A Roma non deludono Nicolai/Cottafava

ROMA- Giornata di vittorie per le coppie azzurre nella 2a giornata dei Mondiali di Beach Volley in corso di svolgimento a Roma.

NICOLAI/COTTAFAVA- MURRAY/RIVAS-

Non hanno deluso le attese Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, vincitori all'esordio mondiale 2-0 (21-12, 21-15) sui colombiani Murray/Rivas. Tanto tifo ed entusiasmo sugli spalti per gli azzurri, in grado di chiudere la pratica in poco più di 40 minuti di gioco.

Paolo e Samuele sono entrati in campo con il giusto atteggiamento e fin dal primo set i colombiani sono apparsi in grande difficoltà. Chiuso velocemente il primo parziale, gli azzurri si sono ripetuti anche nel secondo e hanno subito imposto il proprio ritmo.



« Aver iniziato con una vittoria e rompere il ghiaccio è stato importante. Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, è stato positivo partire così bene. Dopo il successo di Jurmala nel Pro Tour abbiamo detto che dobbiamo essere bravi a dare lo stesso peso a vittorie e sconfitte” le parole di Paolo Nicolai. “Giocare in uno stadio così grande fa impressione – ha aggiunto Cottafava – i tifosi ci hanno dato la carica giusta qui al Foro Italico, vogliamo regalare loro tanti bei successi. Ogni giorno sto imparando tanto da Paolo, ha grande esperienza ed è abituato a vincere ».

DAL CORSO/WINDISCH-GRIMALT/GRIMALT-

Grande prestazione anche degli azzurri Gianluca Del Corso e Jakob Windisch, vincitori all'esordio nel Mondiale contro i forti cileni Grimalt-Grimalt. La coppia italiana ha messo in mostra un ottimo beach volley, tenendo quasi sempre in mano il pallino del gioco. Nel primo set Gianluca e Jakob hanno dominato la frazione, senza concedere niente agli avversari. Più combattuto il secondo parziale, nel corso del quale i cileni hanno tentato la rimonta nel finale.



« Loro sono nel circuito da molti anni - ha dichiarato Windisch a fine gara - ancor prima che io cominciassi a giocare. Siamo contenti per questa vittoria, Gianluca è stato incredibile a muro. Ora stacchiamo e poi pensiamo alla gara di domani ». Secondo Dal Corso: « Ora bisogna ricaricare le pile perché il Mondiale è lungo e noi due vogliamo arrivare lontano ».

CALI/TEGA- BUKOVEC/BRANDIE-

Niente da fare per le italiane Valentina Calì - Margherita Tega hanno subito la seconda sconfitta nel Mondiale per mano delle canadesi Bukovec-Brandie 2-0 (21-12, 22-20). Dopo un primo set a senso unico, la formazione azzurra ha disputato un buon secondo parziale, venendo superata solo ai vantaggi.

MENEGATTI/GOTTARDI - CARRO/LOBATO 0-2 (17-21, 18-21)

È arrivata la prima sconfitta nel Mondiale per le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi, battute 0-2 (17-21, 18-21) dalle spagnole Carro/Lobato. Fin dai primi scambi la coppia italiana è stata costretta a inseguire le avversarie, non riuscendo mai a trovare la parità (17-21). Nel secondo parziale il copione si è ripetuto e la coppia italiana è stata costretta ad arrendersi (18-21).