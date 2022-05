Coppie italiane protagoniste in Europa

A Ku?adas? in Turchia Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, entrate brillantemente nel main draw del “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 , oggi, nell'esordio nella Pool F, hanno perso per 2-0 (21-18, 21-19) contro le statunitensi Cannon/Sponcil. Le azzurre si sono ampiamente rifatte nel secondo match, vinto con il risultato di 2-0 (21-11, 21-14) contro le padrone di casa Merve/Gokalp. Claudia e Margherita accedono al primo turno a eliminazione diretta.

Superano la fase a gironi anche Enrico Rossi e Adrian Carmbula. Anche per gli azzurri è arrivata una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite del main draw. Nella Pool F infatti, Enrico e Adrian hanno prima superato 2-0 (21-16, 25-23) gli australiani Carracher/Nicolaidis, per poi uscire sconfitti nel match contro i norvegesi Berntsen/Mol, perso con il risultato di 2-0 (21-17, 21-14).

Prima giornata di gare invece, per le coppie italiane impegnate nell’evento “Future” di Madrid (Spagna). Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre hanno ottenuto due importanti successi. Il team azzurro ha superato agilmente 2-0 (21-8, 21-13) la coppia di casa Serrano/Ozeata, per poi confermarsi nella seconda uscita contro le ucraine Khmil/Lazarenka, superate 2-1 (17-21, 21-18, 15-9). In virtù delle due vittorie Marta e Valentina staccano il pass per i quarti di finale. Stesso risultato lo ottengono anche Victoria e Reka Orsi Toth. Le sorelle azzurre infatti hanno ottenuto due successi contro le spagnole Binimelis/Fernandez Da Silva, battute 2-0 (21-18, 21-17) e contro le austriache Klinger D./Klinger R, superate anche loro con il risultato di 2-0 (21-14, 21-12). Anche per Victoria e Reka domani sono in programma i quarti di finale.

Prenderà invece il via domani mattina, il secondo torneo “Future” in programma questo weekend, l'appuntamento di Rodi (Grecia). Ai nastri di partenza Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Il duo tricolore esordirà alle ore 9.40 (orario italiano) contro i padroni di casa Tzioumakas/Chatzinikolaou nella prima uscita della Pool C.