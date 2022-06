Mondiali: Viktoria Orsi Toth si ferma per un problema al ginocchio

ROMA- L'Italia del beach volley perde una delle coppie femminili più accreditate ai Mondiali di Roma. Viktoria e Reka Orsi Toth si sono dovute ritirare dal torneo nel corso del match che le vedeva in vantaggio contro le tedesche Muller/Tillman a causa di un infortunio al ginocchio sinistro di cui è rimasta vittima Victoria nel corso del primo set ricadendo da un salto a muro. Al rientro in campo le italiane sono riuscite a chiudere sul (21-15), però sull'1-1 del secondo set, la più grande delle sorelle Orsi Toth ha dovuto gettare la spugna, sempre a causa del ginocchio sinistro che le ha ceduto dopo un salto in attacco.