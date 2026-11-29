ROMA- Nelle cinque partite del settimo turno andate in scena oggi steccano, o quasi, le prime della classe. La Yuasa Battery Grottazzolina impiega cinque set per domare una indomabile Sviluppo Sud Palmi. Non ne approfitta la Rinascita Lagonegro per avvicinarsi alla vetta. I lucani si sono fatti rimontare dal 2-0 e battere in casa di Belluno. Consar Ravenna e Conad Reggio Emilia vincono in trasferta rispettivamente sui campi dell’ ABBA Pineto e dell’ Alva Inox Porto Viro. Agevole scuccesso dell’ Essence Hotels Fano contro una Consoli Sferc Brescia sempre più in difficoltà e ultima in classifica con un solo punto.

TUTTE LE SFIDE

Essence Hotels Fano – Consoli Sferc Brescia

Una Essence Hotels solida e concreta fa sua l’intera posta in palio contro la Consoli Sferc Brescia.

Questa volta per Fano niente disattenzioni e cali di concentrazione, ma una prestazione di squadra importante che dimostra come la compagine marchigiana stia crescendo di giornata in giornata.

Iniziano subito forte i fanesi con le battute di Pinali (mvp del match) ed i muri della coppia Tondo-Trillini (10-5, 13-6, 20-9) ed il primo set va via in maniera veloce.

Nel secondo parziale i lombardi provano a reagire (4-4, 8-6) ma le battute di Trillini e di Karyagin permettono a Fano di allungare, set chiuso da un fendente di Pinali.

La Consoli Sferc Brescia ci prova nella terza frazione portandosi avanti 13-15, in difesa però sale in cattedra Benedicenti mentre in attacco Karyagin e Pinali sono infermabili. Lucconi in battuta riavvicina i suoi (21-19) ma i locali non vogliono farsi sfuggire l’occasione ghiotta dei tre punti e chiudono in scioltezza la gara.

I protagonisti

Nicola Salsi (Consoli Sferc Brescia)- «Sicuramente non siamo felici del risultato: stiamo cercando in tutti i modi di conquistare la vittoria, fare punti e smuovere la classifica, ma non è facile nel periodo che stiamo attraversando. Anche oggi si sono viste delle cose positive, non sufficienti però per portare a casa il risultato. Conoscevamo il valore di Fano, un’ottima squadra, equilibrata in tutti i fondamentali e in tutti i ruoli. Non è tutto da buttare, ma ancora non basta. Stiamo faticando molto nella fase break: battuta e correlazione muro-difesa non funzionano come a inizio stagione. Dobbiamo ritrovare noi stessi, ne siamo consapevoli. Oggi loro hanno vinto la sfida tra battuta e ricezione, fondamentale nella pallavolo moderna. Da martedì torneremo in palestra per continuare a lavorare, cercando di smuovere questa classifica e conquistare questi maledetti punti».

Il tabellino

ESSENCE HOTELS FANO – CONSOLI SFERC BRESCIA 3-0 (25-11, 25-18, 25-19) –

ESSENCE HOTELS FANO: Palev 1, Karyagin 10, Trillini 6, Pinali 16, Cattaneo 8, Tondo 12, Benedicenti (L). N.E. Falcioni, Bisotto, Boschini, Usanza, Meschiari, Zanolla. All. Bonitta.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Salsi 0, Firkal 6, Sanfilippo 1, Lucconi 19, Iribarne 4, Ciccolella 3, Solazzi 0, Bonisoli (L), Franzoni (L). N.E. Cavani, Bettinzoli, Tiberti, Compagnoni. All. Zambonardi.

ARBITRI: Marotta, Ciaccio.

Durata set: 19′, 26′, 24′; tot: 69′.

