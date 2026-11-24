Il sodalizio reggino, fermo a 7 punti dopo lo stop netto a Marsicovetere contro Lagonegro, ha bisogno di muovere una classifica che ora lo vede nelle zone a rischio, affiancato da Macerata, Porto Viro e Palmi, con sei lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto occupato da Brescia. Un successo pieno consentirebbe ai calabresi di scalare diverse posizioni. Il team campano, invece, forte del successo corsaro al tie-break sul campo di Palmi e ora terzo con 12 punti messi da parte nelle prime sei giornate, si trova bene nei piani alti e non vuole perdere la scia di Grottazzolina (17 punti) e Lagonegro (15).

Il centrale Luca Presta (2 ace ai 100 nelle Regular Season) e il secondo allenatore Paolo Zambolin sfidano il proprio passato: entrambi hanno infatti vestito i colori della Virtus Napoli per una stagione, rispettivamente nel 2024/25 e nel 2025/26. Da una parte Klemen Sen e Oleksandr Boiko sono rispettivamente a 4 e a 5 attacchi vincenti dai 100 nella Regular Season 2026/27, mentre Enrico Lazzaretto è a 9 punti dal traguardo dei 500 in Serie A2 Credem Banca. Dall’altra parte della rete Henry Rempel è a 8 attacchi vincenti dai 100 nella Regular Season 2026/27, mentre Giacomo Raffaelli è a 19 attacchi vincenti dai 1.000 nelle Regular Season.

Domenico Laganà (Domotek Reggio Calabria)- « Napoli, come tutte le squadre in Serie A2 Credem Banca, è una squadra forte e allestita per stare nei piani alti. Su tutti un palleggiatore espertissimo, che è molto bravo. Però vengono qui in casa nostra, quindi speriamo di vendere cara la pelle. Ai punti di criticità ci penseranno sicuramente gli allenatori,il nostro staff tecnico: saranno loro a capire dove dobbiamo lavorare e dove dobbiamo migliorare. Io quello che posso dire è che possiamo migliorare tanto nell'atteggiamento, in quello che possiamo dare in partita, soprattutto in momenti di difficoltà legati agli acciacchi. Perché è da lì che deve partire tutto: dall'atteggiamento, dalla voglia di fare bene, dalla fame. Poi, a mio avviso, la prestazione potrebbe essere una conseguenza: magari la prestazione non arriva, ma parte tutto dall'atteggiamento. ”Il mio pubblico” è sempre il mio pubblico e lo sarà per sempre. In questo momento, come sempre, abbiamo bisogno di voi. È un orario e un giorno particolare, perché giochiamo mercoledì alle 20:30, quindi capisco che non è facile essere presenti. Però ci teniamo alla vostra presenza come sempre e al vostro apporto, che è quello che ci spinge ad andare sempre più avanti ».

IL PROGRAMMA DELLA 7a GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 20.30

Domotek Reggio Calabria - Union Napoli (DAZN)

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.30

JV Gioia Del Colle - Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata (DAZN)



Domenica 29 novembre 2026, ore 17.30

Essence Hotels Fano - Consoli Sferc Brescia (DAZN)



Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Belluno Volley - Rinascita Lagonegro (DAZN)

Yuasa Battery Grottazzolina - Sviluppo Sud Palmi (DAZN)

Abba Pineto - Consar Ravenna (DAZN)



Domenica 29 novembre 2026, ore 19.00

Alva Inox Porto Viro - Conad Reggio Emilia (DAZN)



LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 17 (6G 6V 0P), Rinascita Lagonegro 15 (6G 5V 1P), Union Napoli 12 (6G 4V 2P), Conad Reggio Emilia 10 (6G 4V 2P). Essence Hotels Fano 10 (6G 3V 3P), Consar Ravenna 9 (6G 3V 3P), Belluno Volley 8 (6G 3V 3P), JV Gioia del Colle 8 (6G 3V 3P), Abba Pineto 8 (6G 2V 4P), Domotek Reggio Calabria 7 (6G 3V 3P), Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 7 (6G 2V 4P), Alva Inox Porto Viro 7 (6G 2V 4P), Sviluppo Sud Palmi 7 (6G 2V 4P), Consoli Sferc Brescia 1 (6G 0V 6P)