Nei tornei di Madrid, Kusadasi e Rodi bene le coppie italiane

ROMA - Le coppie italiane del beach volley stanno vivendo una fine settimana di grande rilievo in giro per l'Europa

Grandi notizie arrivano dal torneo “Future” del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Madrid per le coppie azzurre Menegatti/Gottardi e Victoria e Reka Orsi Toth che centrano le semifinali del torneo spagnolo.

Marta Menegatti in coppia con Valentina Gottardi ha infatti centrato l’accesso alle semifinali in programma questa sera (ore 18.30) quando incontreranno le austriache Klinger, D./ Klinger, R.

Marta e Valentina sono approdate in semifinale dopo aver superato nei quarti di finale la coppia tedesca formata da Klinke/Ottens per 2-0 (21-11, 21-17).

Stesso percorso anche per l’altra coppia italiana in gara. Victoria e Reka Orsi Toth, infatti, nei quarti di finale hanno battuto nettamente le ucraine Khmil/Lazarenko con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-11) staccando così il pass per le semifinali. Le atlete italiane si giocheranno l’accesso alla finale contro la coppia spagnola Soria/González questa sera alle ore 20.

Nel torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 di Ku?adas?, in Turchia, Enrico Rossi e Adrian Carambula accedono ai quarti di finale. Il duo tricolore, infatti, ha superato al termine di un match molto intenso gli statunitensi Budinger/Field con il punteggio di 2-1 (15-21, 23-25, 21-15). Il successo ottenuto nel primo turno ad eliminazione diretta permette agli italiani di qualificarsi ai quarti di finale, in programma questa sera (ore 21 italiane) contro i cileni Grimalt E./Grimalt. M. Nello stesso torneo non riesce invece l’impresa a Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che nel primo turno ad eliminazione diretta sono state battute 2-0 (21-17, 23-21) dalle ceche Hermannova/Stochlova, chiudendo la manifestazione al nono posto.

Superano la fase a gironi anche Carlo Bonifazi e Davide Benzi, impegnati nel torneo Future in corso di svolgimento nell’isola di Rodi, in Grecia. Per gli italiani è arrivata una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscire del main draw. Nella Pool C Bonifazi e Benzi hanno prima superato agilmente con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-15) la coppia di casa formata da Tzioumakas/Chatzinikolaou, per poi uscire sconfitti nel match contro gi austriaci Friedl, F./Trummer, perso per 2-0 (21-14, 21-15). Il duo tricolore scenderà nuovamente in campo nel turno ad eliminazione diretta oggi alle ore 17.30 contro gli inglesi Bello Jo/Bello Ja.