Belluno Volley – Rinascita Lagonegro

Dopo aver sconfitto Napoli e Fano, il Belluno Volley si prende un altro scalpo pallavolistico d’eccellenza. E supera anche la seconda forza del campionato di Serie A2 Credem Banca: la Rinascita Lagonegro. Lo fa al termine di una straordinaria rimonta, dopo essere risalito dallo 0-2. E grazie a un Ahmed Azab principesco. O meglio “faraonico”: 28 i suoi punti, nobilitati da 2 muri e da un eccellente 65 per cento in attacco. Qualcuno ha detto 28? Un numero che fotografa anche i palloni messi a terra da bomber Baldi, artefice pure dell’ace della staffa. Ma la vittoria arriva soprattutto grazie alla compattezza di un gruppo caratterizzato da valori tecnici e caratteriali importanti. E destinati a mandare in visibilio il pubblico della VHV Arena: il vero settimo giocatore in campo. Tra le mura amiche, infatti, i rinoceronti conservano la loro imbattibilità e mettono il timbro su un’affermazione che porta in attivo il bilancio stagionale: ora il numero di vittorie (4) è superiore a quello delle sconfitte (3). E, di riflesso, il balzo in avanti in classifica è di rilievo: negli ultimi due turni, i gialloblù hanno scalato ben cinque posizioni. Dal tredicesimo posto, al termine del faccia a faccia con la capolista Grottazzolina, all’attuale ottavo.

La Rinascita sfodera un approccio migliore. E col centrale Tognoni (2 punti in sequenza) dà subito il primo strappo. Al contrario, i rinoceronti faticano a sviluppare la loro pallavolo: non trovano fluidità in attacco e vanno sotto di 6 lunghezze, nel momento in cui Balestra inchioda un perentorio “Monster Block” (10-16). Azab, di gran lunga il migliore dei suoi in avvio, prova a trascinare il gruppo. E, in effetti, i bellunesi fanno sentire il fiato sul collo alla vice capolista, anche col contributo di Mozzato dai 9 metri e di Baldi. Ma Lagonegro tiene in mano il timone del match e rende vano il muro della speranza di Basso (21-23).

Il Belluno Volley è contratto. Tanto che un fallo di posizione costa un mini-break destinato a rivelarsi fatale (9-12). Perché è vero che i padroni di casa riusciranno a impattare a quota 15, ma alla lunga saranno zavorrati da qualche errore di troppo: Allik manda fuori il pallone del 15-17, Baldi quello del 16-19. Lo stesso Baldi annullerà il primo set-ball al sestetto di Kantor: non il secondo (22-25).

Reagire o inchinarsi: non ci sono sfumature. E i gialloblù scelgono l’opzione “A”. O meglio, se la conquistano: con la regia illuminata di Tulone, un Allik di nuovo continuo e incisivo (anche in battuta) e un Ahmed Azab a tratti straripante. Il gruppo di Mastrangelo scappa sul +3 (12-9) e mantiene la rotta quasi fino al traguardo. Quasi, perché Armenante alza il muro e riavvicina i suoi (19-17). Un problema? Nossignore: Azab griffa due punti in sequenza e il neo entrato Zanotti fa esplodere d’entusiasmo la VHV Arena con un “murone”, mentre Allik chiude definitivamente i conti.

I rinoceronti acquisiscono fiducia e certezze. E Baldi alza subito il volume con due colpi d’autore, compreso un servizio vincente per il 7-4 che apre il quarto round. Azab spinge Belluno sul +4, ma Lagonegro si riavvicina, anche perché Allik manda out l’attacco del 18-17. Lo stesso schiacciatore estone, però, decide che è giunto il momento di caricarsi tutti sulle spalle. Tutti: compagni, tifosi, baristi, inservienti. E di trascinarli al tie-break: con due ace (21-17) e una leadership assoluta. Sarà poi Azab a mettere la ciliegina, attraverso il muro del 25-20.

