Hanno preso il via i tornei di Ostrava e Cervia

ROMA- Azzurri in campo per la prima giornata dell' “ Elite 16” di Ostrava in Repubblica Ceca . Dopo la doppietta di ieri nelle qualifiche, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava non riescono a confermarsi nella prima uscita del tabellone principale. Gli azzurri infatti, inseriti nella Pool D, dopo una gara molto equlibrata e combattuta, escono sconfitti al tie break 2.1 (21-13, 18-21, 23-21) contro la forte coppia polacca Bryl/Losiak. Paolo e Samuele torneranno in campo domani alle ore 11 contro i padroni di casa Sepka/Semerad.

Hanno debuttato quest’oggi e direttamente dal main draw anche Enrico Rossi e Adrian Carambula. Il duo tricolore non è riuscito a superare il match contro gli spagnoli Herrera/Gavira, perso con il risultato di 2-0 (21-15, 21-14). Per Enrico e Adrian domani il match deciso è in programma alle ore 10.10 contro i cechi Perusic/Schweiner.

Nella giornata odierna ha preso anche il via anche l’appuntamento “Future” al Fantini Club di Cervia (RA). Giornata dedicata alle qualifiche. Nel tabellone femminile, l’unica coppia italiana impegnata nelle qualifiche che è riuscita a raggiungere il tabellone principale è quella formata da Erika Ditta e Chiara They. Le azzurre hanno collezionato due vittorie: il primo successo è arrivato per 2-1 (21-17, 19-21, 15-7) contro le greche Manavi/Kalamaridou mentre il secondo e decisivo match ha visto imporsi le atlete italiane per 2-0 (21-17, 21-19) sulle olandesi Piersma/Bekhuis.

Domani ci sarà l’esordio nel main draw del tabellone femminile per Menegatti/Gottardi, Scampoli/Bianchin, Calì/Tega, Viktoria e Reka Orsi Toth e le stesse Thei/Ditta. Nel tabellone maschile invece debutteranno Windisch/Dal Corso, Marchetto/Viscovich, Manni/Vanni e Hanni/Di Silvestre.