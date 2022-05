Da domani a Cervia sesto “Future” del Beach Pro Tour 2022

Lo scorso anno, a trionfare nel tabellone femminile furono le azzurre Chiara They e Sara Breidenbach e gli azzurri Jakob Windisch e Samuele Cottafava in quello maschile. Il via alle gare è in programma giovedì con le qualifiche, venerdì 27 si giocherà la fase a gironi, sabato 28 invece si disputeranno gli ottavi e i quarti di finale, mentre domenica 29 sarà la giornata dedicata a semifinali e finali.

LE 10 COPPIE ITALIANE IN GARA-



Tabellone Femminile: Menegatti/Gottardi, Scampoli/Bianchin, V. Orsi Toth/R. Orsi Toth, Calì/Tega esordiranno nel tabellone principale, mentre Breidennach/Benazzi e Bianchi/Mattavelli partiranno dalle qualifiche.

Tabellone Maschile: Windisch/Dal Corso, Marchetto/Viscovich, Hanni/Burgamann e Manni/Vanni. Tutte le coppie partiranno direttamente dal Main Draw.