Si va al quinto. E il Belluno Volley parte subito con le marce alte: passa regolarmente al centro con Mozzato, è chirurgico in attacco con Baldi (5-1) e l’energia di Azab potrebbe illuminare una città. Anzi, una metropoli. Solo che la Rinascita, di mollare, non pensa neppure lontanamente: timbra un parziale di 5-1 e perfeziona l’aggancio a quota 7 grazie a un tris di muri. Basso, sempre a muro (11-8), sembra dare slancio ai gialloblù, che avranno tre match-ball: tutti annullati, uno dopo l’altro. Niente panico, però. Perché l’epilogo lo scrive Baldi: in attacco. E al servizio. La rimonta è completa. E ha i contorni dell’impresa.

Il tabellino

BELLUNO VOLLEY – RINASCITA LAGONEGRO 3-2 (22-25, 22-25, 25-21, 25-20, 16-14) –

BELLUNO VOLLEY: Tulone 0, Allik 12, Basso 10, Baldi 28, Azab 28, Mozzato 8, Tosatto (L), Iannelli (L), Zanotti 1, Cantagalli 0, Gamba 0. N.E. Melato, Bortoletto, Corrado. All. Mastrangelo.

RINASCITA LAGONEGRO: Cottarelli 0, Koci 9, Tognoni 9, Penna 25, Armenante 16, Balestra 10, Fortunato (L), Caletti (L), Mouchlias 3, Catinelli Guglielminetti 0. N.E. Giacomini, Salvador, Chinello. All. Kantor.

ARBITRI: Pernpruner, Jacobacci.

Durata set: 31′, 27′, 29′, 30′, 22′; tot: 139′.

Yuasa Battery Grottazzolina – Sviluppo Sud Palmi

La settima giornata vede in scena al PalaSavelli un match ad altissima intensità, e per la caratura tecnica dell’avversario di turno e per la settimana difficile vissuta dalla Yuasa Battery, con più di qualche acciaccato (Guzzo, Cavuto, Russo) comunque stoicamente in campo. La Sviluppo Sud Palmi, di contro, ritrova Diamantini dall’inizio, e sale nelle Marche con la chiara intenzione di far vedere che il proprio roster vale ben di più della posizione occupata in classifica. Ne viene fuori un match tiratissimo, con Palmi che merita il tie break conquistato ma deve capitolare di fronte alla “tigna” grottese, la stessa vista sette giorni fa a Pineto.

Coach Ortenzi, che deve rinunciare a Stankovic con ancora i postumi dei problemi accusati a Pineto, si affida a Mancini in diagonale a Guzzo, Zamagni e Cubito al centro, Cavuto e Fedrizzi in banda con Russo libero. Palmi risponde con Marchiani in regia opposto a Motzo, Diamantini e Canella centrali, Gergye e Gottardo ad agire da posto quattro con Carbone libero.

Cubito protagonista nell’avvio pimpante della Yuasa, che si porta sul 6-3; Palmi trova in Motzo un terminale efficace, e con Gergye arriva la parità a quota 10. Passa sopra le mani del muro il diagonale di Guzzo che vale il +2 grottese, 16-12 quando Fedrizzi butta giù di prima intenzione una ricezione lunga di Carbone sul servizio corto dello stesso Guzzo. Palmi accorcia di nuovo con Canella a muro e poi con l’ace di Motzo, perentoria la pipe di Fedrizzi che vale il 21-18; tre errori gratuiti consecutivi da parte Yuasa ribaltano però l’inerzia del set con Gergye che porta la Sviluppo Sud sul 21-23. Il servizio di Marchiani manda completamente in tilt la ricezione locale, e quei tre minuti di black out totale costano il set a Grottazzolina, chiude Gergye sul 22-25.

Grande equilibrio in avvio di secondo set, ma la Yuasa regala ancora troppo con invasioni gratuite; Fedrizzi aiutato dal nastro trova l’ace del 8-6, 10-7 con il monster block in solitaria di Mancini che si mette in proprio e trova anche l’ace del 12-8 (saranno addirittura cinque punti personali per lui nel set). Fedrizzi colpisce anche in attacco, il suo diagonale strettissimo vale il 17-11 che costringe coach Montagnani al time out; stavolta è Palmi a incepparsi sulla rotazione di Guzzo al servizio, e sul +8 grottese gli ospiti cambiano diagonale, dentro Bernardis e Gasparini. Fedrizzi spinge ancora dai nove metri, sul 21-12 dentro Liepa per Gergye sul fronte Sviluppo Sud e c’è spazio anche per Parolari, che rileva Gottardo. Cubito dal centro è imperioso, chiude l’ace fortunoso di Cavuto sul 25-15, pronta reazione della Yuasa che rimette il match in parità.

