Non solo volley. In occasione della Settimana di Federica e Andrea, iniziativa promossa dalla FIPAV Puglia, la Joy Volley ha ospitato al Pala Capurso le operatrici del Centro Antiviolenza LI.A. di Gioia del Colle. Particolarmente significativo il momento del saluto a rete tra i due capitani, Giulio Sabbi e Luigi Randazzo, che si sono scambiati un fiore e un palloncino bianco, simboli di un’iniziativa che ogni anno unisce il mondo della pallavolo nel ricordo di Federica De Luca e del suo piccolo Andrea. Un momento di condivisione e sensibilizzazione, affinché lo sport continui a essere veicolo di una cultura del rispetto e di contrasto a ogni forma di violenza.

Coach Francesco Denora Caporusso conferma il consueto sestetto con Pedron in cabina di regia, Sabbi opposto, Sette e Garkov in posto quattro, Frumuselu e Nachev al centro e Raffa libero. Coach Romano Giannini risponde con l’ex Esposito al palleggio, Novello opposto, Frage e Randazzo in banda, Marchetti e Diaferia al centro e Marchisio libero.

È Nachev a firmare il primo punto del match con un ottimo muro a uno sull’attacco al centro di Diaferia. Gli ospiti pareggiano i conti con un pregevole lungolinea di Novello, mentre Sabbi sfrutta una free ball concessa dai marchigiani per il 2-1. L’errore al servizio del capitano ristabilisce la parità. Ancora protagonista Nachev, che firma il nuovo vantaggio biancorosso, seguito dall’ace di Sette (4-2). Randazzo accorcia le distanze, ma Sette riallunga con un’ottima pipe e l’errore in attacco di Novello vale il 6-3. Sale in cattedra Frumuselu, che prima mura Frage e poi va a segno con un primo tempo spostato, costringendo coach Giannini a chiamare il primo time-out dell’incontro sull’8-3. Al rientro in campo, gli errori al servizio di Nachev e in attacco di Sabbi consentono agli ospiti di accorciare le distanze. È lo stesso capitano biancorosso a trovare il punto del cambio palla, prima che Novello, con due attacchi vincenti consecutivi, riporti Macerata a contatto (9-7). Sabbi ristabilisce le distanze giocando sulle mani del muro e firmando successivamente il lungolinea dell’11-7, mentre Garkov scardina la ricezione marchigiana con l’ace del 12-7. Ancora Novello protagonista tra le fila ospiti: prima un lungolinea vincente, poi una diagonale che vanifica una splendida sequenza difensiva dei biancorossi. Il cambio palla porta nuovamente la firma di Sabbi, che sfrutta una spettacolare alzata a una mano di Pedron per trovare le mani del muro avversario. Il servizio di Frumuselu termina out, mentre Sette firma il nuovo +4 dopo un’ottima ricezione di Raffa sulla battuta di Diaferia. Il successivo pallonetto vincente di Sabbi vale il 15-10 e induce coach Giannini a spendere il secondo time-out discrezionale del set. Al rientro in campo è ancora la Joy a fare la voce grossa: il servizio di Sabbi costringe gli ospiti a concedere una free ball, capitalizzata da Garkov per il +6. L’errore dai nove metri del capitano non frena l’incedere biancorosso, con Nachev che firma un altro muro vincente. Frage restituisce il servizio ai suoi, mentre Novello trova il break del -4 con un preciso mani-out. È ancora un monumentale Sabbi a far riallungare la Joy. Frage riporta i marchigiani a quattro lunghezze di distanza, ma gli errori ospiti valgono il 20-14. Macerata ritrova il cambio palla, ma Novello spedisce in rete il successivo servizio. Coach Giannini ricorre al doppio cambio, mentre tra le fila biancorosse Ferri rileva Sette, celebrando la sua centesima presenza in Serie A. L’attacco di Garkov termina out senza trovare le mani del muro e Sette torna in campo. Sabbi torna a colpire, mentre Dolcini rileva Frage tra gli ospiti e Longo subentra a Frumuselu nella Joy. I muri vincenti di Sette e Nachev avvicinano i biancorossi alla conquista del parziale. È ancora Sabbi, con un preciso lungolinea, a mettere il sigillo sul 25-17 che vale l’1-0 per la Joy Volley. Il capitano chiude il parziale con 9 punti e l’82% in attacco, mentre sono ben sei i muri vincenti messi a segno dalla formazione biancorossa.

