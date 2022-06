Mondiali: Gottardi/Menegatti conquistano gli ottavi

ROMA- Missione compiuta per Menegatti/Gottardi. La coppia azzurra nel pomeriggio dei Mondiali di Roma ha brillantemente superato i sedicesimi di finale battendo nettamente le argentine Gallay/Pereyra.

GALLAY/PEREYRA ARG - MENEGATTI/GOTTARDI ITA: 0-2 (15-21, 17-21)-

Una super prestazione contro le argentine Gallay e Pereyra ha proiettato Marta Menegatti e Valentina Gottardi agli ottavi di finale del Mondiale di Beach Volley. Le azzurre sono partite subito con il piglio giusto nella prima gara da dentro o fuori, gestendo sempre 5-6 punti di vantaggio nel primo set, chiuso poi sul 21-15. Decisamente più combattuto il secondo parziale: Marta e Valentina, però, hanno saputo reggere meglio la pressione sbagliando meno delle avversarie nei momenti cruciali della partita.

LE PROTAGONISTE-



Marta Menegatti- « Abbiamo preparato molto bene questa partita. Le argentine sono una coppia molto difficile da affrontare. Siamo riuscite ad imporre il nostro gioco per quasi tutta la gara, abbiamo solo avuto un piccolo calo nella parte centrale del secondo set, ma siamo state brave ad annullare il loro tentativo di rimonta ».

Valentina Gottardi- « Siamo contentissime e molto cariche, aspettiamo ora di conoscere le nostre avversarie di domani negli ottavi. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo per tentare di proseguire il nostro mondiale ».