Il terzo set si apre con un monster block imperioso di Guzzo su Gergye, 8-4 Yuasa con l’ace corto di Mancini sullo stesso ungherese, che però si vendica con la stessa arma riportando i suoi a -2. Si complica la vita da sola Grottazzolina, come nel primo set, e Palmi da buona squadra qual è ne approfitta ma la porzione centrale del parziale non brilla certo per la qualità del gioco, da ambo le parti. La lunghissima azione le 15-14 si chiude in favore Yuasa e accende il pubblico, non molla di un centimetro però Palmi che è solida a muro e impatta subito. Guzzo trova l’ace del 20-18, splendido il +3 di Zamagni dal centro; Motzo riavvicina i suoi con un mani-out, non c’è tocco a muro sull’attacco di Cavuto e la Sviluppo Sud, come nel primo set, si riporta sotto. L’ultimo punto è rocambolesco: il servizio di Gergye termina molto a ridosso della riga, per l’arbitro è “in” ma l’occhio elettronico lo sconfessa ed è 25-23 Yuasa.

Nel quarto set Palmi si gioca la carta Valbusa, out l’ex Canella. Il servizio di Motzo porta in vantaggio i calabresi, 6-9 con il mani out efficace di Gergye e due ace proprio di Valbusa. Cavuto dai nove metri pizzica la riga e mette pressione, stesso dicasi per Gergye che infila due bombe consecutive, 10-13 Sviluppo Sud che si fa preferire in questa fase del set. Zamagni (difesa da circoletto rosso per un centrale) e Guzzo costruiscono la parità a quota 15, ma è ancora Gergye dai nove metri a spaccare il set, doppio ace e 18-21 con l’ungherese assoluto protagonista del parziale. Il muro di Cubito vale il 22-23, esce l’attacco di Motzo e il PalaSavelli si riaccende fino a che Parolari sblocca i suoi e col muro di Gergye, meritatamente, la Sviluppo Sud porta la contesa al quinto set.

Pronti via e 4-0 Yuasa, monster block di Zamagni su Parolari e subito time out ospite; sul 6-1 dentro Bernardis per Marchiani. La pipe di Fedrizzi è perentoria e porta Grottazzolina al cambio di campo sul +5, grande presenza di Cavuto nel set decisivo e grazie ai suoi colpi il gap rimane ampio anche nella fase centrale, 11-6. Finiscono le pile per Gergye, e con ciò Palmi fatica a rimanere in scia, complice anche il vistoso calo di Motzo. Parolari in pallonetto sigla il settimo punto ospite, ma è Guzzo con tanto mestiere a conquistare il primo match point doppiando la Sviluppo Sud. Un ace di Motzo all’incrocio delle righe è l’ultimo sussulto del match, sul suo successivo errore la contesa infatti si chiude, e con essa arriva il “settebello” grottese, alla settima vittoria consecutiva. E dopo una settimana difficile, contro un avversario di grande caratura, questo vale tantissimo.

Il tabellino

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – SVILUPPO SUD PALMI 3-2 (22-25, 25-15, 25-23, 23-25, 15-9) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Mancini 8, Cavuto 19, Cubito 6, Guzzo 16, Fedrizzi 15, Zamagni 8, Stella (L), Antonov 0, Rossato 0, Mazzon 0, Russo (L). N.E. Stankovic, Moretti, Michelini. All. Ortenzi.

