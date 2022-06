Mondiali: per Benzi/Bonifazi qualificazione solo sfiorata

ROMA- Escono fra gli applausi del Foro Italico ed il rammarico di una qualificazione ai sedicesimi sfuggita soltanto al tie break Davide Benzi e Carlo Bonifazi che nel lucky losers di questa sera hanno ceduto 1-2 (15-21, 21-14, 13-15) agli austriaci Huber/Dressler che entrani nel tabellone ad eliminazione diretta. Saranno comunque cinque le coppie italiane che domani scenderanno in campo per le sfide che valgono gli ottavi di finale. Alle 16 ad aprire il programma saranno Menegatti/Gottardi contro le argentine Gallay/Pereyra. Alle ore 19 sarà poi la volta di Bianchin/Scampoli con le canadesi Megan/Nicole. Dalle ore 20 i riflettori si sposteranno poi sul tabellone maschile: Carambula/Rossi se la vedranno con i cileni Grimalt E./Grimalt M., dopo toccherà a Nicolai/Cottafava contro i cubani Diaz/Alayo, e infine Lupo/Ranghieri si troveranno di fronte i francesi Krou/Gauthier-Rat.

BENZI/BONIFAZI - HUBER/DRESSLER 1-2 (15-21, 21-14, 13-15)-

Si è fermata agli spareggi per i sedicesimi la corsa mondiale di Davide Benzi e Carlo Bonifazi, battuti in serata dagli austriaci Huber/Dressler 1-2 (15-21, 21-14, 13-15). Il duo azzurro ha comunque disputato un'ottima partita, confermando le buone cose fatte vedere in questa rassegna iridata.

Gli atleti italiani non hanno iniziato al meglio la gara, subendo il gioco degli avversari. Il primo set è stato così comandato da Huber/Dressler che hanno chiuso con un netto (15-21).

Nel secondo parziale Benzi/Bonifazi sono entrati in campo più aggressivi e, dopo una fase d'equilibrio (10-10), hanno cambiato marcia (14-12). La coppia italiana non ha più rallentato, mentre gli austriaci hanno ceduto pesantemente (21-14).

Nel tie-break Benzi/Bonifazi hanno inseguito a lungo Huber/Dressler (10-13) e con grande determinazione hanno trovato la parità sul (13-13). La rimonta italiana, però, si è infranta su un muro della coppia austriaca che ha concretizzato il primo match point (13-15).

I PROTAGONISTI-



Carlo Bonifazi- « Nel complesso abbiamo disputato un’ottima gara contro gli austriaci. A fare la differenza sono stati dei piccoli dettagli nel tie-break. Nel primo set siamo partiti un po' contratti, poi nel secondo abbiamo giocato molto meglio. Sono di Roma, quindi per me giocare al Foro Italico è stato fantastico. Siamo riusciti a passare la pool di un Campionato del Mondo, siamo soddisfatti. Abbiamo ancora dei buoni margini di miglioramento e questo ci dà molta fiducia sia per il futuro, sia per il proseguo della stagione ».

Davide Benzi- « Il nostro primo obiettivo era quello di superare il girone e ci siamo riusciti. C’è chiaramente rammarico per come è finita questa partita di spareggio, ma il bilancio complessivo è comunque positivo ».

TABELLONE FEMMINILE 15 GIUGNO - SEDICESIMI FINALE-



ore 09:00 Day/Stockman USA [18] - Kolinske/Hughes USA [6]

ore 10:00 Hüberli/Brunner SUI [11] - Placette/Richard FRA [34]

ore 11:00 Flint/Cheng USA [5] - Borger/Sude GER [13]

ore 11:00 Bukovec/Brandie CAN [20] - Worapeerachayakorn/Naraphornrapat THA [33]

ore 12:00 Carro/Lobato ESP [19] - Cannon/Sponcil USA [17]

ore 12:00 Müller/Tillmann GER [16] - Lahti/Ahtiainen FIN [31]

ore 13:00 Kravcenoka/Graudina LAT [3] - Wojtasik/Kociolek POL [36]

ore 14:00 Barbara/Carol BRA [4] - Wang/X. Y. Xia CHN [47]

ore 15:00 Ittlinger/Schneider GER [14] - Clancy/Mariafe AUS [8]

ore 15:00 Stam/Schoon NED [1] - Schützenhöfer/Plesiutschnig [26]

ore 16:00 Ishii/Mizoe JPN [27] - Duda/Ana Patrícia BRA [2]

ore 16:00 Gallay/Pereyra ARG [24] - Menegatti/Gottardi ITA [43] DIRETTA RAI SPORT

ore 17:00 Taiana Lima/Hegeile BRA [9] - Pavan/Melissa CAN [10]

ore 17:00 Talita/Rebecca BRA [7] - Laboureur/Schulz GER [15]

ore 19:00 Heidrich/Vergé-Dépré, A. SUI [22] - Böbner/Vergé-Dépré, Z. SUI [29]

ore 19:00 Scampoli/Bianchin ITA [12] - Megan/Nicole CAN [21] DIRETTA RAI SPORT



TABELLONE MASCHILE 15 GIUGNO - SEDICESIMI FINALE-



ore 09:00 Berntsen/Mol, H. NOR [30] - Nicolaidis/Carracher AUS [36]

ore 09:00 Andre/George BRA [5] - McHugh/Burnett AUS [10]

ore 10:00 Immers/Boermans NED [7] - Mol, A./Sørum, C. NOR [8]

ore 10:00 Seidl, R./Waller AUT [16] - T. Sander/Crabb USA [28]

ore 11:00 Bruno Schmidt/Saymon BRA [24] - Samoilovs/Smedins LAT [20]

ore 12:00 Kantor/Rudol POL [33] - Ehlers/Wickler GER [15]

ore 13:00 Ermacora/Pristauz AUT - Schalk/Brunner USA [19]

ore 14:00 Renato/Vitor Felipe BRA - Perusic/Schweiner CZE [6]

ore 14:00 Crabb Tr. /Bourne USA [11] - Luini/Penninga NED [32]

ore 15:00 Brouwer/Meeuwsen NED [3] - Varenhorst/van de Velde NED [47]

ore 16:00 Alison/Guto BRA [13] - Herrera/Gavira ESP [31]

ore 17:00 Nõlvak/Tiisaar EST [22] Schachter/Dearing CAN [26]

ore 19:00 Huber/Dressler AUT [29] - Cherif/Ahmed QAT [4]

ore 20:00 Carambula/Rossi ITA [1] - Grimalt E.-Grimalt M. CHL [9] DIRETTA RAI SPORT

ore 21:00 Nicolai/Cottafava ITA [14] - Diaz/Alayo CUB [39] DIRETTA RAI SPORT

ore 22:00 Krou/Gauthier-Rat FRA [21] - Lupo/Ranghieri ITA [23] DIRETTA RAI SPORT