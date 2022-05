DOHA (QATAR)- Paolo Nicoain e Samuele Cottafava sono in Finale a Doha, nel Beach Pro Tour "Challege" in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Gli azzurri infatti, dopo la netta vittoria di ieri contro i fratelli Grimalt, hanno da poco superato in semifinale gli olandesi De Groot-Boermans con il risultato di 2-1 (16-21, 21-9, 15-11). La finale è in programma questa sera (ore 19.30 italiane) contro la forte coppia polacca formata da Michal Bryl e Bartosz Losiak.