SVILUPPO SUD PALMI: Marchiani 0, Gergye 20, Diamantini 7, Motzo 23, Gottardo 3, Canella 4, De Santis (L), Liepa 0, Bernardis 0, Gasparini 2, Parolari 2, Valbusa 4, Carbone (L). N.E. Filippelli. All. Montagnani.

ARBITRI: De Nard, Sumeraro.

Durata set: 26′, 25′, 33′, 32′, 17′; tot: 133′.

MVP: Filippo Mancini (Yuasa Battery Grottazzolina)

Abba Pineto – Consar Ravenna

Contro la regina dei tie-break, la Consar sceglie la strada migliore per accorciare la gara e imporsi: un ottimo approccio, una grande pallavolo, fondamentali efficaci al massimo ed errori in attacco ridotti al minimo (appena 4). La squadra di Valentini ripete, anzi migliora, l’ottima prestazione di domenica scorsa contro Macerata e incamera la terza vittoria di fila per 3-0. L’Abba si trova a inseguire sempre, non riesce ad andare in vantaggio nemmeno una volta e non dà mai l’impressione di poter cambiare il corso del match. E il punteggio finale rispecchia in pieno la superiorità di Goi e compagni che ora bussano alle porte della top four della A2. Miglior marcatore e mvp dell’incontro Hristiyan Dimitrov con 15 punti, con cui supera quota 100 in questa annata.

Formazioni confermate da parte dei due coach. Valentini schiera la Consar tipo con la diagonale Russo-Dimitrov, i centrali Erati e Berger e gli schiacciatori Cominetti-Pierotti con Goi libero. Palermo, alla sua seconda panchina da primo, si affida alla squadra che ha fatto tremare la capolista con Catone in regia, Van den Dries opposto, al centro i due ex Ravenna Candeli e Copelli e in attacco Di Silvestre e Licek. Butti è il libero.

Sono di Ravenna, con la battuta subito incisiva di Russo, i primi punti della partita, con un errore avversario e due punti di fila di Berger, a cui l’Abba risponde con un analogo break da tre punti per la prima parità a quota 5. Un muro di Berger e un ace di Dimitrov rilanciano la Consar, per la seconda volta, subito ripresa da Copelli e Van der Dries per il 9-9. Dimitrov continua a colpire dalla linea dei nove metri e regala il quarto vantaggio di due punti ai suoi (13-15). Un ace di Russo spinge Ravenna al primo +3 (16-19). La squadra di casa reagisce subito e si riporta sotto (19-20). Il time out di Valentini e la bordata di Dimitrov frenano le speranze dei padroni di casa. Goi e compagni mantengono il vantaggio e si aggiudicano il primo set.

E la squadra di Valentini prova subito a prendere il largo anche nel secondo set (1-4). Dimitrov di potenza sigla il 2-6 e un errore dei biancazzurri, molto imprecisi in questa fase iniziale, manda la Consar in fuga (4-9). Copelli e Van den Dries trovano tre ace in pochi minuti che accendono l’Abba e la rimettono dentro il match (10-11). Capitan Di Silvestre mette a terra il pallone del pareggio (12-12). Goi e compagni hanno l’energia giusta per ripartire, prendersi il doppio vantaggio (13-15) e poi incrementarlo con una decisa accelerazione (15-19 con l’implacabile Dimitrov) fino al 21-25 finale che vale il parziale di 0-2.

Terzo set equilibrato fino all’8 pari con l’Abba che sembra avere trovato le chiavi per gestire il cambio palla ma poi la Consar piazza il micidiale break che la porta avanti 8-13 e che anticipa i titoli di coda. L’Abba, in chiara difficoltà, molla, Russo continua a dispensare ottimi palloni per i suoi compagni che a turno mettono la firma sulle giocate e per la formazione romagnola non ci sono problemi a incamerare la terza vittoria consecutiva per 3-0 che le fa respirare l’aria dell’alta classifica del campionato di A2, trovandosi ora a un punto dalla terza piazza.

