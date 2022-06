A Jurmala Cottafava-Nicolai conquistano i quarti

JURMALA (LETTONIA)- Prosegue a Jurmala in Lettonia la marcia di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava . Nel torneo “Elite 16” la coppia italiana ha superato nella sfida decisiva l'altra coppia italiana formata da Daniele Lupo e Alex Ranghiei per 2-0 (21-17, 21-18) approdando così ai quarti di finale della manifestazione. Per la coppia azzurra si tratta della prima presenza nei quarti di finale in un torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022; per conoscere il nome degli avversari bisognerà attendere la fine delle gare (inizio ultimi due match ore 21).

In precedenza Paolo e Samuele avevano vendicato la sconfitta di ieri nella prima uscita della Pool C battendo in tre set 2-1 (23-21, 14-21, 17-15) la coppia di casa formata da Samoilovs/Smedins con il risultato .

Più difficile il cammino di Daniele Lupo e Alex Ranghieri che prima di cedere all'altra coppia azzurra avevano subito una sconfitta per 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) per mano degli olandesi Varenhorst/Van De Valde, dopo il debutto vincente ottenuto nella giornata di ieri.

