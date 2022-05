Menegatti-Gottardi a Madrid sconfitte solo in finale

MADRID- Prestigioso secondo posto per la coppia azzurra femminile Menegatti/Gottardi nel torneo “Future” del beach Pro Tour di Madrid. Le nostre ragazze, dopo aver battuto in semifinale per 2-1 (19-21, 21-12, 16-14) le austriache Klinger, D./ Klinger, R, oggi hanno ceduto in finale al cospetto delle spagnole Soria/González 2-0 (21-19, 21-14).