I protagonisti

Loris Palermo ( Allenatore ABBA Pineto)- «È una tappa del nostro processo. Abbiamo necessità di lavorare, di crescere. Fino ad oggi l’abbiamo fatto anche ottenendo delle buone prestazioni.Oggi la prestazione sicuramente non è stata all’altezza. Bisogna lavorare sicuramente su un side out più fluido, su un muro di resa migliore di quello che si è visto stasera. Ai ragazzi non posso dire niente, perché in settimana lavorano, lavorano duro, mettendo tutto quello che hanno. Da questo punto di vista è una squadra a cui non si può veramente rimproverare nulla. La realtà è che la Serie A2 tutte le domeniche ti mette di fronte a squadre preparate, squadre di alto livello. Oggi era Ravenna, domenica prossima sarà il Lagonegro. Noi dobbiamo tenere la testa sulle nostre cose, lavorare per migliorare i nostri punti deboli e ripresentarci domenica al Lagonegro più combattivi di come siamo stati oggi».

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Oggi la squadra ha disputato una partita di grande concretezza e lucidità dall’inizio alla fine ed è riuscita a imporre il suo gioco in tutte le varie situazioni. Ho visto una formazione solida in tutti i fondamentali: 75 palloni attaccati e solo 4 errori, 8 ace messi a segno e ne abbiamo presi solo quattro, sei muri vincenti. Sono molto contento del risultato, dell’attitudine che questi ragazzi continuano ad avere al lavoro in palestra e di questa serie positiva aperta che aiuta a lavorare meglio. Il balzo in classifica? Non lo guardiamo. Il campionato è questo: insidioso, equilibrato, in cui tutte le squadre stanno bene in campo. Noi dobbiamo continuare dritti nel nostro percorso ».

Il tabellino

ABBA PINETO – CONSAR RAVENNA 0-3 (22-25, 21-25, 17-25) –

ABBA PINETO: Catone 0, Di Silvestre 8, Copelli 4, Van Den Dries 4, Licek 13, Candeli 5, Santi Bortolotti (L), Butti (L), Vattovaz 2, Compagnoni 1. N.E. Di Felice, Krauchuk Esquivel, Loglisci, Ribecca, Calonico. All. Palermo.

CONSAR RAVENNA: Russo 3, Cominetti 6, Berger 8, Dimitrov 15, Pierotti 14, Erati 9, Asoli (L), Goi (L). N.E. Iurlaro, Ciampi, Giani, Capiozzo, Fabbri. All. Valentini.

ARBITRI: Chiriatti, Lambertini.

Durata set: 26′, 26′, 23′; tot: 75′.

Alva Inox Porto Viro – Conad Reggio Emilia

La Conad Reggio Emilia espugna il campo di Porto Viro per 0-3 (25-27, 22-25, 26-28) e dà seguito alla vittoria casalinga contro Gioia del Colle.

Le due squadre procedono punto a punto nelle battute iniziali. La Conad trova il primo allungo alternando il gioco al centro agli attacchi da seconda linea, ma Porto Viro resta a contatto e ritrova la parità nel finale. Reggio torna avanti con un attacco da seconda linea e si procura due set point, entrambi annullati dai veneti. Ai vantaggi i granata si guadagnano un’altra occasione con un muro e la sfruttano con un mani out (25-27).

Dopo un avvio equilibrato, Porto Viro prende il comando grazie alla pressione al servizio e consolida il vantaggio a muro. La formazione veneta resta avanti per buona parte del parziale, finché un ace riavvicina la Conad e un muro permette agli emiliani di rientrare a ridosso degli avversari. Reggio trova il sorpasso nel finale, si procura il set point su un errore in battuta dei nerofucsia e chiude con un muro vincente (22-25).

Porto Viro parte meglio, ma la Conad ritrova la parità a muro e passa avanti sfruttando gli attacchi da seconda linea. I granata allungano nella parte centrale del set, poi il muro veneto riapre il parziale e vale anche il primo set point per i nerofucsia. Reggio lo annulla e, ai vantaggi, si procura il match point con un ace. La Conad ha la meglio nell’ultimo scambio e chiude la partita in tre set (26-28).