Il secondo parziale si apre con l’errore in attacco di Sette e quello al servizio di Randazzo. Frage firma il vantaggio ospite, ma viene subito murato da Nachev (2-2). Sette trova l’ace, mentre Novello ristabilisce la parità con una precisa diagonale. Frage riporta avanti i marchigiani, ma l’errore al servizio di Novello vale la nuova parità a quota 4. Randazzo commette fallo in attacco pestando la linea dei tre metri, mentre il solito Novello ristabilisce l’equilibrio. L’ace di Frage vale il controsorpasso ospite (5-6), ma sale in cattedra Garkov: lo schiacciatore bulgaro riporta il set in parità giocando sulle mani del muro, per poi firmare altri due punti consecutivi capitalizzando altrettante free ball propiziate dall’ottimo turno al servizio di Matteo Pedron. Novello attacca in rete e sul 9-6 coach Giannini spende il primo time-out discrezionale del set. Al rientro in campo Macerata accorcia le distanze con due punti consecutivi del capitano Randazzo. L’errore al servizio di Diaferia e l’ace di Garkov valgono il nuovo +3 biancorosso, ma ancora Randazzo, con un preciso lungolinea, ed Esposito, direttamente dai nove metri, riportano gli ospiti a una sola lunghezza di distanza. Sabbi frustra il tentativo di aggancio marchigiano con l’ennesimo punto della sua serata, mentre Sandu firma subito il nuovo -1. Gli errori al servizio di Randazzo e Sabbi mantengono inalterate le distanze, prima che Sette riporti la Joy avanti di due con un preciso mani-out. I biancorossi danno spettacolo nelle successive due azioni: prima una straordinaria difesa di Sabbi e un preciso palleggio di Raffa consentono a Garkov di superare il muro a tre avversario, poi, a parti invertite, Raffa difende e Sabbi alza ancora per lo schiacciatore bulgaro, nuovamente vincente contro il muro a tre marchigiano. La Joy torna ad allungare e sul 16-12 coach Giannini richiama i suoi in panchina per il secondo time-out discrezionale del parziale. Al rientro in campo Sette sbaglia il servizio, ma Garkov fa impazzire il Pala Capurso con una splendida diagonale stretta che vale il 17-13. Frage accorcia le distanze, salvo poi spedire nettamente out il successivo servizio. Randazzo trova il cambio palla con una diagonale mancina imprendibile per Sette, mentre Frumuselu mantiene le distanze con un primo tempo vincente. È ancora il centrale biancorosso a colpire, capitalizzando la free ball propiziata dal servizio di Garkov, che nell’azione successiva firma l’ace del 21-15. Coach Giannini inserisce Dolcini per Frage, mentre l’errore al servizio del bulgaro e quello in attacco della Joy consentono agli ospiti di accorciare le distanze. Dopo un ulteriore cambio tra le fila marchigiane, Sette interrompe il break ospite con un preciso lungolinea. Coach Denora Caporusso inserisce Longo per Frumuselu al servizio e Ferri per Sette per alzare il muro. Sandu va a segno in primo tempo, mentre rientrano Frage tra gli ospiti e Sette e Frumuselu tra le fila biancorosse. Macerata torna a tre lunghezze di distanza, ma Randazzo sbaglia il servizio (23-19). A chiudere i conti ci pensa capitan Sabbi: due ace consecutivi, il primo a regalare cinque palle set ai suoi, il secondo a mettere il sigillo sul 25-19 che vale il doppio vantaggio biancorosso. Grande protagonista del parziale è Garkov, autore di 8 punti con il 67% in attacco e due ace.

