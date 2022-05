Rossi/Carambula solo terzi a Kusadasi

KUSADASI (TURCHIA)- Enrico Rossi e Adrian Carambula non superano le semifinali del torneo “Challenge” di Ku?adasi, in Turchia. La coppia azzurra, dopo essere entrati fra le prime quattro superando 2-0 i forti cileni Grimalt E./Grimalt M., si sono dovuti arrendere al cospetto degli australiani McHugh/Burnett 2-0 (21-18, 23-21), teste di serie n.3 del torneo. Il duo tricolore tornerà questa sera in campo nella finale per il terzo e quarto posto alle ore 20 (orario italiano) contro i tedeschi Wickler/Ehlers.