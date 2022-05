Doha: le coppie azzurre agli ottavi

La prima coppia a scendere in campo è stata quella composta da Daniele Lupo e Alex Ranghieri. Il duo azzurro ha prima superato 2-0 (21-13, 21-17) gli australiani Carracher/Nicolaidis nella prima uscita della Pool E, per poi confermarsi contro i francesi Krou/Gauthier-Rat, battuti con il punteggio di 2-1 (21-17, 18-21, 15-8). Daniele e Alex in virtù delle due vittorie staccano il pass per gli ottavi di finale, in programma domani alle ore 14 contro gli austriaci Ermacora/Pristauz.

Anche Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno ottenuto la vittoria nel match d’esordio. Gli azzurri infatti, inseriti nella Pool D, hanno avuto la meglio sugli austriaci Ermacora/Pristauz, battuti al tie break 2-1 (19-21, 21-16, 15-13). La coppia azzurra non è riuscita però a confermarsi nella seconda uscita, venendo sconfitta 2-1 (19-21, 25-23, 15-12) dai brasiliani Renato/Vitor Felipe. Paolo e Samuele accedono anche loro agli ottavi di finale, in programma nella giornata di domani (ore 15) contro i francesi Krou/Gauthier-Rat.