Ad aprire le marcature del terzo set è Diaferia, cui risponde immediatamente Nachev, mentre Sabbi trova l’ace del 2-1. Il capitano biancorosso non si ripete, spedendo in rete il successivo servizio. Sette prima attacca out e poi viene murato da Novello, che firma il primo break marchigiano (2-4). Sabbi dimezza lo svantaggio da seconda linea e l’invasione di Esposito ristabilisce la parità a quota 4. Novello capitalizza una difesa d’emergenza dei biancorossi, mentre gli errori al servizio di Diaferia e Nachev precedono l’ennesimo attacco vincente di Sabbi (6-6). Novello trova il mani-out, Frage sbaglia il servizio e Randazzo riporta avanti Macerata. Ancora Sabbi decisivo in attacco per la nuova parità, ma un’invasione di Nachev ravvisata dal duo arbitrale e il successivo punto di Randazzo consentono agli ospiti di allungare sull’8-10. La pipe di Garkov termina out e coach Denora Caporusso spende il primo time-out discrezionale del set sull’8-11. Al rientro in campo Sabbi accorcia le distanze, salvo poi sbagliare il servizio successivo. Novello trova il mani-out del 9-13 e, dopo un errore al servizio dei marchigiani, Garkov non riesce a superare il nastro. Nachev prova a scuotere i suoi con un bel primo tempo e con l’ace che riporta la Joy a due lunghezze di distanza (12-14), inducendo coach Giannini a chiamare il primo time-out del parziale. Sandu firma il cambio palla del nuovo +3 ospite, mentre l’errore offensivo di Garkov permette ai marchigiani di ristabilire quattro punti di vantaggio. Lo schiacciatore bulgaro si riscatta immediatamente con un potente attacco sulle mani del muro (13-16), ma Novello trova il cambio palla e, dopo l’ingresso di Dolcini per Frage, firma anche il punto del 13-18. Frumuselu prova a dare il via alla rimonta biancorossa, ma il successivo attacco del centrale termina out. Coach Denora Caporusso inserisce Cannilla per Garkov in seconda linea e, dopo l’errore al servizio dei marchigiani, ricorre anche agli ingressi di Ferri per Sette e Longo per Frumuselu. Macerata mantiene però il controllo del parziale e allunga ulteriormente sul 15-21, costringendo il tecnico biancorosso a spendere il secondo time-out discrezionale del set. Nachev trova il cambio palla e Ferri firma il punto del -4, ma Randazzo ha la meglio sul muro a due biancorosso (17-22). Rientra Frage tra gli ospiti, mentre Ferri va nuovamente a segno prima del ritorno in campo di Garkov e Sette. Il servizio di quest’ultimo termina in rete, mentre Pedron beffa la difesa marchigiana con un preciso palleggio di seconda intenzione. L’errore al servizio di Nachev consegna agli ospiti cinque palle set (19-24). Coach Giannini inserisce Ambrose per Esposito per alzare il muro, ma l’errore al servizio di Novello dà il via alla rimonta biancorossa. Il muro di Sabbi su Frage e il successivo errore offensivo di Novello inducono il tecnico marchigiano a spendere il secondo time-out discrezionale. Il Pala Capurso trascina la Joy: Frumuselu mura Novello e Sandu attacca out, con i biancorossi che annullano tutte e cinque le palle set, ristabilendo la parità a quota 24. Sandu regala una nuova opportunità ai suoi, ma Frage commette fallo al servizio pestando la linea dei nove metri (25-25). La battuta di Garkov termina out, Marchetti rileva Diaferia al servizio e il successivo errore in attacco di Sette vanifica la rimonta biancorossa. Macerata conquista il terzo parziale ai vantaggi (25-27) e riapre l’incontro.

