Cottafava/Nicolai a Jurmala giocheranno per l'oro

JURMALA (LETTONIA)- Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono in finale del torneo "Elite 16" del Beach Pro Tour 2022 di Jurmala in Lettonia. I due azzurri, partiti dalle qualificaizioni, hanno superato anche la semifinale centrando un successo davvero prestigioso al cospetto della coppia brasiliana Andre/George, superata con il risultato di 2-0 (21-19, 22-20). In virtù di questa importante vittoria Paolo e Samuele hanno staccato il pass per la prima finale insieme nella massima competizione del nuovo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia. Gli azzurri domani scenderanno in campo in finale contro i qatarioti Cherif/Ahmed alle ore 15.