MVP del match assegnato a Riccardo Mian con 20 punti (59% in attacco e 3 muri). In doppia cifra per la Conad anche Arasomwan (12), Chevalier (12) e Zhelev (11).

La Conad Reggio Emilia affronta Porto Viro nella settima giornata di Serie A2. I granata arrivano dal successo casalingo contro Gioia del Colle, mentre la formazione veneta ha ceduto soltanto al tie-break contro Fano. Si preannuncia una sfida ad alta intensità tra due squadre che si sono già affrontate nel precampionato.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, tutti i giocatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, simbolo dell’impegno comune contro la violenza sulle donne.

Reggio Emilia parte col sestetto composto da Santambrogio-Mian in diagonale principale, Chevalier-Zhelev di banda, Arasomwan-Sighinolfi al centro con Marini libero. Porto Viro risponde con Sperotto al palleggio, Cantagalli opposto, Klobucar e Tiozzo martelli, Grottoli e Pegoraro centrali con Morgese libero.

Avvio di primo set caratterizzato da grande equilibrio, con le due formazioni appaiate nel punteggio (3-3). Sighinolfi sigla il muro su Pegoraro al centro (5-6), seguito da una splendida diagonale stretta di Zhelev (10-12). Pipe di Chevalier che va a segno (11-14), seguita dal primo tempo di Sighinolfi che mantiene i reggiani sul +2 (15-17). Tiozzo insacca la palla nel muro granata e i veneti ritrovano la parità (20-20). Mian da seconda linea attacca forte e riporta la Conad avanti di due lunghezze (21-23). Reggio conquista il set point (22-24), ma Porto Viro non molla e con Cantagalli pareggia i conti (24-24). Monster block di Arasomwan (24-25). È il mani out di Mian a chiudere il parziale in favore della Conad (25-27).

Secondo set che inizia come il precedente, con le due squadre punto a punto (4-4). I padroni di casa si portano in vantaggio grazie ad una buona pressione al servizio (8-6). Ace per Chevalier (11-10). Muro punto dei nerofucsia (14-11). Zaghetto non trova le mai del muro e spedisce out il suo attacco (17-14) e successivamente Mian trova il punto in diagonale (19-16). Ace di Chevalier che riporta sotto la Conad (19-18). Mian blocca l’attacco di Tiozzo (21-20) e successivamente la Conad trova il sorpasso (21-22). L’errore in battuta di Tiozzo regala alla Conad il set point (22-24). I granata chiudono il parziale con un monster block di Zhelev (22-25) e si portano così avanti di due set.

Terzo set che si apre con Porto Viro avanti di una lunghezza (4-3). Mian attacca forte da seconda linea (6-5), mentre Arasomwan mura l’attaccante veneto e ritrova la parità (8-8). È ancora l’attacco da seconda linea di Mian a mettere in difficoltà la formazione di casa (12-13). Santambrogio ad una mano alza la palla per Chevalier che sigla il punto del 15-17. Muro punto della Conad che allunga sul +4 (15-19). Zhelev trova il punto con una diagonale precisa (18-21). Cantagalli trova il muro del -1 (21-20). Parallela vincente di Mian (22-23). È Porto Viro a trovare il set point con il muro di Grottoli (24-23). Ace di Chevalier (25-26). È Reggio Emilia ad avere la meglio, conquistando il terzo set (26-28) e aggiudicandosi l’incontro per 0-3.