In apertura di quarto set Esposito mura Garkov, mentre Frumuselu ristabilisce immediatamente la parità. Lo schiacciatore bulgaro firma il vantaggio biancorosso con un mani-out, imitato da Randazzo per il 2-2. Il video check conferma la bontà dell’attacco di Frumuselu, mentre il muro di Sabbi su Randazzo vale il primo break della Joy (4-2). Garkov sbaglia il servizio, ma il capitano biancorosso va nuovamente a segno per il 5-3. Novello supera il muro gioiese, mentre gli errori al servizio di Diaferia, Sabbi e dello stesso opposto marchigiano mantengono avanti i padroni di casa. Un’invasione a rete di Pedron e il successivo punto di Novello ristabiliscono la parità a quota 7. Frage sbaglia il servizio, mentre Garkov capitalizza con un attacco potente la ricezione slash propiziata dalla battuta di Nachev. Pedron firma un preziosissimo muro su Randazzo, costringendo coach Giannini a spendere il primo time-out del set sul 10-7. Randazzo trova il cambio palla con un preciso lungolinea, ma Garkov gioca splendidamente sulle mani del muro per l’11-8. L’errore in attacco di Diaferia vale il +4 biancorosso e induce il tecnico ospite a inserire Marchetti. Ancora Garkov protagonista con uno splendido muro a una mano su Novello, che firma il 13-8 e costringe Macerata a spendere il secondo time-out discrezionale. Randazzo trova il cambio palla, ma l’errore al servizio di Esposito consente alla Joy di mantenere cinque lunghezze di vantaggio. Lo schiacciatore marchigiano accorcia le distanze con una splendida diagonale, mentre Garkov ristabilisce il +5 con una pipe vincente. Due punti consecutivi di Novello riportano gli ospiti a tre lunghezze di distanza (15-12), ma Nachev firma un fondamentale cambio palla. Randazzo tiene a contatto i suoi con un preciso mani-out, mentre Novello commette fallo al servizio pestando la linea dei nove metri (17-13). Lo stesso opposto marchigiano trova il punto del nuovo -3 e coach Giannini inserisce Dolcini per Frage. L’errore in attacco di Garkov riporta Macerata a contatto, ma gli errori al servizio di Dolcini, Nachev e Sandu valgono il 19-16. Randazzo colpisce ancora in diagonale, mentre Sabbi, da capitano, trova un punto pesantissimo cercando con precisione il braccio esterno del muro avversario. Garkov firma un ace di capitale importanza, prima che una prodezza di Randazzo tenga a galla Macerata (21-18). Rientra Frage tra gli ospiti, ma Randazzo sbaglia il servizio. Coach Denora Caporusso inserisce Ferri per Sette e Longo per Frumuselu: è proprio Ferri a inventare il pallonetto del 23-18. Marchetti va a segno in primo tempo, mentre rientrano Sette e Frumuselu. Sabbi regala alla Joy cinque match point, salvo poi spedire out il successivo servizio. Il fallo al servizio di Novello mette la parola fine all’incontro: 25-20 e tre punti per la Joy Volley, che torna a festeggiare insieme al pubblico del Pala Capurso.

I protagonisti

Giulio Sabbi ( Jv Gioia Del Colle )-«Questi siamo noi. Non dobbiamo mollare mai, dobbiamo giocare palla su palla e farlo davanti al nostro pubblico è ancora più bello. Se vogliamo trovare un neo nella prestazione di oggi, dobbiamo evitare quel calo che spesso abbiamo all’inizio del terzo set quando siamo avanti 2-0. Va dato merito a Macerata per essere rientrata in partita, ma nel quarto siamo stati bravi a incanalarla subito a nostro favore, ripartendo da quanto di buono avevamo fatto negli ultimi palloni del terzo parziale. Giocare in casa ci dà quella spinta e quella determinazione in più che a volte, come successo a Reggio Emilia, ci sono mancate, nonostante il calore che i nostri tifosi ci trasmettono anche in trasferta. È un campionato difficile e non mi stancherò mai di ripeterlo: dobbiamo lottare palla su palla, costruire il nostro obiettivo soprattutto in casa e cercare di conquistare più punti possibili in trasferta».

Il tabellino

JV GIOIA DEL COLLE – GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA 3-1 (25-17, 25-19, 25-27, 25-20) –

JV GIOIA DEL COLLE: Pedron 2, Garkov 17, Frumuselu 9, Sabbi 21, Sette 7, Nachev 10, Raffa (L), Longo 0, Ferri 3, Fahr 0, Cannilla 0. N.E. Persoglia, Marrone. All. Denora Caporusso.

GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA: Esposito 2, Randazzo 16, Marchetti 1, Novello 20, Frage Rubin 9, Diaferia 2, Ambrose 0, Marchisio (L), Dadash Adeh 1, Becchio 0, Dolcini 0, Sandu 5. N.E. Zillio. All. Giannini.

ARBITRI: Erman, Vecchione.

Durata set: 26′, 25′, 31′, 26′; tot: 108′.

MVP: Giulio Sabbi ( Jv Gioia Del Colle)