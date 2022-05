A Cervia Manni/Vanni conquistano la finale

La coppia italiana ha superato gli Zurcher/Jordan per 2-0 (21-19; 24-22) in semifinale. Fra le donne Menegatti/Gottardi e Viktoria e Reka Orsi Toth non riescono a conquistare la finale e si sfideranno per il terzo posto

29 . 05 . 2022 13:04 1 min CerviaManniVanni

CERVIA (RAVENNA)- Nel “Future” in corso di svolgimento al Fantini Club di Cervia (RA) sugli scudi la coppia azzurra composta da Fabrizio Manni e Francesco Vanni che ha conquistato la finalissima del torneo. I due azzurri hanno battuto in semifinale la coppia svizzera Zurcher/Jordan con il risultato di 2-0 (21-19; 24-22). Altra prova di forza della compagine italiana che fa bene sperare per la finale in programma alle ore 16 contro i vincenti fra gli israeliani Elazar/Ohana e gli australiani Schubert/Hodges. Un derby italiano colorerà invece la finale 3°/4° posto nel tabellone femminile. Ad affrontarsi saranno Marta Menegatti e Valentina Gottardi e Viktoria e Reka Orsi Toth. Marta e Valentina sono state sconfitte 2-1 (21-19, 13-21, 15-12) in semifinale dalle svizzere Bentele/Lutz, mentre le sorelle Orsi Toth non sono riuscite a superare le olandesi Van Driel/Piersma, cedendo anche loro al tie break 2-1 (21-17, 18-21, 15-12). Il match valevole il terzo posto è in programma alle ore 13. Da non perdere Tre coppie italiane in semifinale Parte il torneo di Cervia Tutte le news di Beach Volley