I protagonisti

Matteo Bologna( Allenatore Alva Inox Porto Viro)- « Per prima cosa ci tengo a chiedere scusa ai nostri tifosi. È la quarta partita che non riusciamo a vincere davanti a loro, nonostante il sostegno che continuano a darci. Eravamo più condizionati di Reggio Emilia a livello mentale: siamo dietro in classifica e il fatto di non esserci ancora sbloccati in casa ci pesa. Siamo stati bravi a tenere il passo degli avversari per tutta la durata dei set, a volte recuperando lo svantaggio, altre volte gestendolo, ma nelle situazioni punto a punto, nei momenti importanti, sembra che tornino a farsi vivi i fantasmi del precampionato. È una questione mentale, perché i contenuti della nostra prestazione sono stati ottimi e oggi la differenza tra noi e loro è stata di pochissimi palloni. La squadra c’è, reagisce e si allena bene. Nei prossimi giorni lavoreremo soprattutto sulla testa, per affrontare con maggiore tranquillità e serenità le situazioni di punteggio più delicate. Ripeto sempre ai ragazzi che siamo una squadra e come tale dobbiamo superare i momenti difficili, non affidarci alle individualità. Bisogna avere pazienza, restare in partita e allungare gli scambi, come abbiamo fatto tante volte anche oggi. Credo che abbiamo difeso alla pari con Reggio, costruendoci numerose occasioni di contrattacco. Il risultato è pesante, nonostante siamo rimasti vicini agli avversari in tutti i parziali. Speriamo di riuscire a invertire la tendenza. Adesso staccheremo un attimo, poi ci prepareremo per la trasferta di Napoli, che sarà molto impegnativa ».

Il tabellino

ALVA INOX PORTO VIRO – CONAD REGGIO EMILIA 0-3 (25-27, 22-25, 26-28) –

ALVA INOX PORTO VIRO: Sperotto 2, Tiozzo 15, Pegoraro 3, Cantagalli 12, Klobucar 13, Grottoli 9, Lamprecht (L), Zaghetto 2, Morgese (L), Chiloiro 0, Tassoni 0. N.E. Brondolo, Milan. All. Bologna.

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 2, Chevalier 13, Arasomwan 9, Mian 20, Zhelev 11, Sighinolfi 7, Zecca (L), Marini (L), Alberghini 0, Mazzon 0, Storchi A. 0. N.E. Bigozzi, Fontanesi, Storchi M.. All. Zagni.

ARBITRI: Marconi, Ancona.

Durata set: 32′, 33′, 36′; tot: 101′.

MVP: Riccardo Mian (Conad Reggio Emilia)

I RISULTATI

Essence Hotels Fano – Consoli Sferc Brescia 3-0 (25-11, 25-18, 25-19)

Belluno Volley – Rinascita Lagonegro 3-2 (22-25, 22-25, 25-21, 25-20, 16-14)

Yuasa Battery Grottazzolina – Sviluppo Sud Palmi 3-2 (22-25, 25-15, 25-23, 23-25, 15-9)

Abba Pineto – Consar Ravenna 0-3 (22-25, 21-25, 17-25)

Alva Inox Porto Viro – Conad Reggio Emilia 0-3 (25-27, 22-25, 26-28)

JV Gioia Del Colle – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3-1 (25-17, 25-19, 25-27, 25-20) Giocata ieri

Domotek Reggio Calabria – Union Napoli 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) Giocata mercoledì 25 novembre

LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 19, Rinascita Lagonegro 16, Conad Reggio Emilia 13, Essence Hotels Fano 13, Consar Ravenna 12, Union Napoli 12, JV Gioia Del Colle 11, Belluno Volley 10, Domotek Reggio Calabria 10, Sviluppo Sud Palmi 8, Abba Pineto 8, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 7, Alva Inox Porto Viro 7, Consoli Sferc Brescia 1.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 5 dicembre 2026, ore 16.00

Conad Reggio Emilia - Domotek Reggio Calabria

Sviluppo Sud Palmi - Essence Hotels Fano



Domenica 6 dicembre 2026, ore 18.00

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata - Belluno Volley

Rinascita Lagonegro - Abba Pineto

Consar Ravenna - JV Gioia Del Colle



Lunedì 7 dicembre 2026, ore 16.00

Union Napoli - Alva Inox Porto Viro



Martedì 8 dicembre 2026, ore 16.00

Consoli Sferc Brescia - Yuasa Battery Grottazzolina