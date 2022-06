1a tappa del Campionato Italiano: spettacolo ad Albissola

ALBISSOLA MARINA (SAVONA)- E'stato un week end di grande spettacolo quello che si è vissuto sulla spiaggia di Albissola in provincia di Savona in occasione della 1a tappa del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di beach volley.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto dopo due finali al cardiopalma le coppie Andrea Abbiati (MVP) - Tiziano Andreatta e Michela Lantignotti (MVP) - Francesca Michieletto.

Davanti a spalti gremiti e il grande entusiasmo del pubblico ligure sono andati in scena tre giorni di beach volley dall'altissimo profilo tecnico con scambi e recuperi straordinari. Intramontabile la prestazione di Davide Dal Molin, 44 anni, capace di imporsi sulle nuove leve del beach volley insieme ad un Matteo Ingrosso in grande spolvero. Ottimo secondo posto per loro dopo uno 0-2 di grande intensità (19-21, 22-24) dove Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta sono stati in grado di mantenere salda la loro grande tradizione di successi nelle competizioni albissolesi. Decisivi sia in semifinale che in finalissima i muri di Tiziano Andreatta. Trascinato invece dal tifo locale risultato a sorpresa per il beniamino di casa Nicolò Siccardi in coppia Sergio Seregni che ottengono il terzo gradino del podio partendo dalle qualifiche e ribaltando ogni pronostico contro Alfieri - Sacripanti con un pirotecnico 2-1 (18-21, 21-17,18-20).

Nel femminile non basta una grande prova di forza del duo Sara Bredeinbach e Giada Benazzi che si arrendono a Michela Lantignotti e Francesca Michieletto solo al terzo set (14-21, 21-19,15-13). Partite come teste di serie numero 8 da segnalare anche la medaglia di bronzo ottenuta con un secco 2-0 (21-15, 21-10) da Federica Frasca e Alice Gradini capaci di imporsi velocemente su Sofia Arcani e Chiara They.

Da segnalare prima delle finalissime primo secondo posto, l'esibizione del team special olympics di Eunike reduci da un secondo posto ai giochi nazionali appena svoltisi a Torino.

« È stata un'incredibile giornata di sport - ha commentato il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti visibilmente soddisfatto - siamo già all'opera per riconfermare anche nel prossimo biennio un evento che dà lustro al nostro paese e ci garantisce un connubio spettacolare di sport, turismo e socialità mai visto prima nelle nostre zone ».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

8-10 luglio, Montesilvano (PE)

15-17 luglio, Beinasco (TO)

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

24-26 giugno, Bellaria Igea Marina (RN)

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)