Mondiali, Menegatti-Gottardi battono 2-0 Scampoli-Bianchin e volano ai quarti

ROMA - Grazie al successo per 2-0 (25-23, 21-15) sul duo Scampoli/Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali di beach volley, in corso a Roma, al Foro Italico. Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari). Per l'Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta, considerando anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi, nel 2001, a Klagenfurt. Domani alle 20 se la vedranno ai quarti contro le canadesi Sophie Bukovec e Brandie Wilkerson, che occupano il 40° posto nel ranking mondiale.