo che nel secondo, dove abbiamo difeso tanto, toccato tanto a muro, battuto bene. Poi siamo scesi in questi fondamentali nel terzo e quarto set, nel quinto siamo poi tornati a farlo. Giocavamo contro una squadra forte, l’hanno deciso in dettagli, loro sono stati più bravi di noi. Soddisfatto di questo esordio personale? Avrei preferito vincere, però sì, sono contento per i ragazzi, per la prestazione, per quello che ci hanno messo, per il fatto che il Pala Santa Maria è stato con noi praticamente per tutta la partita e avere il loro entusiasmo per noi è fondamentale».

Il tabellino

ABBA PINETO – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 2-3 (25-21, 25-22, 20-25, 16-25, 17-19) –

ABBA PINETO: Catone 0, Di Silvestre 20, Candeli 9, Van Den Dries 2, Licek 20, Copelli 9, Santi Bortolotti (L), Butti (L), Vattovaz 10, Di Felice 1, Compagnoni 1, Loglisci 0, Ribecca 0. N.E. Calonico. All. Palermo.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Mancini 6, Cavuto 13, Cubito 8, Guzzo 22, Fedrizzi 17, Zamagni 5, Antonov 0, Mazzon 0, Stella (L), Russo (L). N.E. Stankovic, Rossato, Moretti, Michelini. All. Ortenzi.

ARBITRI: Marigliano, Ciaccio.

Durata set: 28′, 31′, 30′, 27′, 26′; tot: 142′.

I RISULTATI

Consoli Sferc Brescia-Belluno Volley 0-3 (16-25, 18-25, 14-25)

Conad Reggio Emilia-JV Gioia Del Colle 3-0 (25-17, 25-14, 25-23)

Alva Inox Porto Viro-Essence Hotels Fano 2-3 (16-25, 25-19, 16-25, 25-20, 12-15)

Consar Ravenna-Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3-0 (25-23, 25-22, 25-19)

Abba Pineto-Yuasa Battery Grottazzolina 2-3 (25-21, 25-22, 20-25, 16-25, 17-19)

Sviluppo Sud Palmi – Union Napoli 2-3 (15-25, 25-18, 25-23, 22-25, 11-15) Giocata ieri

Rinascita Lagonegro – Domotek Reggio Calabria 3-0 (25-21, 25-19, 25-17) Giocata ieri

LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 17 (6G 6V 0P), Rinascita Lagonegro 15 (6G 5V 1P), Union Napoli 12 (6G 4V 2P), Conad Reggio Emilia 10 (6G 4V 2P), Essence Hotels Fano 10 (6G 3V 3P), Consar Ravenna 9 (6G 3V 3P), Belluno Volley 8 (6G 3V 3P), JV Gioia del Colle 8 (6G 3V 3P), Abba Pineto 8 (6G 2V 4P), Domotek Reggio Calabria 7 (6G 3V 3P), Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 7 (6G 2V 4P), Alva Inox Porto Viro 7 (6G 2V 4P), Sviluppo Sud Palmi 7 (6G 2V 4P), Consoli Sferc Brescia 1 (6G 0V 6P)

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 20.30

Domotek Reggio Calabria – Union Napoli

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.30

JV Gioia Del Colle – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.30

Essence Hotels Fano – Consoli Sferc Brescia

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Belluno Volley – Rinascita Lagonegro

Yuasa Battery Grottazzolina – Sviluppo Sud Palmi

Abba Pineto – Consar Ravenna

Domenica 29 novembre 2026, ore 19.00

Alva Inox Porto Viro – Conad Reggio Emilia